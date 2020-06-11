Ежедневный гороскоп. Четверг 11 июня 2020

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

После 2:45 утра сегодня, нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это не идеальный день для общения с другими. Как будто ваше сердце не в том, что вы должны сказать. Кроме того, присутствует элемент замешательства (даже обмана). Вы с большей вероятностью проведете время, мечтая или потерявшись в фантастическом мире.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Дважды проверьте финансовые вопросы сегодня, потому что сегодня существует фактор Нептуна, который может омрачить вашу логику или ослабить ваше суждение. Точно так же, если вы делаете покупки, вы можете купить что-нибудь экстравагантное, а потом пожалеть об этом. Не принимайте это близко к сердцу.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваш энергетический уровень сегодня низок, потому что Солнце в вашем знаке расходится с Нептуном. Это означает, что вы не можете направить свою энергию, чтобы сосредоточиться в одном направлении. Вместо этого вы чувствуете себя растерянным. Будьте добры к другим сегодня. Возьмите отгул.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Чувство неадекватности является нормой сегодняшнего дня, потому что Солнце прячется в вашей карте и расходится с Нептуном. Это заставляет вас сомневаться в том, что вы готовы сделать. Проблемы не так ясны, как вы думали.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вам может быть трудно убедить группу (или отдельного человека) согласиться с тем, что вы хотите, потому что ваша энергия на самом деле немного ослабла. Может быть, это потому, что вы переоцениваете свои идеи? Подождите еще один день, чтобы сплотить свои войска.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это плохой день для обсуждения с боссом, родителем или кем-то еще, у кого есть авторитет, потому что элемент замешательства может сделать эти обсуждения чем-то вроде двух кораблей, проходящих ночью. Проблемы не ясны. Дезинформация вероятна. Будьте в курсе этого!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня есть желание выдать желаемое за действительное, а нет надёжного, практичного, логического мышления. Поэтому имейте это в виду, если вы разрабатываете планы поездок или планы в отношении высшего образования или изучаете возможности публикации, средств массовой информации, медицины и права. Это нечеткое сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Хотя вы можете сосредоточиться на долевой собственности, наследовании, налогах, долгах или богатстве и ресурсах вашего партнера – это плохой день для принятия важного решения по этим вопросам. Вы можете не иметь всех фактов. Вы можете быть предвзятым и сделать выбор, который ненадежен. О да.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Имея дело с партнером или близким другом сегодня, вы должны знать, что то, что происходит между вами, в лучшем случае туманно и отрывочно. Ваши факты могут быть неверными. Факты другого человека могут быть неверными. Допущения могут быть сделаны. Информация может быть неверной. Это запутанный день!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня трудно сосредоточиться, потому что вам не хочется работать. Если вы можете сделать это – возьмите выходной. Шутки в сторону. Ваши достижения сегодня будут сомнительными, потому что в ваших шагах присутствует элемент замешательства. То же самое для всех остальных.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Возможно, вы чувствуете, что сегодня должны кого-то выручить или помочь другу и это вполне может иметь место, потому что вы испытываете сочувствие к другим, особенно к детям. Или вы можете быть поражены общественными мероприятиями или требованиями мира развлечений. Не принимайте это близко к сердцу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваши отношения с членами семьи, особенно с родителями, сегодня могут привести к путанице. Вы не уверены, что происходит. Возможно, кто-то в семье плачет крокодиловыми слезами и вы чувствуете, что должны что-то сделать? Отложите важные решения на другой день. Расслабьтесь.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Дмитрий Колдун разделяет ваш день рождения сегодня. Вы можете быть успешным в жизни, но вы должны чувствовать себя в безопасности и развивать отношения. Теперь ваша очередь на веселый год! Вы будете более популярны и будете наслаждаться теплыми дружескими отношениями. Вы также будете более благодарны за свою жизнь и по достоинству оцените повседневное счастье и красоту вокруг вас. Этот год – время для важного выбора. Выбирайте с умом.