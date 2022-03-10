Ежедневный гороскоп: четверг 10 марта 2022

Оповещение о Луне

8, 9 лунный день. Первая четверть.

Осторожно! Избегайте покупок или принятия важных решений с 11:30 до конца дня. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Из-за оповещения о Луне сегодня ваш разум полон творческих идей! Хотя сегодня у вас есть преимущество гибкого ума, подождите до завтра, чтобы подписать важные бумаги или согласиться на что-либо.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте осторожны! Сегодня Лунная тревога в вашем Денежном доме, которая соблазнит вас сделать покупки для многих вещей! Но это плохой день, чтобы тратить деньги на что-либо, кроме еды и бензина. См. «Предупреждение о Луне» выше для вашего часового пояса. Будьте умным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Большая часть этого дня — это оповещение о Луне, которое происходит в вашем знаке. (О да.) Хорошие новости в том, что вы почувствуете себя свободным и больше соприкоснетесь со своим творчеством. Вы будете изобретательны и полны веселых импульсов. Плохая новость в том, что вы не можете доверять своим суждениям. Ограничьте расходы на еду и бензин.

Рак (21 июня — 22 июля)

Скорее всего, сегодня вы чувствуете себя нерешительно. Вы можете не знать, что делать. Обратите внимание на это качество и отложите важные решения на завтра. Это потому, что большая часть этого дня — Лунная тревога. Это прекрасный день, чтобы поговорить с людьми; но не соглашайтесь ни на что важное.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вам понравится болтать с друзьями лично или онлайн. Вы также будете рады пообщаться с другими членами групп и организаций. Однако, поскольку сегодня оповещение о Луне действует большую часть дня, отложите важные решения на завтра.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодняшнее оповещение о Луне происходит в верхней части вашего графика, что означает, что вы находитесь выше, чем обычно. К сожалению, вы можете показаться нерешительным или неуверенным в том, что делаете. Что еще хуже, вы можете принять важное решение, которое впоследствии обернется против вас. Отложите дела до завтра.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это творческий день для вас, особенно с точки зрения проведения академических исследований и изучения идей или философских концепций. Например, ваш разум будет открыт для идей, которым вы обычно сопротивляетесь. Однако не соглашайтесь ни на что важное.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня оповещение о Луне, которое существует большую часть дня, находится в одном из ваших Денежных Домов. Однозначно, не подписывайте важные бумаги. Не соглашайтесь на решения о наследовании, страховых выплатах или совместном имуществе. Подождите до завтра.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня оповещение о Луне находится прямо напротив вашего собственного знака, а значит, вам предстоит откровенный, даже непредсказуемый разговор с партнером или близким другом. Это может быть хорошо, потому что люди выложат свои карты на стол. Тем не менее, подождите до завтра, чтобы согласиться на что-то важное.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Нехватки, задержки и глупые ошибки могут произойти с вашей работой сегодня. Вас также могут смутить проблемы со здоровьем или что-то связанное с домашним животным. Это потому, что оповещение о Луне может вызвать нерешительность и замешательство. Держите вещи легкими. Завтра все системы заработают.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это сказочный, творческий день для вас! Это также прекрасный день, чтобы поболтать с другими и в частности, весело провести время с детьми. Ваш ум полон оригинальных концепций. Запишите их и поднимите завтра на флагшток, чтобы посмотреть, кто отдает честь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это идеальный день, чтобы посидеть дома и расслабиться. Займитесь обычными делами. Не покупайте ничего для дома, кроме еды и всякой всячины. Семейный разговор будет честным и приятным. Отложите важные решения на завтра.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Владимир Гостюхин (1946) и композитор Александр Зацепин (1926) отмечают свой день рождения сегодня. Вы привлекательны и обаятельны в общении с другими. Тем не менее, вы амбициозны и полны решимости достичь своих целей. Вы прекрасно знаете, какое впечатление производите на других. Это захватывающий год для вас, потому что это год свежих новых начинаний. Будьте смелым. Откройте новую дверь! Откройте для себя новые возможности!