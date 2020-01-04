05.01.2020
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Гороскоп

Ежедневный гороскоп 5 января суббота

Лунная тревога

Сегодня обычный день. Луна движется из Овна в Телец.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня все непредсказуемо, особенно с вашими активами и богатством. Защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения, потому что когда дело доходит до денег и имущества, может произойти все что угодно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня беспокойный день, потому что вы чувствуете импульсивность. Вы можете знать об этом — или нет.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас такое чувство, что что-то может случиться, и вы правы. Вот почему вы чувствуете, что ждете что-то. По общему мнению, иногда такие вещи — только чувство.

Рак (21 июня-22 июля)

Друг может сказать или сделать что-то, что вас удивит или застанет вас врасплох сегодня. Или, возможно, вместо этого вы встретите кого-то нового? Одно можно сказать наверняка, это не скучный день.

Лев (23 июля — 22 августа)

Отношения с боссами, родителями и VIP-персонами сегодня непредсказуемы. Они могут удивить вас, делая то, чего вы меньше всего ожидаете.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Планы поездок возможно будут отменены, изменены или отложены сегодня, потому что все, что связано с поездками и взаимодействием с отдаленными местами, непредсказуемо. Готовьтесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте в поиске чего-то неожиданного, что может повлиять на вашу собственность. Это включает в себя долги, кредитные карты и все, что связано с банковским делом. Будьте в курсе событий

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Приготовьтесь к нескольким сюрпризам сегодня, потому что кто-то из ваших близких — возможно, друг или приятель — может сделать что-то, что застигнет вас врасплох.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваш рабочий день возможно будет прерван сегодня почти гарантировано. Это может быть что угодно. Сбои в работе компьютера, перебои в подаче электроэнергии, пожарные учения, нехватка персонала, неуместные документы или сломанное оборудование. Дайте себе дополнительное время сегодня, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностью.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Неожиданное приглашение может прийти к вам сегодня! Дважды проверьте все свои планы, потому что сегодня все немного рискованно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что-то необычное возможно повлияет на ваш домашний быт сегодня. Мелкая бытовая техника может сломаться или, возможно, сломается какая-то мелочь. Кто-то может постучать в вашу дверь. Будьте готовы ко всему.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это подверженный случайными случаями день, поэтому обратите внимание на все, что вы говорите и делаете. Однако, с другой стороны, это также означает, что вы можете легко мыслить нестандартно сегодня.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисса Дайан Китон сегодня празднует день рождения. Хотя вы игривы, вы также сильны и решительны, когда дело доходит до достижения ваших целей. В этом году вы завершаете многие вещи, которые начали девять лет назад, отпуская то, что больше не актуально, и переходя к чему-то новому и другому.

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