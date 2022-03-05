Ежедневный гороскоп: 5 марта 2022

Оповещение о Луне

3, 4 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 23:00 по восточному поясному времени (20:00 по тихоокеанскому стандартному времени). Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это хороший день для вашего знака! Вот почему у вас тепло в животе и вы счастливы быть в собственной шкуре. Если вы хотите общаться с другими людьми или предпочитаете насладиться уютным уединением в приятном месте, это ваш выбор. Хорошего вам дня.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для групповых занятий. Вам также понравится общаться с друзьями, но в частности, вы будете уверенно общаться с клубами, группами и организациями. Вы можете играть роль лидера, потому что другие готовы последовать вашему примеру.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы выглядите потрясающе в глазах окружающих. Люди во власти (начальники, родители, учителя и высокопоставленные лица) восхищаются вами, потому что вы кажетесь успешным и богатым (даже если это не так). Видимость успеха может быть вашим козырем в рукаве, который вам нужен.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это сказочный день, чтобы путешествовать или делать что-либо, что позволит вам расширить свой опыт в мире. Вы хотите расширить свой кругозор! Вы хотите узнать что-то новое и открыть для себя приключения! Вам также понравится компания людей из других культур и разного происхождения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это хороший финансовый день для Львов. Кроме того, на вашем пути будут подарки, вкусности и услуги от других. Это отличный день, чтобы попросить кредит или ипотеку или одолжить что-то у кого-то еще, потому что люди готовы помочь вам. Пользуйтесь этим преимуществом, пока оно у вас есть.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поскольку это хороший день для многих людей, вам понравится болтать с представителями широкой публики, а также с партнерами и близкими друзьями. Вы также можете встретить человека, который великодушен и сердечен и готов помочь вам сегодня. Повезло вам!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Связанные с работой поездки могут стать для вас особым преимуществом сегодня. Конечно, вы каким-то образом расширите свой мир благодаря своей работе или любой другой задаче, которую вы сегодня перед собой поставили. Вы чувствуете себя здоровым и бодрым. Многие из вас испытают особое удовольствие от домашнего питомца.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Удачливые Скорпионы сегодня в отпуске, потому что это отличный день для вечеринок! Ограничьте свою социальную деятельность своим «пузырем» и получайте удовольствие. Или вы могли бы общаться с другими людьми в Интернете? Спортивные мероприятия и веселые занятия с детьми также порадуют. Между тем, романтика вознаграждается.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Развлекайте семью и друзей дома сегодня, насколько это безопасно, потому что вам понравится отдыхать дома с близкими. Это также отличный день для поиска и изучения возможностей в сфере недвижимости. Разговоры с родителем или старшим родственником будут позитивными и оптимистичными.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас есть сильное желание учиться и понимать многие вещи, потому что вы хотите расширить свои знания об окружающем мире. Короткие поездки доставят удовольствие, а общение с родными, соседями, братьями и сестрами зарядит энергией и позитивом!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня предпочтение отдается бизнесу и коммерции. Вот почему это хороший день для реализации идей по зарабатыванию денег. Кроме того, вы не боитесь мыслить масштабно. Вы также чувствуете себя уверенно! Будьте осторожны, чтобы не перерасходовать деньги на дорогие товары.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы чувствуете себя прекрасно, особенно физически и психологически. Вы оптимистичны, уверены в себе и настроены позитивно. Вы особенно заинтересованы в получении новых впечатлений и знакомстве с интересными людьми.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Елена Яковлева (1961) и Екатерина Маликова (1982) отмечают свой день рождения сегодня. Свобода и независимость важны для вас, потому что вы хотите, чтобы жизнь была захватывающей и полной приключений. Из-за вашей универсальности и остроумия вы очень вдохновляете других. Это год перемен, а это значит, что вы должны оставаться на ногах. Это захватывающий год. Будьте готовы действовать быстро, когда появляются возможности.