Ежедневный гороскоп 9 января

Лунная тревога



Сегодня обычный день. Луна в Близнецах.



Овен (21 марта-19 апреля)



Вам лучше выбрать другой день для важного разговора с боссом, родителем или VIP-персоной.



Телец (20 апреля — 20 мая)



Это прекрасный день для изучения различных способов мышления, потому что вы открыты для новых концепций и идей.



Близнецы (21 мая — 20 июня)



Сегодня у вас может возникнуть соблазн выделить кого-то больше, чем обычно. Если это уместно, ничего страшного.



Рак (21 июня-22 июля)



Разговор с партнером или близким другом сегодня может показаться немного сумасшедшим, потому что люди настроены витать в облаках.



Лев (23 июля — 22 августа)



Обратите особое внимание на все, что происходит сегодня на работе, потому что вы можете второпях предположить что-то неправильное. Проблемы немного запутывают.



Дева (23 августа — 22 сентября)



Сегодня вы находитесь в контакте со своей музой, потому что ваш творческий ум полон возможностей. Тем не менее, оставайтесь реалистами в романтике.



Весы (23 сентября — 22 октября)



Держите разговоры дома дружелюбными, потому что это плохой день для серьезного обсуждения.



Скорпион (23 октября — 21 ноября)



Не мучайте себя сегодня, если большую часть дня вы проводите, мечтая или теряясь в грезах. Нам всем нужны такие дни, чтобы «уйти от всего этого». Это может быть продуктивный день для писателей.



Стрелец (22 ноября — 21 декабря)



Это плохой день для принятия важных финансовых решений, потому что ваше мышление не так ясно, как вы думаете. Вы можете сделать неверные предположения.



Козерог (22 декабря — 19 января)



Сегодня вы чувствительны и знаете тонкие материи окружающего мира. Вас привлекут красивые места, романтические истории и любые развлечения, которые помогут вам избежать повседневных забот.



Водолей (20 января — 18 февраля)



Сегодня не идеальный день для выполнения задач, требующих ясности и внимания к деталям, потому что вам не захочется это делать. Это временно.



Рыбы (19 февраля — 20 марта)



Вы можете быть вдохновлены религиозными или духовными беседами с другом сегодня. Наслаждайтесь общением с другими, но подумайте дважды, прежде чем соглашаться на что-то важное или добровольно участвовать в чем-либо.



Если ваш день рождения сегодня



Герцогиня Кэтрин разделяет ваш день рождения сегодня. Вы сдержанны, практичны, но с чувством юмора. Наконец, в этом году ваш тяжелый труд начнет окупаться! Упростите свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью.

