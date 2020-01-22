Ежедневный гороскоп — 23 января четверг

Лунная тревога

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это идеальный день, чтобы попросить повышение или услугу у босса. Путешествие порадует вас.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это сказочный день для путешествий, потому что все в отличном настроении, включая вас. Вам будет приятно сделать что-то, чтобы расширить свой мир.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Держите свои карманы открытыми, потому что сегодня на вашем пути появятся подарки. Из-за благотворного влияния со стороны других, это хороший день, чтобы попросить кредит.

Рак (21 июня-22 июля)

Это прекрасный день для разговоров с партнерами и близкими друзьями.

Лев (23 июля — 22 августа)

Путь на работу будет захватывающим сегодня. Обратите внимание, что ваши действия могут вернуться к вам уже сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день, чтобы пообщаться и насладиться вечеринками, потому что все в приподнятом настроении. Люди щедры друг к другу, а также сердечны и дружелюбны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день для переговоров по сделкам с недвижимостью или обсуждения всего, что связано с домом и семьей. Если вы щедры к другим, они будут щедры к вам.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы находитесь в позитивном настроении, поэтому вам будет приятно общаться со всеми, кого вы встречаете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Бизнес и коммерция сегодня вполне на высоте, потому что это отличный день для ведения бизнеса. Все, что вы делаете, может каким-то образом увеличить ваше богатство и активы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Обратите внимание, что сегодня вы получите то, что вы даете в плане доброты, дружбы и заботливой поддержки.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день! У вас прекрасный ум, и вы всегда заинтересованы в поисках истины.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У всех отличное настроение. Да, все хотят видеть твое лицо! Этот оптимистичный тон будет способствовать встречам и собраниям.

Если ваш день рождения сегодня

Борис Березовский родился в этот день. Вы заботливы и щедры к другим. Вы талантливы, дальновидны и реалистичны. В этом году вы завершаете многие вещи, которые начали девять лет назад, отпуская то, что больше не актуально, и переходя к чему-то новому и другому.