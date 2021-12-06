Ежедневный гороскоп 6 декабря 2021

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

До 23:45 сегодня нет ограничений на покупки или важные решения.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день для начала вашей недели. Во-первых, другие замечают вас больше, чем обычно, потому что вы очаровательны и успешны. Более того, похоже, что у вас есть поддержка людей и ресурсов, которые помогут вам осуществить все, что вы хотите.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для путешествий или для составления планов путешествий. Точно так же это отличный день для изучения возможностей в издательской деятельности, средствах массовой информации, юриспруденции или медицине. Вам также понравится учиться и преподавать. Вы чувствуете прилив энергии, разговаривая с разнообразной группой людей!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Продуктивного дня на работе! Вы многое сделаете, потому что вас накачивают на работу, а также вы можете рассчитывать на помощь других в вопросах финансов и практической помощи. Эта помощь может быть незначительной, но она будет.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы чувствуете себя дружелюбным сегодня. Вы хотите пообщаться и надеюсь, поиграть! Это отличный день для обсуждения планов на отпуск, а еще лучше — для отпуска. Развлекательные мероприятия с детьми, общественные мероприятия, спортивные мероприятия и занятия искусством вам понравятся.

Лев (23 июля — 22 августа)

На этой неделе вы находитесь в игривом настроении. Сегодня у вас сильные творческие порывы и многие из вас сами участвуют в творческих проектах. По сути, вы хотите что-то сделать, чтобы дома все шло гладко.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы по-прежнему уделяете большое внимание дому и семье (включая проекты «Сделай сам»). Это своевременно, потому что сегодня вы настолько убедительны и обаятельны, что у вас не составит труда убедить кого-то помочь вам или расслабиться и повеселиться.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это еще одна динамичная неделя для вас — так что готовьтесь! Сегодня вы можете захотеть сделать несколько крупных покупок для ремонта дома. Среди прочего, это может относиться к сантехнике, ванным комнатам, утилизации и вывозу мусора. Добрый день, чтобы разобраться с делами!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы практичны и сосредоточены, поэтому этот день может быть для вас продуктивным. У вас есть не только план действий, но и способность убедить других согласиться с тем, что вы хотите, потому что вы очень убедительны. (Между тем деньги и денежные потоки продолжают оставаться в центре вашего внимания.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня все пойдет по-вашему. Ведь Солнце и Меркурий в вашем знаке привлекают к вам людей и благоприятные ситуации. Между тем, скрытая энергия, которая творится за кулисами, может оказать вам финансовую пользу. Вы можете найти практичный подарок или решение там, где меньше всего этого ожидаете. (Может быть, в закоулке найдется?)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Даже если вы предпочитаете сейчас оставаться в тени (обязательно до конца недели), тем не менее, сегодня вы активно работаете с группами. Вы даже можете с кем-нибудь посоревноваться? Не бойтесь, потому что вы будете полны изящества и очарования, когда Луна будет выстроена в линию с Венерой в вашем знаке.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Скрытые любовные связи просачиваются за кулисами. (По совпадению, многие из вас связаны с молодыми людьми.) К счастью, сегодня все будет идти своим путем, потому что не только пробуждаются ваши амбиции, но и двери открываются для вас. Действуйте сейчас!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Солнце наверху вашего графика продолжает привлекать к вам внимание, поэтому все вами восхищаются. Очевидно, что сейчас самое время отстаивать свои идеи среди других, возможно, идя впереди с политическими, религиозными и национальными идеями. Люди слушают вас!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Александр Балуев (19758) и певец группы На-На Владимир Политов (1970) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы искатель правды. Вы любите знания и постоянно стремитесь узнать больше. У вас есть чутье на драматизм и вы знаете, как вызвать ажиотаж. В этом году с вашей стороны требуется гибкость, потому что вы претерпеваете изменения. Пока не закончится 2021 год, вы продолжите открывать возможности для роста и путешествий по новым путям.