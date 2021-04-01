Ежедневный гороскоп. Четверг 1 апреля 2021

19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы хотите мысленно исследовать более глубокие проблемы, чтобы узнать основную правду о чем-то. Вы будете исследовать все, что встречается на вашем пути. У вас есть сильное желание докопаться до сути чего-то, чтобы узнать больше о том, что вы ищете.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обсуждая сегодня с друзьями и группами, вы будете очень убедительны, если вы чем-то взволнованы или чувствуете, что открыли для себя что-то новое. Вы захотите поделиться своими новыми знаниями с другими и вы не остановитесь, пока они не услышат то, что вы хотите сказать!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы будете убедительны, если сегодня поговорите с начальством и работодателями, а также с родителями. Вы верите в то, что говорите и хотите убедить других понять, откуда вы. Вы увидите изменения, которые, по вашему мнению, являются улучшениями.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы поглощены изучением всего, что лежит за пределами повседневной реальности — психологии, астрологии, оккультизма или любой другой системы убеждений о самовосстановлении. Вы хотите узнать как можно больше, а затем поделиться своими знаниями с другими.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы не оставите камня на камне сегодня, если будете иметь дело с вопросами, касающимися совместной собственности, наследства, налогов или долгов. Это потому, что вы хотите разобраться во многих вещах, будь то онлайн-банкинг, оспариваемые платежи или поиск «потерянных денег».

Дева (23 августа — 22 сентября)

Разговоры с партнерами и близкими друзьями сегодня будут напряженными. Возможно, вы захотите переубедить кого-то или изменить его взгляды. Возможно, это работает наоборот? Кто-то может захотеть вас переубедить или в чем-то убедить? Можно пойти любым путем.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы хотите разобраться в происходящем сегодня и если возможно, внести реформы и улучшения. Вы также хотите, чтобы другие видели, как работают эти улучшения. Точно так же вы можете захотеть познакомить вас с методами улучшения собственного здоровья, потому что вам не терпится понять суть чего-либо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваша любовь к тайнам сегодня сильна, поэтому вас будут привлекать детективы, детективные фильмы и решение головоломок. Все, что вы делаете, чтобы быть игривым, также будет довольно напряженным, особенно потому, что вы можете убедить других согласиться с вашими идеями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Солнцем, что делает вас счастливыми и приподнятыми. Тем не менее семейные разговоры будут интенсивными и могут раскрыть секреты. Вы хотите в чем-то разобраться. Вы можете заняться ремонтом сантехники, ванной комнаты и утилизации отходов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Беседы с родителями и людьми дома сегодня будут позитивными. Тем не менее, что бы ни случилось, вы будете необычайно убедительны, особенно потому, что хотите получить факты и точно понимать, что происходит. Вы также можете убедить кого-нибудь согласиться с вами.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это положительный день для финансов и идей для зарабатывания денег. Одно можно сказать наверняка: вас интересуют секреты и закулисная деятельность. Более того, если вы сделаете новое открытие в чем-то, вы захотите поделиться этим открытием со всеми.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваша любовь к тайнам сегодня воспламеняется! Вы не только хотите знать все о секретах, вы будете изучать, тщательно исследовать и улучшать все, что встречается на вашем пути. Если у вас есть вопрос, вы будете настаивать на том, чтобы найти ответ, а затем поделиться им со всеми.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущий Владимир Познер (1938) и певец Сергей Лазарев (1983) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Поскольку вы убежденный и твердый человек, вы решительны и прямолинейны. Вы смелые и стойкие. Теперь вы входите в новый цикл, а это значит, что пора определить некоторые будущие цели, чтобы определить, чего вы хотите для себя в следующие несколько лет. Будьте уверены в себе и проявляйте физическую энергию, добиваясь того, чего вы хотите. Просто сделайте это!