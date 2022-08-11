Ежедневный гороскоп: четверг 11 августа 2022

Оповещение о Луне

13, 14 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Примечание для родителей: будьте бдительны в отношении своих детей, потому что в этот день для них часты несчастные случаи. Между тем, социальные планы могут измениться. Остерегайтесь спортивных несчастных случаев или расстройств. Охраняйте имущество и деньги.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Делайте все возможное, чтобы сохранить мир в доме сегодня, потому что это день полнолуния. Сегодня трудно угодить всем, потому что вы можете разрываться между карьерой и семьей. Кроме того, вероятны внезапные перемены и семейные конфликты. Демонстрируйте грацию под давлением.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что это может привести к несчастным случаям для вашего знака. Будьте щепетильны во всем, что вы делаете, чтобы избежать сожалений. Держитесь подальше от противоречивых споров с другими, потому что такого рода аргументы будут угнетать. Вам это не нужно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Следите за своими деньгами и своим имуществом сегодня, потому что ссоры, споры, несчастные случаи, кражи и потенциальный ущерб могут создать ситуацию, о которой вы пожалеете. Может произойти все, что угодно. Поэтому будьте умны, держите ухо востро и берегите то, что у вас есть.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это взрывной день. Во-первых, это единственное Полнолуние напротив вашего знака в течение всего года. (Это может создать напряженность в отношениях с партнерами и близкими друзьями.) Тем временем в другой части леса непредсказуемый Уран бросает вызов вашему знаку. Поэтому будьте мудры и относитесь ко всему спокойно и легко. Остерегайтесь резких рефлексов.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня на работе могут возникнуть напряжение и споры. Вы также можете столкнуться с задержками в поездке и спорами о деликатных темах, особенно о политике, религии и расовых проблемах. Действуйте осторожно! Будьте умнее и держитесь подальше от политических аргументов — по крайней мере, на сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня родители должны быть терпеливы со своими детьми, потому что с этой особой энергией Полнолуния может быть трудно справиться, имея дело с детьми. Также будьте в курсе банковских проблем и изменений в совместном имуществе. Романтика также может пострадать от сегодняшнего полнолуния. Легко это делает. Будьте добры и будьте терпеливы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это непростой день для общения с членами семьи, родителями, партнерами и близкими друзьями, потому что вокруг много взрывной энергии. Отчасти это связано с тем, что сегодня полнолуние. Примечание: начальство и родители могут вас удивить.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это сложный день, потому что сегодняшнее Полнолуние также подвергается сомнению со стороны энергии дикого, дурацкого Урана. Планы поездок могут измениться, особенно в связи с работой. Избегайте спорных тем в разговоре с другими сегодня, потому что могут вспыхнуть жаркие споры. Сохраняйте хладнокровие во всем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следите за своими деньгами и своим имуществом сегодня. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Кроме того, будьте бдительны со своими детьми. Будьте в курсе, где они находятся и что они делают, чтобы избежать несчастных случаев и сожалений.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что ж, это сложный день для вас, потому что сегодня происходит единственное Полнолуние в вашем знаке за весь год. Это может создать напряженность в отношениях с другими. Кроме того, на эту энергию влияет вызов непредсказуемого Урана. Это аварийный день. Держите голову холодной, а порох сухим.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте уступчивы и дипломатичны с коллегами по работе, чтобы избежать трудностей и споров в этот день Полнолуния. Точно так же следите за своими действиями и словами, потому что этот день для вас подвержен несчастным случаям. Поэтому идите медленно и осознавайте все, что вы говорите и делаете. Не раскачивайте лодку.

Если ваш день рождения сегодня

Изобретатель, электронщик, соучредитель Apple Computer Стив Возняк (1950) и телеведущий Оскар Кучера (1974) сегодня отмечают день рождения. Вы обаятельны, энергичны и практичны. Вы хороший планировщик, который организован и умеет мотивировать других. Вы дружелюбны, общительны и чувствуете себя комфортно с людьми из всех слоев общества. Ищите уединения в этом году, чтобы вы могли учиться и изучать что-то новое. Вы также можете учить других.