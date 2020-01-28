Ежедневный гороскоп — 29 января

Лунная тревога

Сегодня обычный день. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Что-то, связанное с учебой, может иметь трудности сегодня. Точно так же планы поездок могут быть туманными или неясными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вам может быть трудно сегодня защищать свои права в спорах по вопросам страхования, наследства или имущества.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Отношения с другими не так ясны, как могли бы быть сегодня. Если вы чувствуете нерешительность, то ничего не делайте.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вопросы, связанные с домашним животным, могут быть запутанными или неясными.

Лев (23 июля — 22 августа)

Если вы занимаетесь спортом, ваша энергия сегодня возможно будет слабой.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете быть не уверены в том, что будете делать сегодня. Или, возможно, вы столкнётесь с препятствиями?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Раньше вы думали, что знаете, что хотите делать, особенно о том, что вы хотите написать или как вы хотите выразить себя другим. Но в последнее время, и особенно сегодня, теперь вы не так уверены. Просто подождите.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Финансовые проблемы могут сегодня сбить вас с толку. Если это так, подождите, пока вы не почувствуете уверенность в том, как вы именно хотите потратить свои кровные.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете чувствовать, как будто вы пробираетесь через полосу препятствий. Это может быть потому, что у вас возможно есть сомнения относительно чего-то.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Кто-то может работать в оппозиции к вам. Вы могли бы знать об этом. Однако, если у вас возникнет ощущение, что это так – возможно нужно проверить свои догадки?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вам может быть трудно поддержать команду или друга сегодня, потому что внезапно у вас появляются мысли о другом. Неуверенность?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ранее ваше стремление что-то сделать было сильным и целенаправленным. Однако, в последнее время, теперь вы не так уверены. Это временно.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Дмитрий Маликов сегодня делится днем ​​рождения. Вы спокойны, счастливы и очаровательны! Тем не менее, вы также сильны и всегда реалистичны. Инвестируйте в отношения, которые вы цените.