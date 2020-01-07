Ежедневный гороскоп 8 января

Лунная тревога



У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Близнецах.



Овен (21 марта-19 апреля)



Если вы можете использовать свое влияние, у вас получится это, особенно если вы хотите помочь нуждающемуся или группе людей, которая нуждается в помощи.



Телец (20 апреля — 20 мая)



Поскольку сегодня вы цените красоту, дайте себе возможность насладиться музеями, галереями, красивыми зданиями и парками.



Близнецы (21 мая — 20 июня)



Сегодня вы можете придумать способы заоаботка денег или как использовать ресурсы других, чтобы принести пользу кому-то.



Рак (21 июня-22 июля)



Общение по душам с близким человеком будет иметь смысл сегодня, потому что вы позволите своим чувствам проявиться.



Лев (23 июля — 22 августа)



Коллега может захотеть довериться вам сегодня, чтобы получить ваш совет. В любом случае, люди поддерживают вас на работе.



Дева (23 августа — 22 сентября)



Это творческий день для вас, а также приятный, расслабляющий день. Наслаждайтесь общением с другими.



Весы (23 сентября — 22 октября)



Сегодня вы можете помочь члену семьи, если у вас будет такая возможность. В частности, вы будете испытывать сочувствие и искреннюю заботу о родителе.



Скорпион (23 октября — 21 ноября)



Не беспокойтесь, если вы проводите много времени, мечтая сегодня или теряясь в мире фантазий, потому что сегодня это нормально. Вы можете использовать свое повышенное воображение и вдохновляющие идеи в искусстве.



Стрелец (22 ноября — 21 декабря)



Если вы совершаете покупки сегодня, у вас будет соблазн купить элегантные и, возможно, дорогие вещи. Подумайте дважды перед покупкой.



Козерог (22 декабря — 19 января)



Вы чувствуете повышенное сочувствие к другим сегодня, поэтому вы будете помогать кому-то, если можете. Возможно, вы захотите приложить свои усилия для достойного дела?



Водолей (20 января — 18 февраля)



Одиночество в прекрасном окружении соблазнит вас сегодня, поэтому вы будете счастливы наслаждаться тишиной и покоем вдали от всех.



Рыбы (19 февраля — 20 марта)



Сегодня вам будет приятно работать в благотворительной организации или участвовать в группе помощи.



Если ваш день рождения сегодня



Ким Чен Ын разделяет ваш день рождения сегодня. Статус, уважение и достижения важны для вас. Вы выглядите консервативно, но очень полны решимости достичь своих целей. Готовьтесь к веселому году! Ожидайте быть популярным и наслаждайтесь теплыми дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Это может быть временем для важного выбора.