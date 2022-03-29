Ежедневный гороскоп 29 марта 2022

Оповещение о Луне

26, 27 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня после 00:45 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это хороший день, чтобы взглянуть на свои чувства и признать их. Не игнорируйте их и не отделяйте их где-то в ментальных рамках. (Это потому, что то, что вы скрываете от себя, может контролировать вас, даже если вы этого не осознаете.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня важен ваш эмоциональный контакт с друзьями. Возможно, у вас будет важный разговор с кем-то, особенно с подругой? Отчасти это потому, что вы чувствуете себя более защищенным и поддерживающим, чем обычно, по отношению к другим. Это также хороший день для изучения ваших целей.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

По какой-то причине ваша самая интимная и личная жизнь может быть выставлена ​​на всеобщее обозрение сегодня больше, чем обычно. Вам трудно скрывать определенные факты о себе. Например, может произойти публичная ссора с любимым человеком. Справляйтесь, как можете.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас есть сильное желание отвлечься от повседневной рутины и куда-нибудь отправиться. Есть больше чем один способ «уйти». Ментальное путешествие, шанс узнать что-то новое или познакомиться с людьми из других культур могут понравиться. Путешествие, конечно, идеально. Счастливого пути!

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваши эмоциональные переживания сегодня будут более интенсивными, чем обычно. По иронии судьбы, из-за этого вы будете привлекать к себе людей, которые необычайно сильны и сильны. (Дождь никогда не идет, но идет ливень.) Вполне нормально испытывать собственническое отношение к собственности или завидовать тому, что принадлежит кому-то другому. Расслабьтесь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна находится в знаке, противоположном вашему знаку. Это заставляет ваше внимание обратить на ваши самые личные отношения — деловых партнеров и супругов, а также близких друзей. Поскольку конфликт будет более эмоциональным, остерегайтесь рефлекторных реакций. Оставайтесь спокойными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня, возможно, придется выполнить услугу для кого-то. Вам почти наверняка придется поставить свои собственные эмоциональные соображения на второе место перед чьими-то еще. Нет смысла стонать об этом, потому что это просто то, что происходит. Что есть, то есть.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это благоприятный день для вас, потому что Луна проходит через ту часть вашей карты, которая побуждает вас к творчеству, дружелюбию с другими и стремлению получать удовольствие от спорта и игр с детьми. В общем, вы хотите повеселиться! Веселье полезно для души.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это насыщенная, стремительная неделя для вас с короткими поездками и частыми беседами с другими. Вот почему сегодня уместно остановиться, перевести дух и возможно, укрыться дома или поискать уединения для себя. Разговор с членом семьи женского пола может быть важным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваше взаимодействие с другими сегодня носит личный характер. Они имеют значение. Вот почему вам нужен искренний разговор с кем-то. Вы, конечно, не хотите сидеть и просто болтать о погоде. Вы хотите перейти к мельчайшим деталям чего-то.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна путешествует по вашему Дому денег, что поможет вам легче отождествлять себя со своим имуществом или с тем, что вы цените. Вот почему вы можете внезапно почувствовать сильную привязанность к чему-либо.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что создает для вас более сильную потребность в общении с друзьями и близкими. Вы будете чувствительны к чувствам и настроениям окружающих вас людей. Ваша удача также будет немного лучше сегодня. Почему бы не попросить вселенную об одолжении?

Если ваш день рождения сегодня

У певца Владимира Преснякова — младшего (1968) сегодня день рождения. Вы независимы, свободолюбивы и дерзки. У вас сильные семейные ценности и чувство лояльности. Вы добры, сострадательны и любимы. В этом году более медленные темпы, чем в прошлом году. Пришло время отдохнуть, поразмышлять и сосредоточиться на отношениях. Ищите способы быть добрыми и полезными для других, потому что это пойдет вам на пользу.