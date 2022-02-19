Ежедневный гороскоп: 19 февраля 2022

Оповещение о Луне

19, 20 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Прямо сейчас ваши амбиции пробуждаются, потому что ваш управитель Марс находится на вершине вашей карты, где он останется до начала марта. Это положение Марса делает вас амбициозным и независимым, что может привести к разногласиям с авторитетными фигурами. Будьте милым.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваше желание путешествовать в ближайшие несколько недель сильно. Вы особенно хотите путешествовать для удовольствия. Тем не менее, вы также хотите получить удовольствие от обучения и открытия новых приключений любым возможным способом. (На самом деле, вы можете учиться и открывать для себя приключения рядом с домом. Все относительно.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте терпеливы с другими, если вы столкнетесь с ссорами из-за наследства, общей собственности, общего долга или того, кто за что отвечает. На самом деле, если вы держите свои карманы открытыми, вы можете привлекать к себе подарки, вкусности и услуги от других. Определенно!

Рак (21 июня — 22 июля)

Избегайте ненужных конфликтов с другими, которые могут возникнуть из-за того, что Марс находится напротив вашего знака сейчас и в течение следующих нескольких недель. Это может создать напряженность между вами и вашими близкими. С другой стороны, это дает вам смелость выразить свое недовольство.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это удачное время для вас, потому что вам легко усердно работать и делать все, что вам нужно, чтобы лучше организоваться. Вы будете продуктивны сегодня и в ближайшие несколько недель просто потому, что хотите добиться цели. Мотивация решает все!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это игривое время для вас. Это также отличное время, если вы занимаетесь спортом, особенно соревновательным спортом. Вас также интересуют романтические посиделки, светские мероприятия, каникулы, мир развлечений и все, что вас развлекает.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Активная деятельность продолжается там, где вы живете сейчас и в течение следующих нескольких недель. Это может спровоцировать семейную ссору или тревогу, потому что вам нравится, чтобы ваше окружение было гармоничным и приятным. (Да, вы позволяете вещам запутаться, но потом вы смиритесь и соберёте всё воедино.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Темп вашей повседневной жизни ускоряется благодаря поручениям, встречам и коротким поездкам. Кроме того, у вас теперь есть твердое мнение, и вы не боитесь его высказывать. О, да. Будьте умнее и избегайте споров с другими о вещах, о которых спорить не стоит. Вам это не нужно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы активны прямо сейчас, когда дело доходит до зарабатывания денег, а также их расходования. Вы открываете для себя способы использовать то, что у вас есть. Это умно. Тем не менее остерегайтесь споров о собственности, которые вероятно, возникнут.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В течение следующих нескольких недель ваш уровень физической энергии будет высоким. Это хорошая новость, потому что это означает, что у вас больше энергии, чтобы делать то, что вы хотите сделать. Вы многого добьетесь! (Очевидно, вам понадобится свобода и независимость, чтобы иметь возможность сделать это.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете чувствовать разочарование сегодня и в течение следующих нескольких недель, потому что вам кажется, что ваша работа не получает должного признания. Или вы чувствуете себя отодвинутым на задний план, что также вызывает у вас легкое раздражение. Что ж, любой бы так себя чувствовал.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Физические нагрузки с друзьями, такие как легкая атлетика, особенно соревновательная легкая атлетика, понравятся вам сегодня и в течение следующих нескольких недель. Тем не менее, вы будете возмущаться любым групповым давлением, потому что хотите иметь свободу заниматься своими делами.

Если ваш день рождения сегодня

Певец и композитор Юрий Антонов (1945) и певец Витас (1979) сегодня отмечают день рождения. У вас высокие стандарты, но вы в основном традиционалист. Вы цените свою конфиденциальность. Вы много работаете и вы приземлены во всем. Вы нравитесь людям, потому что вы очаровательны и вызываете уважение. В этом году вы завершите дела, которые больше не актуальны в вашей жизни. Пришло время оптимизировать ваш мир для новых начинаний в следующем году.