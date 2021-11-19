Ежедневный гороскоп 19 ноября 2021

15, 16 лунный день. Полная Луна

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 3:45 до 9:45 сегодня. После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы хотите рассказать другим о чем-то важном, что вас интересует. (Вам нравится быть первым, кто говорит кому-то что-то или первым сообщает важные новости.) Сегодня вы можете доверять своим инстинктам.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете обнаружить, что сегодня эмоционально отождествляете себя со своим имуществом больше, чем обычно. У вас к чему-то сильная привязанность. Будьте осторожны, чтобы не оказаться в ловушке защиты чего-то, что для вас не имеет значения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке. Это происходит в течение двух дней каждый месяц и когда это происходит, это означает, что вы будете более эмоциональны, чем обычно. Однако это также означает, что вам повезет немного больше, чем всем другим знакам. «Ура!»

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы испытываете искушение замкнуться и остаться при себе и это нормально. Возможно, отношения с женщинами могут быть немного натянутыми. Не волнуйтесь, если вы решите не общаться с другими людьми, потому что это идеальный день, чтобы отдохнуть где-нибудь и отдышаться.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваш эмоциональный контакт с другом или членом группы важен для вас сегодня. Вот почему вы чувствуете себя защищающим кого-то и хотите поддержать его. Вы можете даже завидовать, если они обратят внимание на кого-то другого. (Иногда такое случается со всеми.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна находится наверху вашего графика, что привлекает к вам внимание. Возможно, какой-то аспект вашей личной жизни будет выставлен на всеобщее обозрение? Тем не менее люди почувствуют, что вы более чутки и отзывчивы к их потребностям и они это оценят.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы жаждете приключений и возможности заняться чем-то другим! В идеальном мире вы бы отправились в увлекательное путешествие! По крайней мере, сделайте что-нибудь, что позволит вам вырваться из повседневной рутины, чтобы вы могли немного встряхнуть ситуацию. Наслаждайтесь просмотром новых лиц и мест!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня ваша эмоциональная реакция на окружающих сильнее, чем обычно. Вы можете чувствовать собственничество из-за своей доли чего-то. Вы можете завидовать тому, что есть у кого-то еще или желать этим владеть. Это временное ощущение.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна находится в знаке, который находится прямо напротив вашего знака, а это означает, что ваше внимание будет обращено на ваши самые личные отношения. Такое расположение Луны может сделать конфликт с другими более эмоциональным. Остерегайтесь коленных рефлексов. Будьте крутым. Сосчитайте до трех, прежде чем отвечать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возможно, вам придется сегодня поработать на благо кого-то другого или оказать какую-то услугу. Вас также могут больше интересовать проблемы со здоровьем и, возможно, больше интересовать домашнее животное. Вы решили показать своему внешнему миру улыбающееся лицо.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это веселый день для вас. Это отличный день для романтики и флирта. Вам понравятся общественные мероприятия и спортивные мероприятия. Также понравятся игровые занятия с детьми. Принимайте приглашения, чтобы повеселиться, особенно если они связаны с занятиями искусством и миром гостеприимства.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете счастливы сегодня окунуться в кокон дома и расслабиться в знакомой обстановке. Вы можете быть более вовлечены, чем обычно, с членом семьи женского пола. Это идеальное время, чтобы медитировать. Не принимайте все близко к сердцу.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Джоди Фостер (1962) и актриса Мег Райан (1961) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы очень харизматичны. Вы уверены в себе, независимы и сильны. Вы спокойны, дружелюбны и хорошо осведомлены. Вы также прирожденный лидер. Это замечательный год для вас, потому что это год, когда вы ищете признания своих усилий. Ожидайте продвижения по службе, похвалы, награды и признания от коллег. Вы заслуживаете того, что встречается с ним — наслаждайтесь этим моментом