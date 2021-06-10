Ежедневный гороскоп: Четверг 10 июня 2021

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Осторожность! Избегайте покупок и принятия важных решений после 10:30 сегодня. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это непростой день, поэтому не ругайте себя, если вам лень или вы хотите много времени мечтать. Что есть, то есть. Тем не менее, запишите любые творческие идеи, которые могут у вас возникнуть, потому что сегодня вы можете мыслить нестандартно. Эйнштейн сказал: «Воображение важнее знаний».

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня все, что связано с финансами, покупками и зарабатыванием денег, подвергается путанице. Поэтому действуйте осторожно! Откладывайте важные финансовые решения. Не совершайте покупки, кроме продуктов питания или бензина, особенно после начала Лунного оповещения. (См. выше.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Луна все еще находится в вашем знаке сегодня, но теперь она не в ладах с нечетким Нептуном, что делает вас очень чувствительными к окружающей среде. Это также побуждает мечтать. Вот почему сегодня плохой день для принятия важных решений.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете искать мечтательный побег, потому что хотите «уйти от всего этого». Это плохой день для того, чтобы приступить к чему-то новому, требующему ясного мышления. Это также плохой день для принятия важных решений. Но вам будет интересно изучать сверхъестественные явления или «секреты».

Лев (23 июля — 22 августа)

Разговор с другом может сбивать с толку. Во-первых, вы можете нереально идеализировать этого человека. Или, может быть, разговор между вами будет похож на два корабля, проплывающих в ночи? Сегодня многие взаимодействия сбивают с толку.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня часто возникают недопонимания в разговорах с партнерами и близкими друзьями, а также с начальниками и родителями. Лучшая защита — прояснить все, что важно. Убедитесь, что другие знают, что вы говорите. Убедитесь, что вы знаете, что они говорят.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Возможно, вас заинтересуют древние предметы, философия и басни, особенно старые истории. Сегодня ваше любопытство пробуждается, потому что вы более чувствительны ко всему, что вас окружает, что, в свою очередь, открывает новые возможности для всего.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Хотя вы можете быть сосредоточены на совместном имуществе, налогах, долгах и страховании или на чем-либо, что вы держите совместно с кем-то еще, сейчас плохой день для принятия решений по этим вопросам. Во-первых, большая часть этого дня — предупреждение о Луне, к тому же сегодня весь день туман.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте предельно ясны во всех своих общениях с членами семьи и партнерами, потому что сегодня есть много места для путаницы. Если вы чувствуете себя обиженным на то, что кто-то говорит — подождите минутку — потому что вы, вероятно, можете списать это на беспорядочное общение. Не принимайте это на свой счет.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Важно знать, что информация о вашем здоровье сегодня может быть ошибочной или запутанной. Таким образом, это классическое время, чтобы получить второе мнение в другой день. (Не сегодня.) У вас также могут быть проблемы с домашним животным, особенно с ядом или плохой едой. Будьте бдительны.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы проведете много времени в мечтах, однако для тех, кто работает в сфере искусства, некоторые из этих мечтаний могут быть творческими возможностями. Делайте заметки, но не действуйте по ним сегодня во время оповещения о Луне. Родители должны знать, где находятся их дети.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Семейный разговор сегодня может сбивать с толку, особенно если речь идет о наркотиках и алкоголе. Или, возможно, вы прибегнете к каким-то детским установкам, которые в конечном итоге введут вас в заблуждение. Это может случиться. Вы уже взрослый.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Валентин Смирнитский (1944), актер Евгений Стычкин (1974) и певица Максим (1983) сегодня празднуют с вами день рождения. Вы сообразительны, креативны и любите музыку. Вы независимы и настойчивы. Вы также щедры. Вы вступаете в напряженный, динамичный год, полный самых разных занятий. Вам понравится общество других людей и наоборот. Вы можете объединить усилия с кем-то, кого давно не видели.