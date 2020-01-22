Ежедневный гороскоп — 23 января четверг
Лунная тревога
У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Козероге.
Овен (21 марта-19 апреля)
Это идеальный день, чтобы попросить повышение или услугу у босса. Путешествие порадует вас.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Это сказочный день для путешествий, потому что все в отличном настроении, включая вас. Вам будет приятно сделать что-то, чтобы расширить свой мир.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Держите свои карманы открытыми, потому что сегодня на вашем пути появятся подарки. Из-за благотворного влияния со стороны других, это хороший день, чтобы попросить кредит.
Рак (21 июня-22 июля)
Это прекрасный день для разговоров с партнерами и близкими друзьями.
Лев (23 июля — 22 августа)
Путь на работу будет захватывающим сегодня. Обратите внимание, что ваши действия могут вернуться к вам уже сегодня.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Это отличный день, чтобы пообщаться и насладиться вечеринками, потому что все в приподнятом настроении. Люди щедры друг к другу, а также сердечны и дружелюбны.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Это отличный день для переговоров по сделкам с недвижимостью или обсуждения всего, что связано с домом и семьей. Если вы щедры к другим, они будут щедры к вам.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Сегодня вы находитесь в позитивном настроении, поэтому вам будет приятно общаться со всеми, кого вы встречаете.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Бизнес и коммерция сегодня вполне на высоте, потому что это отличный день для ведения бизнеса. Все, что вы делаете, может каким-то образом увеличить ваше богатство и активы.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Обратите внимание, что сегодня вы получите то, что вы даете в плане доброты, дружбы и заботливой поддержки.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Это хороший день! У вас прекрасный ум, и вы всегда заинтересованы в поисках истины.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
У всех отличное настроение. Да, все хотят видеть твое лицо! Этот оптимистичный тон будет способствовать встречам и собраниям.
Если ваш день рождения сегодня
Борис Березовский родился в этот день. Вы заботливы и щедры к другим. Вы талантливы, дальновидны и реалистичны. В этом году вы завершаете многие вещи, которые начали девять лет назад, отпуская то, что больше не актуально, и переходя к чему-то новому и другому.
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