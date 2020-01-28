Ежедневный гороскоп — 29 января
Лунная тревога
Сегодня обычный день. Луна в Рыбах.
Овен (21 марта-19 апреля)
Что-то, связанное с учебой, может иметь трудности сегодня. Точно так же планы поездок могут быть туманными или неясными.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Вам может быть трудно сегодня защищать свои права в спорах по вопросам страхования, наследства или имущества.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Отношения с другими не так ясны, как могли бы быть сегодня. Если вы чувствуете нерешительность, то ничего не делайте.
Рак (21 июня-22 июля)
Сегодня вопросы, связанные с домашним животным, могут быть запутанными или неясными.
Лев (23 июля — 22 августа)
Если вы занимаетесь спортом, ваша энергия сегодня возможно будет слабой.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Вы можете быть не уверены в том, что будете делать сегодня. Или, возможно, вы столкнётесь с препятствиями?
Весы (23 сентября — 22 октября)
Раньше вы думали, что знаете, что хотите делать, особенно о том, что вы хотите написать или как вы хотите выразить себя другим. Но в последнее время, и особенно сегодня, теперь вы не так уверены. Просто подождите.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Финансовые проблемы могут сегодня сбить вас с толку. Если это так, подождите, пока вы не почувствуете уверенность в том, как вы именно хотите потратить свои кровные.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Сегодня вы можете чувствовать, как будто вы пробираетесь через полосу препятствий. Это может быть потому, что у вас возможно есть сомнения относительно чего-то.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Кто-то может работать в оппозиции к вам. Вы могли бы знать об этом. Однако, если у вас возникнет ощущение, что это так – возможно нужно проверить свои догадки?
Водолей (20 января — 18 февраля)
Вам может быть трудно поддержать команду или друга сегодня, потому что внезапно у вас появляются мысли о другом. Неуверенность?
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Ранее ваше стремление что-то сделать было сильным и целенаправленным. Однако, в последнее время, теперь вы не так уверены. Это временно.
Если ваш день рождения сегодня
Певец Дмитрий Маликов сегодня делится днем рождения. Вы спокойны, счастливы и очаровательны! Тем не менее, вы также сильны и всегда реалистичны. Инвестируйте в отношения, которые вы цените.
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