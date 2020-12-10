Ежедневный гороскоп. Четверг 10 декабря 2020

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 16:30 до 18:15 сегодня. После этого Луна переходит из Весов в Скорпиона.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Какая разница за день! Сегодня вы чувствуете себя увереннее и любопытнее ко всему. Вы хотите узнавать что-то новое и вы хотите узнать факты. Если бы вы могли (что очень маловероятно), вы бы хотели куда-нибудь поехать, чтобы сменить обстановку.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы чувствуете себя более воодушевленным и готовым к обсуждению вопросов, связанных с наследством, совместной собственностью, совместной ответственностью и страховыми спорами. Вы лучше понимаете, чего хотите, а чего не хотите. Вы также умеете проводить границы.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас сегодня другие отношения с партнерами и близкими друзьями. Вы чувствуете себя более ясным и сосредоточенным. Это означает, что другие могут говорить с вами более прямо и наоборот, вы будете отвечать им напрямую. Большое изменение по сравнению со вчерашней игрой.

Рак (21 июня — 22 июля)

Если вчера ваша энергия была тусклой, когда дело доходило до работы, сегодня вы полны энергии и амбиций! (Ну, по крайней мере, вы сидите и принимаете пищу.) Сделайте как можно больше сегодня. Вполне вероятно, что вы делегируете другим.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это лучший день для вас! Отношения с детьми будут оптимистичными. Ваш интерес к спорту, искусству и романтическим развлечениям загорится. Фактически, вы можете почувствовать себя конкурентоспособным сегодня! Это хороший день для занятий спортом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если вчера вам, возможно, было трудно поговорить с родителем или старшим членом семьи, сегодня вы готовы выложить свои карты на стол. Вы чувствуете себя уверенно, динамично и готовы ко всему.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, давая вам эмоциональный импульс, что является одной из причин, по которой вы будете общаться с большей энергией, когда сегодня разговариваете с другими. Вы чувствуете себя позитивно и эмоционально, поэтому хотите поехать куда-нибудь и добиться своей цели.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день для вас. Вы можете увидеть способы увеличить свой доход, поэтому вы должны уважать свои идеи зарабатывания денег. Если вы тратите деньги, вы будете делать это уверенно. Пожалуйста, помните об ограничениях покупок в Предупреждении о Луне (см. Выше).

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этот день для вас намного сильнее! С Солнцем и Меркурием в вашем знаке вы получаете прилив энергии от огненного Марса в вашем другом Огненном Знаке. Вот почему сегодня вы чувствуете себя физически бодрым и стремитесь приступить к работе. Это хороший день для новых начинаний.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша уверенность вернулась сегодня. Вы начинаете чувствовать себя старым. Вчера все было не так. Раньше это было шуткой – вы не уверены, что это применимо к этому году, когда вам нужно надеть маску, чтобы пойти в банк.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш обмен с друзьями и группами сегодня будет более воодушевляющим. Отчасти потому, что вы обратитесь к ним с большим энтузиазмом и уверенностью. Естественно, это побудит их дать вам живой ответ! Пора сплотить войска и пустить их в поход!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У вас сегодня прекрасные отношения с родителями, начальством, учителями и VIP-персонами. Фактически, что бы ни случилось, в конечном итоге может привести к увеличению ваших доходов или некоторому увеличению вашего благосостояния.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Таисия Повалий (1964) и актер Семен Стругачев (1957) известный своим образом Левы Соловейчика из различных вариантов «Особенности национальной…» сегодня делятся своим днем ​​рождения. Вы отлично решаете проблемы! Важно найти то, чем вы любите заниматься. Поскольку вы входите в новый цикл, это означает, что пришло время определить некоторые будущие цели, чтобы определить, чего вы хотите для себя в следующие несколько лет. Будьте уверены в себе и проявляйте физическую энергию, добиваясь того, чего вы хотите. Просто сделайте это.