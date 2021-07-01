Ежедневный гороскоп: четверг 1 июля 2021

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Предупреждение о серьезной борьбе за власть, которая может произойти сегодня. Ваш правитель Марс не в ладах с большим папой Плутоном, а это значит, что родители должны быть терпеливыми со своими детьми, чтобы избежать неприятных сцен. Точно так же влюбленные должны быть терпеливыми друг к другу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Усиление хаоса дома и в вашей семье может перерасти в серьезный спор. Подумайте о своей долгосрочной цели. Вы хотите ладить с семьей, потому что семья — это навсегда. Практикуйте терпение сегодня, это единственный разумный выбор.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы умный мастер слова, однако не пытайтесь выиграть спор сегодня. Если вы кого-то обучаете, не будьте настойчивы. (О, у вас будет искушение!) Подумайте о том, каким человеком вы хотите быть. Вы хотите быть порядочным. Натяните поводья и будьте хладнокровным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Борьба за власть из-за денег или имущества может иметь место сегодня (или где-то на этой неделе). Будьте мудры и избегайте этой борьбы за власть и отложите подобные обсуждения на другое время, когда на карту поставлено не так уж много.

Лев (23 июля — 22 августа)

Огненный Марс сегодня в вашем знаке напротив Плутона. Эта энергия была здесь всю неделю, разжигая борьбу за власть с другими, особенно с теми, кто вам близок. Но вы ничего не выиграете от этих споров. Заберите свое эго и идите домой.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Кто-то (о ком вы не знаете) может работать против ваших интересов. Вот почему вы должны прислушаться к этому тонкому предупреждению: если вы думаете, что происходит что-то подозрительное — это так! Не вмешивайтесь. Но — не становитесь жертвами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сражения за власть с друзьями или группами могут произойти сегодня (или на этой неделе) и если они начнутся, это расстроит вас, потому что вам нравится гармония в вашем окружении. Поэтому делайте то, что лучше для вас, а именно держитесь подальше от этой неприятной энергии. Оставайтесь спокойным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

На этой неделе может произойти невероятная борьба за власть с родителями и членами семьи или возможно, с начальниками и полицией. Это влияние математически достигает пика сегодня, но, тем не менее, оно продолжается. Этот вид энергии безжалостен и потенциально жесток. Даже не ходите туда.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте осторожны, потому что в этот день часто случаются аварии, в первую очередь потому, что люди потенциально злые, напористые и агрессивные. Эта энергия накапливалась всю неделю и достигла пика сегодня. Избегайте дискуссий о нации, политике или религии. Все слишком обидчивы! Слишком эмоциональны! Оставайтесь позитивным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня могут разгореться споры о финансах или долевом имуществе. (Они назревают.) Важно знать, что чем сильнее вы толкаете, тем большее сопротивление вы создадите. Поэтому не будьте настойчивы! «Отойдите в сторону. Многие мужчины этого не сделали, очень много мужчин погибло».

Водолей (20 января — 18 февраля)

На этой неделе и особенно сегодня может произойти борьба за власть с супругами, партнерами и близкими друзьями. Поскольку вы не можете контролировать другого человека по крайней мере, вы можете контролировать свои собственные слова и действия. При необходимости заручитесь помощью других. (Шутки в сторону.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете попытаться получить контроль над ситуациями, связанными с работой, вашим здоровьем или домашним животным. Что бы ни происходило, вы будете противодействовать другим. Кому это нужно? Не вам. Вы хотите быть счастливыми. Не злите людей настолько, что они захотят напасть на вас. Оставайтесь спокойным.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса, фотомодель Памела Андерсон (1967), актриса Лив Тайлер (1977) и певец Александр Панайотов (1984) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы мягкий, отзывчивый и проницательный. Вы можете привлечь к себе внимание независимо от того, ищете вы этого или нет. Вы предприимчивы, импульсивны и обладаете прекрасной памятью. Вы всегда щедры и добры. В этом году вы хотите обезопасить свое будущее для себя и своих близких. Не заставляйте себя слишком сильно. Изучите возможности недвижимости.