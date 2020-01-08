Ежедневный гороскоп 9 января
Лунная тревога
Сегодня обычный день. Луна в Близнецах.
Овен (21 марта-19 апреля)
Вам лучше выбрать другой день для важного разговора с боссом, родителем или VIP-персоной.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Это прекрасный день для изучения различных способов мышления, потому что вы открыты для новых концепций и идей.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Сегодня у вас может возникнуть соблазн выделить кого-то больше, чем обычно. Если это уместно, ничего страшного.
Рак (21 июня-22 июля)
Разговор с партнером или близким другом сегодня может показаться немного сумасшедшим, потому что люди настроены витать в облаках.
Лев (23 июля — 22 августа)
Обратите особое внимание на все, что происходит сегодня на работе, потому что вы можете второпях предположить что-то неправильное. Проблемы немного запутывают.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Сегодня вы находитесь в контакте со своей музой, потому что ваш творческий ум полон возможностей. Тем не менее, оставайтесь реалистами в романтике.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Держите разговоры дома дружелюбными, потому что это плохой день для серьезного обсуждения.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Не мучайте себя сегодня, если большую часть дня вы проводите, мечтая или теряясь в грезах. Нам всем нужны такие дни, чтобы «уйти от всего этого». Это может быть продуктивный день для писателей.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Это плохой день для принятия важных финансовых решений, потому что ваше мышление не так ясно, как вы думаете. Вы можете сделать неверные предположения.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня вы чувствительны и знаете тонкие материи окружающего мира. Вас привлекут красивые места, романтические истории и любые развлечения, которые помогут вам избежать повседневных забот.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Сегодня не идеальный день для выполнения задач, требующих ясности и внимания к деталям, потому что вам не захочется это делать. Это временно.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Вы можете быть вдохновлены религиозными или духовными беседами с другом сегодня. Наслаждайтесь общением с другими, но подумайте дважды, прежде чем соглашаться на что-то важное или добровольно участвовать в чем-либо.
Если ваш день рождения сегодня
Герцогиня Кэтрин разделяет ваш день рождения сегодня. Вы сдержанны, практичны, но с чувством юмора. Наконец, в этом году ваш тяжелый труд начнет окупаться! Упростите свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью.
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