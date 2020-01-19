Ежедневный гороскоп — 20 января

Лунная тревога

Сегодня обычный день. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Дружба и ваше участие в клубах и организациях станут для вас предметом особого внимания в ближайшие четыре недели.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В течение следующих четырех недель вы производите большое впечатление на боссов, родителей, учителей и VIP-персон, не делая ничего особенного.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Используйте каждую возможность путешествовать и искать приключений в течение следующих четырех недель, потому что это то, что вы хотите сделать.

Рак (21 июня-22 июля)

В следующие четыре недели вы почувствуете страсть ко всему в своей жизни.

Лев (23 июля — 22 августа)

Солнце будет напротив вашего знака в течение следующих четырех недель. Это единственный раз за весь год, когда это происходит, и когда это происходит, это означает, что вы устали и вам нужно больше отдыхать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В ближайшие четыре недели у вас будет мотивация искать способы улучшить свою жизнь! Вы хотите быть более эффективным во всем, что вы делаете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это город вечеринок на следующие четыре недели! Хватайте все шансы ускользнуть в отпуск. Наслаждайтесь спортивными событиями, общением с другими, игривыми мероприятиями с детьми и веселыми развлечениями.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В течение следующих четырех недель вы уделите больше внимания дому и семье. Приветствуйте этот шанс.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Темп ваших дней ускорится в ближайшие четыре недели, потому что у вас напряженная повестка дня!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Деньги, денежный поток и ваше личное состояние будут в центре вашего внимания в течение следующих четырех недель. Вы не только сосредоточитесь на том, как повысить свои доходы, но и будете тратить больше.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Солнце будет в вашем знаке в течение следующих четырех недель, что даст вам возможность перезарядить ваши батареи в течение остальной части года. Это привлечет людей и благоприятные ситуации для вас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы предпочитаете работать в одиночку или за кулисами в течение следующих четырех недель, потому что вам нужно укрыться. Детали в вашей личной жизни требуют вашего внимания.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Ольга Бузова разделяет день рождения сегодня. Вы решительны и щедры. Поскольку это год преподавания и обучения, вы научитесь чему-то, что задаст вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году.