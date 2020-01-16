Ежедневный гороскоп — 17 января пятница

Лунная тревога

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Весах.

Овен (21 марта-19 апреля)

В течение двух дней каждый месяц Луна находится напротив вашего знака. Когда это происходит, это означает, что вы должны быть имея дело с другими.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Определенные причины сегодня потребуют, чтобы вы полагались на других и ставили их интересы перед своими. Возможно, вам придется кому-то помочь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это веселый день! Наслаждайтесь общением с другими. Отведите часть своего дня, чтобы повеселиться.

Рак (21 июня-22 июля)

Возможно, вы захотите остаться дома сегодня, чтобы вы могли отдохнуть. Это идеальный день, чтобы расслабиться среди знакомой обстановки с комфортной едой и развлекательными развлечениями.

Лев (23 июля — 22 августа)

В сегодняшних беседах вы будете стремиться высказать свою точку зрения и быть услышанными, потому что вам есть что сказать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас на уме деньги. Это может быть потому, что вы хотите купить что-то красивое для себя или любимого человека. Вы также можете иметь некоторые идеи для зарабатывания денег.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Луна в вашем знаке сегодня, что происходит в течение двух дней каждый месяц. Когда это происходит, у вас есть преимущество перед всеми остальными признаками. Это идеальное время, чтобы попросить вселенную об одолжении, потому что вы можете его получить.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы будете рады любой возможности немного уединиться, чтобы вы могли отдышаться. Вы можете пообедать в одиночестве или уйти куда-нибудь для уединения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Разговор с другом может быть важен для вас сегодня. Например, если вы поделитесь своими идеями, особенно мечтой о будущем, вы можете получить полезную обратную связь. Или они могут побудить вас иметь более смелые цели?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Знайте, что люди замечают вас больше, чем обычно сегодня. Они могут даже узнать подробности о вас.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сделай что-нибудь другое сегодня. Поднимитесь на ступеньку выше. Отправляйтесь туда, где никогда не были.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Что бы ни случилось сегодня, старайтесь сильно не удивляться. Вы также можете сосредоточиться на вопросах, связанных с имуществом, наследствами и тому подобным.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Игорь Николаев сегодня разделяет день рождения. Вы любите учиться. Многие из вас заядлые читатели. Вы также и хороший слушатель. В этом году наслаждайтесь теплыми дружескими отношениями. Это может быть время важного выбора. Выбирайте с умом.