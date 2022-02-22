Ежедневный гороскоп: 22 февраля 2022

Оповещение о Луне

22 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

После некоторых возможных разочарований по поводу финансовых договоренностей этим утром или возможно, опасений, что вы не получили свою справедливую долю чего-то. На самом деле, этот день становится лучше с течением времени. Это хороший день, чтобы поговорить с боссом, попросить о повышении или сделать презентацию, потому что люди, находящиеся у власти, склонны благосклонно относиться к вам сегодня.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с родителями и начальством могут быть сложными этим утром. Кто-то может пролить дождь на ваш парад. Однако очень скоро все сглаживается и становится теплым и обнадёживающим. Хорошие новости от кого-то «другого» или из другой культуры могут вас порадовать. Планы путешествия многообещающие.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Этим утром вещи могут быть неприятными или ограничительными из-за правил и положений. Однако после этого этот день станет легче, потому что на вашем пути появятся подарки, вкусности и услуги от других. Люди будут помогать и поддерживать.

Рак (21 июня — 22 июля)

Этим утром некоторые проблемы, связанные с отпуском, общественными мероприятиями или вашими детьми, потребуют вашего внимания. Однако позже в тот же день все начинает сиять! На самом деле, вам понравятся общественные пикники, веселые занятия с детьми и спортивные мероприятия. Хорошего вам дня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Разговор с родителем или старшим членом семьи может быть обескураживающим сегодня утром. Вы можете чувствовать себя униженным. Подумайте об этом, потому что оставшаяся часть дня на самом деле хороша для вас. Возможно, вы захотите развлечься дома. Вам понравится косметический ремонт, плюс оживленные дискуссии будут веселыми.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете быть обеспокоены чем-то этим утром. Возможно, вы столкнетесь с трудностями с авторитетными фигурами? К счастью, очень скоро день меняется и жизнь становится веселой, беззаботной и игривой. Наслаждайтесь флиртом и светскими выходками!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этим утром вы можете испытать финансовое разочарование или трудности с тем, что у вас есть. К счастью, очень быстро день меняется и вы довольны финансовыми спекуляциями, а также тратой денег на общественные мероприятия и детей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Этим утром вы можете чувствовать себя заблокированным кем-то или чем-то. Или кто-то может быть критическим. К счастью, это ненадолго, потому что очень скоро вы почувствуете себя энергичным, счастливым и оптимистичным. Вам понравится разговаривать с другими, особенно с соседями, братьями, сестрами и родственниками. Это приятный день!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня утром может произойти что-то тревожное. Возможно, вы единственный, кто знает об этом, или это происходит за кадром. Очень скоро ваш день изменится, и вы станете намного счастливее! Вы можете насладиться уединением или тишиной в приятной, расслабляющей манере. Вы по-прежнему сосредоточены на доме и семье.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Кто-то может помешать вашим планам этим утром, возможно, кто-то постарше? Не беспокойтесь, потому что очень скоро эта проблема исчезнет, ​​и вы получите энергию от социальных возможностей с другими. Люди рады вас видеть, кроме того, ваша уверенность и энергия покорят людей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этим утром вы можете почувствовать разочарование в общении с родителями, начальниками или авторитетными фигурами. (Включая полицию.) К счастью, очень скоро эти чувства развеются из-за того, что что-то происходит за кулисами. А может, секретное послание поднимет вам настроение? Это хороший день!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Избегайте спорных тем сегодня утром, потому что они вызовут стресс. Позже в тот же день, планы поездок являются захватывающими. Вы также можете рассчитывать на школу или дальнейшее образование или возможности в медицине, юриспруденции, издательском деле и средствах массовой информации. Кто-то «другой» может вызвать у вас романтические чувства.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Дрю Бэрримор (1975) и актриса Ольга Будина (1975) отмечают свой день рождения сегодня. Вы добры и щедры к другим. Вы также уверены и убедительны! У вас сильный индивидуалистический характер и вы часто маршируете в такт собственному барабану. Этот год будет более социальным и веселым для вас. Наслаждайтесь своими творческими порывами и более сильным интересом к жизни. Пришло время ослабить бдительность и немного расслабиться. Вы также будете более популярны.