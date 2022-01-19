Ежедневный гороскоп 19 января 2022

Оповещение о Луне

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы будете более популярны в течение следующих четырех недель. Дружба будет важна, равно как и ваше участие в клубах, группах и организациях будет более содержательным и конечно же, более активным. Наслаждайтесь хорошим временем!

Телец (20 апреля — 20 мая)

В следующие четыре недели вы будете намного более ярко освещены, чем обычно. Люди заметят вас и будут восхищаться вами, даже если вы не сделаете ничего особенного. Из-за этого «волшебного освещения» очевидно, что пора действовать. Ах да, требуйте преимущество!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Используйте любую возможность отправиться в путешествие, пройти курсы или узнать что-то новое в течение следующих четырех недель, потому что вы хотите расширить свой мир. Вы хотите делать то, что никогда не делали раньше. Вы хотите увидеть места, которые вы никогда не видели раньше. Вы хотите познакомиться с новыми людьми.

Рак (21 июня — 22 июля)

Подобное будет более интенсивным, чем обычно, в следующие четыре недели из-за положения Солнца в вашей карте. Это заставит вас страстно относиться ко всему, включая интимные отношения. У вас также может возникнуть желание начать новую жизнь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вам понадобится больше сна в течение следующих четырех недель, потому что ваша энергия будет несколько снижаться. Поэтому уважайте свою потребность в большем отдыхе и вздремните или выспитесь. В течение этого промежутка времени ваше внимание к близким друзьям и партнерам будет сильным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы полны энтузиазма, чтобы лучше организоваться в течение следующих четырех недель, поэтому вы будете усердно работать. Вы не только будете усердно работать, вы будете работать умно. Вы будете эффективными, действенными и следовательно, продуктивными! Вы также хотите улучшить свое здоровье.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Повезло вам! Следующие четыре недели будут игривыми и веселыми. Вам понравятся веселые занятия с детьми, а также мир искусства и развлечений. Спортивные мероприятия и светские мероприятия понравятся. Романтика расцветет!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Дом, семья и личная жизнь будут в центре вашего внимания в ближайшие четыре недели. Возможно, вы больше, чем обычно, связаны с родителем. Ожидайте известий от родственников, которых вы давно не видели.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Темп ваших дней ускорится в течение следующих четырех недель, потому что вы будете заняты поручениями, встречами, короткими поездками, а также повышенным чтением, письмом и учебой. О да, ваша танцевальная карта заполнена. Узнайте как можно больше. (Это будет напряженное захватывающее время для вас.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваше внимание к деньгам, денежному потоку и доходам будет сильнее в следующие четыре недели. Многие из вас планируют крупную покупку. Вы также серьезно задумаетесь о своих основных жизненных ценностях. Важно знать, что действительно важно. Вы знаете это?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Солнце будет в вашем знаке в течение следующих четырех недель, что даст вам возможность перезарядить свои батареи до конца года. Это также привлечет к вам людей и благоприятные ситуации. Это хорошо. Крупные подковы для вас!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ведите себя сдержанно в течение следующих четырех недель до наступления месяца вашего дня рождения. Используйте это время, чтобы строить планы и ставить цели в отношении того, чем вы хотите, чтобы был ваш новый год. Как вы хотите, чтобы он отличался от прошлогоднего? Запишите несколько идей. (Это может быть полезной ссылкой для вас.)

Если ваш день рождения сегодня

У гимнастки Светланы Хоркиной (1979) и режиссера Вадима Абдрашитова (1945) сегодня день рождения. Вы творческий оптимист с острым умом. У вас есть способность вызывать энтузиазм и вдохновлять других. У вас отличное чувство юмора и свой четкий стиль. Вы также обладаете сильным чувством воли и решимости. Отличные новости! В этом году вы получите продвижение по службе, славу и признание. Ожидайте признания ваших приложенных усилий. Браво!