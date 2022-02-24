Ежедневный гороскоп: 24 февраля 2022

Оповещение о Луне

23, 24 лунный день. Третья четверть

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 22:00. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это интересный день! Вы можете встретить кого-то нового, кто очарователен или отличается от вас. Возможно, вы даже влюбитесь в кого-нибудь. Возможно, кто-то из ваших знакомых сделает что-то, что вас удивит? Между тем, вы производите удивительное впечатление на важных людей. Это бонус!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обсуждение с родителем, боссом, учителем или полицией может быть захватывающим сегодня. Между тем, вы можете влюбиться в кого-то «другого». Или вместо этого некоторые из вас будут стремиться путешествовать и сбежать куда-нибудь, где белый песок и бирюзовые воды. О, да.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы путешествий звучат захватывающе, однако сегодня они могут внезапно измениться. Возможно, вам придется отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидаете или запланированные планы могут быть отложены или отменены. Ожидайте щедрости от других. Между тем, романтика процветает!

Рак (21 июня — 22 июля)

Отношения с самыми близкими вам людьми сегодня теплые и дружеские. На самом деле ваши отношения с супругом или партнером будут идеализированно романтичными. Между тем, новости о наследстве или общей собственности могут быть захватывающими или неожиданными. Следите за обновлениями!

Лев (23 июля — 22 августа)

Поскольку сегодня вы чувствуете дружелюбие и заботу о коллеге, вы поможете ему, если ему понадобится помощь. (Вы щедрый знак.) Это может быть улица с двусторонним движением, а может быть, кто-то помогает вам вместо этого? Вы также можете приложить некоторые усилия, чтобы сделать свое рабочее место более привлекательным. Тем временем у кого-то есть для вас сюрприз.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный день для романтики. Наслаждайтесь длинным обедом или специальным ужином или вечером. Другие будут чувствовать себя очень мягкосердечно по отношению к детям сегодня. Не упускайте возможности оценить искусство и насладиться миром развлечений. Ожидайте несколько сюрпризов!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам понравится благоустраивать и ремонтировать то, где вы живете сегодня. Вам также понравится развлекаться дома, потому что теплые чувства, особенно с членами семьи, будут способствовать хорошему времяпрепровождению и счастливому обмену. Однако что-то непредсказуемое с детьми или вашими социальными планами может пойти наперекосяк. Будьте готовы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня что-то неожиданное может повлиять на ваш дом или члена семьи. Это может быть неожиданной новостью? К счастью, вы находитесь в теплом и понимающем состоянии ума, что бы ни случилось, вы примете это спокойно. Сегодня вы цените красоту вашего окружения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Совершая покупки сегодня, вам захочется купить красивые вещи для себя и близких. Не исключено, что вы притянете к себе деньги. Между тем, это беспокойный день, потому что ваш ум порхает от предмета к предмету. Вот почему вы можете быть импульсивным и немного взволнованным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваши слова сегодня настолько очаровательны, что вы можете убедить любого согласиться с вами. (Вы звучите так разумно!) Следите за финансовыми вопросами, а также за своими деньгами и имуществом, потому что сегодня все непредсказуемо, когда дело касается ваших активов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете привлечь к себе деньги или у вас могут быть идеи по зарабатыванию денег, особенно связанные с искусством. Между тем, вы будете заинтригованы чем-то новым и необычным сегодня, и это хорошо, потому что вы готовы к некоторым волнениям.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Люди тянутся к вам сегодня. Им нравится ваша компания, потому что вы особенно дружелюбны и обаятельны со всеми. Как ни странно, лично вы чувствуете себя немного нервным и рассеянным. Остерегайтесь поспешных суждений или быстрых действий. Подумайте, прежде чем что-то сказать или сделать.

Если ваш день рождения сегодня

Предприниматель, изобретатель Стив Джобс (1955-2011) и певица Любовь Успенская (1954) родились в этот день. Вы интересный собеседник, потому что вы можете быть очаровательны в причудливой манере. Вы готовы помочь другим и прививаете чувство товарищества близким друзьям. У вас отличная деловая смекалка. В этом году вас ждут захватывающие перемены и шанс на большую личную свободу. Новые направления и личностный рост будут происходить легко. Ищите новые возможности.