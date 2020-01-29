Ежедневный гороскоп — 30 января

Лунная тревога

Сегодня обычный день. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что повышает вашу эмоциональную энергию. Это также приносит вам дополнительную удачу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы в настоящее время у всех на виду. Однако сегодня у вас есть шанс быть более собранным и работать в одиночку. Хорошее время, чтобы все обдумать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Разговор с представительницей прекрасной половины человечества может быть важен для вас сегодня. Это может быть связано с планами поездок или чем-то, что связано с получением дальнейшего образования или изучением чего-либо.

Рак (21 июня-22 июля)

Люди замечают вас сегодня; однако, это, вероятно, связано с тем, что вы теперь у всех на виду.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день для приключений или различных интересных дел! Путешествуйте, если это возможно. Отправляйтесь туда, где никогда не были.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день, чтобы проверить детали, связанные с банковским делом, наследством, имуществом и всем, что у вас есть совместно с другими.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Каждый месяц в течение двух дней Луна находится напротив вашего знака. Когда это происходит, это означает, что вы должны быть на один шаг впереди, имея дело с другими.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вполне вероятно, что вам придется оказать услугу кому-либо. На работе вы, возможно, обнаружите, что вам нужно ставить потребности и желания клиентов выше своих собственных.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это игривый, веселый день для вас! Наслаждайтесь общественными мероприятиями, искусством, кино и спортом. Или вы домосед?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы будете рады возможность расслабиться дома, потому что это вам нравится. Это также хороший день для важной беседы с членом семьи.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы хотите, чтобы к вашему мнению прислушивались. Вы чувствуете, что хотите сказать что-то важное, и хотите, чтобы вас услышали.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вопросы с деньгами будут важны для вас сегодня. Будьте благоразумны и сохраняйте свои чеки.

Если ваш день рождения сегодня

Шахматист Борис Спасский разделяет ваш день рождения сегодня. Вы — идеалист движимый сильным чувством цели. Поскольку это год преподавания и обучения, вы научитесь чему-то, что задаст вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Исследуйте что-то новое.