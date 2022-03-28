Ежедневный гороскоп 28 марта 2022

Оповещение о Луне

25, 26 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений после 10:00. После этого Луна переходит из Водолея в Рыб.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это начало недели и это хороший день, чтобы подумать о ваших будущих целях. Прислушайтесь к совету кого-то старше или более опытного, чем вы, потому что он может оказаться полезным. Прислушивайтесь к друзьям и знакомым, которым вы доверяете и которых уважаете.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это благоприятный день для вас, потому что люди, наделенные властью, открыты для того, чтобы помочь вам сегодня. Они могут помочь вам прямой помощью, руководством или рекомендациями. (На самом деле, эта позитивная поддержка для некоторых превратится в романтическую связь.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день для учебы и обучения; или закончить важную статью или рукопись. Направления, связанные с издательским делом, средствами массовой информации, юриспруденцией и медициной, а также все, что связано с высшим образованием, определенно пользуются популярностью. Выполняйте свою работу.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вам будет полезно продолжить обсуждение налогов, долгов, наследства и общей собственности. Вы не упустите детали. Ваш ум будет сосредоточен на практике. На самом деле результаты этих обсуждений будут в вашу пользу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас может быть серьезный разговор с партнером или близким другом, особенно о практических вопросах. Это вероятно то, что вы испытаете сегодня. Кто-то поможет вам сделать то, что необходимо.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это будет очень продуктивный день для вас! Вы готовы много работать, особенно в практических вопросах. Вы многого добьетесь, потому что ваш ум сосредоточен и вы позаботитесь о деталях. Но что приятно, так это то, что вы будете получать удовольствие от этой работы. Вы на борту!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Дети могут быть повышенной ответственностью для некоторых из вас сегодня. Точно так же многие из вас работают в сфере искусства, мира развлечений или общественных мероприятий. Во всех этих случаях вы не будете возражать делать то, что от вас требуется, потому что это будет вознаграждено.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждение с родителем или старшим членом семьи сегодня пойдет хорошо. Несмотря на хаос, который у вас может быть дома, сегодня вы добьетесь успеха в достижении консенсуса с членом семьи или в том, чтобы сделать вещи более приятными. Кроме того, это может быть хороший день для переговоров о недвижимости.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы сегодня отличный собеседник! Это фантастическая новость для тех из вас, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием, актерским мастерством, редактированием или писательством. Ваш ум сосредоточен, проницателен и все же ваши слова имеют нюансы и будут приветствоваться другими.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Финансовые решения сегодня будут удачными, потому что у вас есть способность привлекать к себе деньги, а также у вас есть способность принимать разумные, практичные решения относительно вашего личного богатства и вашего имущества. Это определенно беспроигрышная ситуация.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна, Венера, Марс и Сатурн находятся в вашем знаке, что делает вас эмоциональным, сосредоточенным, обаятельным, независимым и готовым ко всему, что встретится на вашем пути. К счастью, это также и ваш счастливый день. Соберите свои силы и отправляйтесь в поход!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Самое важное, чего вы добьетесь сегодня, вероятно, будет сделано за кулисами или наедине. Вы можете предпочесть быть скрытным, или это может оказаться так, потому что вы работаете за кулисами. В любом случае, вы будете благосклонны, потому что Юпитер дает вам божественную защиту.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса, певица, автор песен Леди Гага (1985), актеры Андрей Рожков (1971) и Дмитрий Брекоткин (1970) из шоу «Уральские пельмени» разделяет сегодня с вами день рождения. Вы чрезвычайно организованы, находчивы и креативны — мощное сочетание! Вы прирожденный лидер и знаете, как использовать свое обаяние и магнетизм, чтобы взять на себя ответственность. Вы почувствуете определенные изменения в этом году. Это первый год нового цикла для вас, что означает быть достаточно смелым, чтобы исследовать новые идеи и возможности. Откройте любую дверь!