09.01.2020
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Гороскоп

Ежедневный гороскоп 9 января

Лунная тревога

Сегодня обычный день. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вам лучше выбрать другой день для важного разговора с боссом, родителем или VIP-персоной.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для изучения различных способов мышления, потому что вы открыты для новых концепций и идей.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас может возникнуть соблазн выделить кого-то больше, чем обычно. Если это уместно, ничего страшного.

Рак (21 июня-22 июля)

Разговор с партнером или близким другом сегодня может показаться немного сумасшедшим, потому что люди настроены витать в облаках.

Лев (23 июля — 22 августа)

Обратите особое внимание на все, что происходит сегодня на работе, потому что вы можете второпях предположить что-то неправильное. Проблемы немного запутывают.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы находитесь в контакте со своей музой, потому что ваш творческий ум полон возможностей. Тем не менее, оставайтесь реалистами в романтике.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Держите разговоры дома дружелюбными, потому что это плохой день для серьезного обсуждения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не мучайте себя сегодня, если большую часть дня вы проводите, мечтая или теряясь в грезах. Нам всем нужны такие дни, чтобы «уйти от всего этого». Это может быть продуктивный день для писателей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это плохой день для принятия важных финансовых решений, потому что ваше мышление не так ясно, как вы думаете. Вы можете сделать неверные предположения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы чувствительны и знаете тонкие материи окружающего мира. Вас привлекут красивые места, романтические истории и любые развлечения, которые помогут вам избежать повседневных забот.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня не идеальный день для выполнения задач, требующих ясности и внимания к деталям, потому что вам не захочется это делать. Это временно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете быть вдохновлены религиозными или духовными беседами с другом сегодня. Наслаждайтесь общением с другими, но подумайте дважды, прежде чем соглашаться на что-то важное или добровольно участвовать в чем-либо.

Если ваш день рождения сегодня

Герцогиня Кэтрин разделяет ваш день рождения сегодня. Вы сдержанны, практичны, но с чувством юмора. Наконец, в этом году ваш тяжелый труд начнет окупаться! Упростите свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью.

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