Ежедневный гороскоп 23 марта 2022

Оповещение о Луне

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вас заинтриговали скрытые знания или тайные идеи. Это также может быть причиной того, что вы хотите изучать таинственные предметы, оккультизм, паранормальные явления или исследовать регрессии прошлых жизней. Сними свою шапочку из фольги — такой день. Будьте предприимчивы и исследуйте новые территории!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Разговор с другом сегодня будет интригующим, потому что вы настроены на все больше, чем обычно, из-за того, что ваши антенны очень восприимчивы. Вот почему вы можете «читать» чувства или мотивы друга или даже группы.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это любопытный день, потому что, с одной стороны, ваша способность настраиваться на желания и потребности боссов, родителей и авторитетных лиц точно откалибрована. И все же с другой стороны, эта чувствительность могла создать некоторую путаницу. Вы можете читать сигналы, которые на самом деле непреднамеренны. Действуйте осторожно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вам интересно изучать необычные темы, духовную философию, парапсихологию и загадочные объяснения того, что происходит в ночи. Вы заинтригованы! Тем не менее, если вы думаете, что кто-то пытается продать вам змеиное масло — будьте начеку.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это плохой день для финансовых решений, касающихся имущества, завещаний, общей собственности и тому подобного, потому что, хотя сегодня ваш ум очень чувствителен к творческим и художественным проектам, у вас может не хватить терпения, чтобы разобраться с финансовыми деталями и бюрократическими проблемами. Отложите эти решения на другой день. Дважды проверьте свои факты.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте особенно осторожны во всех ваших личных коммуникациях с другими людьми сегодня, потому что вероятны недоразумения. Это связано с тем, что Меркурий сегодня находится на одной линии с Нептуном, и это может создать запутанное мышление наряду с творческими идеями. Примечание: это также может подорвать вашу уверенность.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сотрудник может прийти к вам со своими проблемами сегодня, потому что ему нужно кому-то довериться. Или, возможно, у вас есть потребность довериться кому-то? Между тем вы добьетесь успеха, если будете работать над творческим проектом, требующим воображения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Возможно, сегодня вы разочаруетесь в романтическом партнере. Это может быть потому, что ваши ожидания были нереалистичными? Помните, что невысказанные ожидания почти всегда приводят к разочарованию. Тем не менее, это хороший день для игр и творческих занятий с детьми.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Члены семьи, вероятно, сегодня будут взаимно симпатизировать друг другу, потому что они знают, каково это пройти милю в чужих ботинках. Это хороший день для обсуждения с родственником или членом семьи чего-то, что может вызвать деликатную озабоченность.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете провести время в мечтах или потеряться в мире фантазий, что вполне нормально. Нам всем нужно время от времени устраивать день психического здоровья, чтобы вырваться из «угрюмых оков Земли». Поэтому дайте себе сегодня слабину. Успокойтесь и наслаждайтесь жизнью.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте осторожны в финансовых делах сегодня, потому что на вас может повлиять принятие желаемого за действительное, что не всегда разумно, когда речь идет о деньгах. Убедитесь, что у вас есть факты. Если вы ходите по магазинам, остерегайтесь быть слишком экстравагантным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Хотя вы очень тонко настроены на тонкие нюансы всего вокруг вас, тем не менее, это плохой день для любого рода словесной конфронтации, потому что вам может не хватать уверенности, чтобы постоять за себя.

Если ваш день рождения сегодня

Фигурист Максим Маринин (1977) и актриса Дарья Егорова (1990) отмечают свой день рождения сегодня. Вы энергичны, импульсивны и авантюрны. У вас отличные коммуникативные навыки и вы можете быть убедительны, когда захотите. У вас сильная рабочая этика и вы стремитесь к совершенству. Оставайтесь на ногах в этом году легко, потому что перемены несутся по ветру. Вы испытаете новые направления и новый рост, который придет к вам легко.