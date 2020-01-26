Ежедневный гороскоп — 27 января

Лунная тревога

Сегодня обычный день. Луна движется из Водолея в Рыбы.

Овен (21 марта-19 апреля)

Не стоит повышать голос разговаривая с другими людьми, потому что у вас может возникнуть соблазн сделать это. Вместо этого, успокойтесь и расслабьтесь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с друзьями и членами групп сегодня могут быть немного рискованными, особенно если вы связаны с творчеством.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Отношения с родителями, начальством и всеми, кто наделен властью, сегодня напряжены. Поэтому не торопите события.

Рак (21 июня-22 июля)

Избегайте противоречивых тем, таких как политика, религия и социальные вопросы, потому что это классический день, когда люди могут обидеться на ваши слова.

Лев (23 июля — 22 августа)

Споры о имуществе, страховых вопросах, налогах, долгах и наследствах могут возникнуть сегодня. Точно так же могут возникнуть споры у влюбленных.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что терпение является противоядием от гнева, и вы можете чувствовать раздражение с кем-то.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ссоры с кем-то на работе могут произойти сегодня. Или, может быть, отношения немного напряжены? Но это временно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Родители должны быть терпеливыми с детьми сегодня. Семейное собрание может быть значительным сегодня, но тщательно все обдумайте.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы или кто-то другой, возможно, будет настойчиво настроен на участие в семейной дискуссии сегодня, особенно в том, что касается ремонта.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы должны быть терпеливы с другими, иначе это приведет к ссорам или спорам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна в вашем знаке, и вы на прямой волне со своими творческими идеями.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете оказаться в ссоре с родителями, боссами или кем-то, кто находится у власти. Старайтесь не делать особо ничего важного.

Если ваш день рождения сегодня

Михаил Барышников сегодня разделяет ваш день рождения. Вы энергичны и позитивны. Вы также идеалист. Наконец, в этом году ваш тяжелый труд начнет окупаться! Упростите свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент.