Ежедневный гороскоп: четверг 10 февраля 2022

Оповещение о Луне

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы находитесь в практичном настроении, особенно в плане планирования. Вы будете обдумывать возможности и думать о своих долгосрочных целях на будущее. Прислушайтесь к совету кого-то старше или более опытного, если у вас есть возможность, потому что они могут вам помочь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы серьезно относитесь к финансовым вопросам. Вы можете найти способы составить бюджет и сэкономить деньги. Конечно, вы будете консервативны в финансовых делах. Если вы ходите по магазинам, вы купите долговечные практичные вещи.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Сатурном, что дает вам трезвый и реалистичный взгляд на жизнь. Вы будете мириться с дискомфортом для достижения своих целей. Вы можете найти кого-то старше или мудрее, чей опыт вы уважаете, потому что вам нужны здравые ответы.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день для проведения исследований, потому что вы настроены практично и не упускаете из виду детали. Кроме того, у вас есть сосредоточенность и выносливость, чтобы найти то, что вы ищете. (Вы можете исследовать что угодно и получить хорошие результаты.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня кто-то старше, мудрее или опытнее может сыграть важную роль в вашей жизни. Они могут дать вам хороший совет. А может быть, вы умный мудрец, дающий советы другим? В любом случае, это хороший день, чтобы подумать о практических аспектах ваших долгосрочных целей.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня обсуждения с боссами, родителями, VIP-персонами и полицией будут реалистичными, практичными и приземленными. Это потому, что люди хотят решений, особенно быстрых, выполнимых решений. Между тем, вы готовы столкнуться с любыми невзгодами, которые встанут на вашем пути. Храбритесь!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день для учебы, потому что у вас есть энергия и умственный настрой, чтобы сосредоточиться на том, что вам нужно прочитать. Это также хороший день, чтобы закончить важные документы, рукописи или сценарий, над которым вы работали. Вам может помочь учитель или гуру.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это идеальный день, чтобы сосредоточиться на бумажной работе и бюрократических деталях, которых вы, возможно, избегали. Приведите в порядок дела, связанные с налогами, долгами, наследством и общей собственностью. Разберитесь со своими счетами. Что вы должны и чем владеете? Информация – это сила.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Разговоры с партнерами и близкими друзьями сегодня будут трезвыми. Это потому, что вы менее склонны раскрывать свои эмоции или говорить о своих чувствах. На самом деле, вы предпочтете побыть немного в одиночестве, чтобы подумать о вещах и оценить происходящее.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это продуктивный день для вас, потому что вы находитесь в правильном настроении для работы. Вы не будете возражать против небольшого дискомфорта, если сможете достичь своих целей. Вот почему вы готовы засучить рукава и взяться за дело. Вы также можете сделать что-то, чтобы улучшить свое здоровье или заняться домашними делами.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У родителей может быть серьезный разговор об образовании и благополучии их детей сегодня, потому что это хороший день, чтобы строить планы на будущее. Учитывайте финансовые ограничения или возможности. Другие будут использовать сегодня, чтобы практиковать художественные навыки или спортивные приемы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня семейные обсуждения будут трезвы, но практичны, потому что люди хотят добиться цели. Вы ищете практичные решения, особенно для ремонта дома или как укрепить свою домашнюю базу. У старшего члена семьи может быть хороший совет. Делайте улучшения медленно, медленно.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Сергей Пенкин (1961) и телеведущая Роза Сябитова (1962) отмечают свой день рождения сегодня. У вас сильные гуманитарные инстинкты, поэтому вы хотите помогать другим. Вам доставляет удовольствие работать на благо нуждающихся. Вы энергичны, любопытны и информированы. Этот год — последний год девятилетнего цикла, поэтому вы отпускаете то, что больше не нужно в вашем мире. Время осветлиться!