Ежедневный гороскоп 5 января суббота

Лунная тревога



Сегодня обычный день. Луна движется из Овна в Телец.



Овен (21 марта-19 апреля)



Сегодня все непредсказуемо, особенно с вашими активами и богатством. Защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения, потому что когда дело доходит до денег и имущества, может произойти все что угодно.



Телец (20 апреля — 20 мая)



Сегодня беспокойный день, потому что вы чувствуете импульсивность. Вы можете знать об этом — или нет.



Близнецы (21 мая — 20 июня)



Сегодня у вас такое чувство, что что-то может случиться, и вы правы. Вот почему вы чувствуете, что ждете что-то. По общему мнению, иногда такие вещи — только чувство.



Рак (21 июня-22 июля)



Друг может сказать или сделать что-то, что вас удивит или застанет вас врасплох сегодня. Или, возможно, вместо этого вы встретите кого-то нового? Одно можно сказать наверняка, это не скучный день.



Лев (23 июля — 22 августа)



Отношения с боссами, родителями и VIP-персонами сегодня непредсказуемы. Они могут удивить вас, делая то, чего вы меньше всего ожидаете.



Дева (23 августа — 22 сентября)



Планы поездок возможно будут отменены, изменены или отложены сегодня, потому что все, что связано с поездками и взаимодействием с отдаленными местами, непредсказуемо. Готовьтесь.



Весы (23 сентября — 22 октября)



Будьте в поиске чего-то неожиданного, что может повлиять на вашу собственность. Это включает в себя долги, кредитные карты и все, что связано с банковским делом. Будьте в курсе событий



Скорпион (23 октября — 21 ноября)



Приготовьтесь к нескольким сюрпризам сегодня, потому что кто-то из ваших близких — возможно, друг или приятель — может сделать что-то, что застигнет вас врасплох.



Стрелец (22 ноября — 21 декабря)



Ваш рабочий день возможно будет прерван сегодня почти гарантировано. Это может быть что угодно. Сбои в работе компьютера, перебои в подаче электроэнергии, пожарные учения, нехватка персонала, неуместные документы или сломанное оборудование. Дайте себе дополнительное время сегодня, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностью.



Козерог (22 декабря — 19 января)



Неожиданное приглашение может прийти к вам сегодня! Дважды проверьте все свои планы, потому что сегодня все немного рискованно.



Водолей (20 января — 18 февраля)



Что-то необычное возможно повлияет на ваш домашний быт сегодня. Мелкая бытовая техника может сломаться или, возможно, сломается какая-то мелочь. Кто-то может постучать в вашу дверь. Будьте готовы ко всему.



Рыбы (19 февраля — 20 марта)



Это подверженный случайными случаями день, поэтому обратите внимание на все, что вы говорите и делаете. Однако, с другой стороны, это также означает, что вы можете легко мыслить нестандартно сегодня.



Если ваш день рождения сегодня



Актрисса Дайан Китон сегодня празднует день рождения. Хотя вы игривы, вы также сильны и решительны, когда дело доходит до достижения ваших целей. В этом году вы завершаете многие вещи, которые начали девять лет назад, отпуская то, что больше не актуально, и переходя к чему-то новому и другому.