Ежедневный гороскоп: 26 февраля 2022

25, 26 лунный день. Убывающая Луна.

Оповещение о Луне

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Имейте в виду, что сейчас и в течение следующих нескольких недель это отличное время для работы за кулисами или работы в одиночку, потому что ваш личный год подходит к концу, даже если ваш новый год еще не начался. Почему бы не определить две цели на предстоящий год?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Наслаждайтесь этим временем повышенной популярности. Многие из вас также больше связаны с группами и организациями, возможно, в роли лидера. Сейчас и в ближайшие несколько недель самое лучшее время в году, чтобы ставить цели на будущее. Есть идеи? (Цели помогают не сбиться с пути!)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Поскольку это единственное время в году, когда Солнце находится на вершине вашей карты, бросая на вас лестный свет, важно воспользоваться этим благословением. Люди восхищаются вами, даже если вы не делаете ничего особенного. Очевидно, сейчас самое время нанести удар!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это идеальное время, чтобы записаться на курс, учиться или сделать что-то, чтобы узнать больше об окружающем вас мире. Путешествия также дадут вам возможность улучшить свой мир, но это не всегда возможно, особенно с ограничениями.

Лев (23 июля — 22 августа)

Прямо сейчас планета Марс, представляющая энергию, находится в той части вашей карты, которая связана с работой и здоровьем. Это означает, что эти области будут сильно заряжены. Вам легко тяжело работать и вы стремитесь улучшить свое здоровье.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Помните, что вам нужно больше спать прямо сейчас, потому что Солнце находится напротив вашего знака. (Это происходит только раз в год и длится четыре недели.) Тем временем и Венера, и Марс хотят, чтобы вы играли и веселились! (Хм, может быть еще одна причина, по которой вам нужен ежедневный сон.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Приветствуйте эту возможность быть продуктивным, потому что не всегда так просто запустить свои двигатели и усердно работать. Сейчас вы устанавливаете высокие личные стандарты, потому что вы не только хотите многого добиться и много сделать, но и сделать это максимально эффективно. Браво!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это правда, что вы напористы, решительны, своевольны и сексуальны. (О да.) Но многие люди забывают, какой вы игривый. Скорпион часто оказывается обманщиком! В это время вы приветствуете возможности играть и получать удовольствие от игр, романтики и общения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Несмотря на то, что вы путешественник по знаку зодиака, сейчас легко оставаться в изоляции, потому что дом и семья находятся в центре вашего внимания. Многие из вас больше, чем обычно, связаны с родителями. Наслаждайтесь этой возможностью, чтобы отдохнуть. Сделать большинство из этого.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваш ум интеллектуально любопытен. Кроме того, многие из вас находятся в пути, потому что у вас плотный график встреч, поручений, коротких поездок, а также удовлетворения потребностей в повышенном чтении, письме и учебе. Да вы заняты! К счастью, Марс в вашем знаке повышает вашу энергию.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы стремитесь общаться и разговаривать с другими сейчас, когда Меркурий находится в вашем знаке. Вполне возможно, что обсуждение вашего имущества, вашей зарплаты и доходов, а также ваших идей по зарабатыванию денег — это те области, где вы хотите поделиться своими идеями. Вы футурист.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Солнце будет в вашем знаке до воскресенья, 20 марта. Приятно это знать, потому что это прекрасное время для того, чтобы добиваться того, чего вы хотите, когда вы более энергичны, оптимистичны и уверены в себе. Более того, перед вами откроются двери. Поэтому пользуйтесь этим благословением по максимуму!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Евгений Жариков (1941-2012) и артист балета Гедимидас Таранда (1961) отмечают свой день рождения сегодня. Вы мечтатель с отличной интуицией. Вы разносторонне одарены, и когда вы чем-то увлечены, вы отдаете этому все, что у вас есть. Вы хорошо разбираетесь в характерах. Этот год посвящен обучению и преподаванию. Многие из вас будут исследовать или обновлять духовные или религиозные убеждения. По мере того, как этот год прогрессирует, он становится более захватывающим.