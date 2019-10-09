Ежедневный гороскоп четверг 10 октября 2019

Лунная тревога

Сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это слегка беспокойный, но тем не менее, это хороший день. Вы можете извлечь выгоду из богатства и ресурсов других, а это значит, что кто-то может вам что-то дать или сделать вам одолжение.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для общения с друзьями. Встреча с подругой или членом группы может вас удивить. Или, может быть, вы встретите кого-то интересного? Это оптимистичный день, и люди очаровательны.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Отношения с боссами, родителями, VIP-персонами и полицией сегодня позитивны. (Хотя они могут быть неожиданным случаем.) Это хороший день, чтобы попросить повышение или услугу, потому что велики шансы, что вы получите ответ, который хотите. Тем не менее, сегодня происходит нечто неожиданное.

Рак (21 июня-22 июля)

Планы поездок могут измениться сегодня. Или, может быть, вам придется неожиданно путешествовать, когда вы этого не ожидали? Вы также можете быть привлечены к кому-то, кто отличается от другой культуры сегодня. Это также хороший день для продвижения вперед в издательском деле, медиа, праве и медицине.

Лев (23 июля — 22 августа)

Обратите внимание на наследство, раздел имущества и страховые споры, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Между тем, это благоприятный день, чтобы попросить об одолжении или обратиться в финансовое учреждение.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для общения с партнерами, близкими друзьями и представителями общественности. Вы можете встретить кого-то нового, другого или необычного. Какие бы связи вы ни установили сегодня, вы будете чувствовать себя хорошо, и они могут принести вам пользу в будущем.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас есть шанс улучшить свою работу ​​или улучшить способ заработка. Сотрудники поддерживают вас; однако что-то на работе удивит или застигнет вас врасплох сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Родители должны принять к сведению, что это особый день для ваших детей. Между тем, социальные мероприятия могут измениться или быть отменены. Или вы можете получить неожиданное приглашение?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то неожиданное может прервать вашу домашнюю скуку сегодня. Кто-то необычный или другой придет или свяжется с вами. Вы можете внезапно купить что-то красивое для того места, где вы живете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это фантастический день для общения с друзьями, группами и повседневными контактами. В частности, вам понравится тусоваться с молодыми людьми, особенно с людьми, занимающимися искусством или творчеством. Новые лица, новые места и новая информация будут стимулировать ваш день!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Обсуждение с боссом, родителем или VIP-персоной может принести вам финансовую пользу сегодня. Вы можете попросить об одолжении или даже о повышении? Эта услуга может иметь социальный аспект. Возможно, это включает в себя приглашение?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это интересный день, потому что Луна в вашем знаке вместе с Ураном и Венерой. Внезапная возможность путешествовать может поразить вас. Вы также можете расширить свой кругозор. Это захватывающий день!

Если ваш день рождения сегодня

Бизнесмен Павел Дуров разделяет ваш день рождения сегодня. Вы очаровательны, добры и искренни. В этом году ваш тяжелый труд начнет окупаться! Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью.