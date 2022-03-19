Ежедневный гороскоп: 19 марта 2022

Оповещение о Луне

17, 18 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В течение следующих четырех недель Солнце будет находиться в вашем знаке, накачивая вашу энергию и придавая вам больше энергии и уверенности! (Это случается только раз в году.) К вам будут притягиваться люди и благоприятные ситуации. Получите максимум от этого!

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас сильное честолюбие, а отношения с начальством и родителями отличные. Возможно, вам нравится общество молодых людей, групп и организаций. Тем не менее, найдите время, чтобы отдохнуть в течение следующих нескольких недель. Свяжитесь со своими внутренними мыслями и идеями.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Дружба приобретет для вас большее значение в следующие четыре недели. Используйте это время для работы и сотрудничества с другими. Широко общайтесь и изучайте людей, с которыми вы общаетесь, потому что они являются отражением вас самих.

Рак (21 июня — 22 июля)

Раз в год Солнце проходит через вершину вашей карты. Это время пришло. В течение следующих четырех недель исследуйте свою жизнь в целом, чтобы увидеть, идет ли она в том направлении, в котором вы хотите. Каковы ваши долгосрочные цели? Каково ваше жизненное направление?

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы входите в идеальное четырехнедельное окно, чтобы облегчить учебу и интеллектуальное исследование. Не упускайте возможности исследовать новые и незнакомые события — все, что расширит ваш мир. Путешествуйте, если можете, чтобы расправить крылья!

Дева (23 августа — 22 сентября)

По разным причинам у вас растет желание испытывать жизнь на чувственном уровне, а не только на уровне интеллектуальной абстракции. Таким образом, в ближайшие несколько недель вы можете встретить кого-то, кто заставит вас заняться самоанализом. Вы также будете больше заинтересованы в совместном имуществе и богатстве вашего партнера или кого-то еще.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваше внимание к близким друзьям и партнерам возрастет в следующие четыре недели, потому что Солнце будет напротив вашего знака. (Это происходит раз в год.) Изучите свои самые близкие отношения, чтобы увидеть, как удовлетворить потребности обеих сторон. Наслаждайтесь своим сходством, уважайте свои различия.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вам повезло, что следующие четыре недели дадут вам возможность лучше организоваться. Вы снова в седле! Пришло время восстановить контроль над своей жизнью. Делайте все возможное, чтобы улучшить свое здоровье. Будьте готовы работать в соответствии с чьими-то потребностями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Повезло вам! Следующие четыре недели дадут вам больше свободы, чтобы выразить себя и быть тем, кто вы есть на самом деле. Забавные развлечения, отдых, спортивные мероприятия, приятные моменты, общественные мероприятия, каникулы и игры с детьми будут в меню. Романтика будет шипеть!

Козерог (22 декабря — 19 января)

В следующие четыре недели приветствуйте любую возможность уединения, чтобы вы могли думать и размышлять. Проводите время дома и с семьей, чтобы укрепить свое безопасное убежище в этом мире. Для вас важна долгосрочная безопасность. Подумайте, как обезопасить это для себя и других.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Темп ваших дней ускорится в следующие четыре недели, потому что вы заняты! Короткие поездки, поручения, встречи, а также чтение, письмо и учеба — все это в совокупности создаст для вас напряженный график. Говорите о важных проблемах. Расскажите другим, как вы относитесь к вещам.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В следующие четыре недели вы будете размышлять о своих ценностях чаще, чем обычно. Это включает в себя размышления о своем имуществе. Например, вещи, которыми вы владеете, помогают вам или они являются обузой? Вы увлечены процессом накопления, когда большего никогда не бывает достаточно? Подумайте об этом.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Валерий Леонтьев (1949) и певица Надежда Бабкина (1950) отмечают свой день рождения сегодня. Вы теплый, дружелюбный, заботливый, сострадательный человек. Тем не менее, другим нелегко понять, кто вы. Вы можете быть загадочным. Этот год для вас — первый год свежего, нового девятилетнего цикла. Это означает, что вам нужно быть смелым и полным энтузиазма, чтобы быть готовым исследовать новые пути и открывать любые двери.