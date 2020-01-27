Ежедневный гороскоп — 28 января

Лунная тревога

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Ваш идеализм пробуждается сегодня, поэтому вы готовы ставить желания и потребности других перед своими собственными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вам будет приятно работать в благотворительной организации или заниматься чем-то, что приносит пользу кому-то еще.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня кто-то может восхищаться вашими ценностями, потому что вы заботливы, сострадательны и заботитесь о других.

Рак (21 июня-22 июля)

Поскольку ваша оценка красоты повышается сегодня, вы будете в восторге от любой возможности насладиться искусством, живописью, скульптурой и красивой архитектурой.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете поделиться тем, что у вас есть, с кем-то, кому сегодня не повезло. Или, возможно, вы будете заниматься сбором средств для благого дела?

Дева (23 августа — 22 сентября)

В отношениях с близкими друзьями и партнерами могут произойти две разные вещи: вы можете разочароваться или наоборот.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте реалистами в своих ожиданиях сегодня. Мы все простые смертные, иными словами – соль земли.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Романтика — это ваша темя сегодня. Это замечательный день для художников, потому что вы изобретательны и видите потенциал красоты во всем, что вас окружает.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете увидеть некоторые способы отремонтировать ваше жилище. Это также отличный день для важного семейного разговора.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы возможно сможете увидеть, как вы по-настоящему любите кого-то, и наоборот, вы сможете понять, насколько люди заботятся о вас.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете привлечь деньги сегодня. Тем не менее, вы также можете испытать желание потратить деньги.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день для художников, потому что они могут перенести то, что они видят, в холст.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Сергей Дроздов разделяет ваш день рождения сегодня. Вы умный и способный ученик, вы также верны семье и друзьям. Это год перемен, новых возможностей! Ожидайте приключений и интересных ситуаций. Воспользуйтесь каждым шансом путешествовать и расширять свой мир, изучая новые вещи.