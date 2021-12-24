Ежедневный гороскоп 24 декабря 2021

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

После 3:30 сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня дела обстоят напряженно с другими, особенно если вы выполняете услугу, выполняете поручения или помогаете кому-то. Вы можете чувствовать себя недооцененным? Может быть, вы чувствуете, что вас используют как тряпку? На самом деле, это сомнительно, потому что сейчас люди восхищаются вами. Наслаждайтесь этой славой!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы сосредоточены на общественных мероприятиях, мероприятиях с детьми и спорте. Жонглируя событиями в этот праздничный сезон, вы можете сегодня с кем-то не согласиться по поводу совместной собственности, долга, страхования или чего-то, что принадлежит кому-то другому.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы сосредоточены на доме и семье. Это напряженное время для общения, поэтому у вас могут быть разногласия с близким вам человеком — партнером, супругой или дорогим другом. Сделайте все возможное, чтобы сохранить мир. Этот человек может захотеть, чтобы вы его послушали.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня напряженный день! Вы можете стараться быть всем для всех, потому что вы такой заботливый знак. Вы хотите отвечать так, как они хотят, чтобы вы ответили. (Не всегда легко.) Вы много работаете и вам нужно больше отдыха. Запомните это. Берегите себя.

Лев (23 июля — 22 августа)

К счастью, сейчас у вас есть энергия, чтобы усердно работать, потому что вы тратите энергию на детей и общественную деятельность. (Так много дел! Так мало времени!) Сегодня вы сосредоточены на деньгах, денежных потоках и имуществе. Сегодня родители должны быть терпеливыми со своими детьми.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна в вашем знаке, что, по общему признанию, усиливает ваши эмоции и вашу реакцию на все, однако это также улучшает вашу удачу! Вы проведете встречу! Это веселое время для вас. Ключ в том, чтобы справиться с увеличивающимся хаосом в доме.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам сегодня нужно перевести дух и прилечь. Да, вы сосредоточены на доме, семье и возможно, родителях. Ремонт дома все еще продолжается. Тем не менее, сохраняйте спокойствие сегодня, чтобы не ссориться с другими. Вы отличный миротворец или посредник.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это напряженное, динамичное время, потому что вы проводите время с братьями и сестрами, соседями и родственниками, а также занимаетесь встречами и выполняете поручения. Сделайте что-нибудь, чтобы восстановить силы и оставаться эффективным и продуктивным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы по-прежнему сосредотачиваетесь на деньгах и денежном потоке. У вас есть идеи для заработка, к тому же вы можете привлечь к себе деньги в это время. К счастью, с Марсом в вашем знаке у вас много энергии! Сегодня держитесь подальше от авторитетных фигур, потому что вы слишком сильны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы наделены властью, потому что Солнце, Меркурий, Венера и Плутон находятся в вашем знаке. Это дает вам энергию, концентрацию и делает вас очень разговорчивым и готовым к общению. Между тем Венера сделает вас любезным и дипломатичным. Определенно избегайте сегодня спорных тем.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Для вас будет разумным оставаться сегодня в тени, потому что обмен энергией с другом или членом группы может пойти не так. Могут возникнуть споры о том, кто за что отвечает, как определять общую собственность или как тратить определенную сумму денег. Не горячитесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это популярное время для вас и вы готовы к действиям! Тем не менее, сегодня Луна находится напротив вашего знака, а это значит, что вы должны быть более мягкими имея дело с другими. Это просто требует сотрудничества и согласия. У вас есть это.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Евгений Маргулис (1955), певец Рики Мартин (1971) и певец певец Дима Билан (1981) отмечают сегодня день рождения. Вы уникальны и непохожи на других людей. Вы преданный, трудолюбивый, надежный и внимательный. Вы очень заботитесь о близких. У вас есть гениальные дизайнерские навыки, особенно в работе с границами и балансом. Это был год захватывающих перемен и проблем. Следующий год будет более веселым и социальным!