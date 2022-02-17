Ежедневный гороскоп: 17 февраля 2022

Оповещение о Луне

17, 18 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Что-то действительно вдохновит вас сегодня. Это может быть тихое прозрение, которое у вас есть или откровение о чем-то. Возможно вы исследуете или соприкоснетесь с более глубокими аспектами системы убеждений, религии или духовности, потому что сегодня вам откроется что-то глубокое.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете внезапно почувствовать себя популярным по какой-то причине! Или возможно, если вы связаны с клубом или организацией, эта группа может внезапно расшириться или принять новое направление, которое будет интересно всем. Некоторые из вас могут быть взволнованы амбициозными новыми целями?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваша репутация может неожиданно подняться сегодня! (Или это может произойти на этой неделе.) Вы можете получить повышение по службе, похвалу, какую-то рекомендацию, приз или признание за свои усилия. Ура! В любом случае, ваша репутация сияет! Поклонитесь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Неожиданные возможности путешествовать могут упасть на ваши колени. Или вы могли бы сделать что-то, чтобы расширить свой мир? Возможно, у вас есть шанс получить дополнительное образование или профессиональную подготовку? Другие могут получить неожиданную юридическую или медицинскую выгоду. Будьте готовы к неожиданным возможностям, которые появятся на вашем пути.

Лев (23 июля — 22 августа)

Жизнь сейчас кажется хорошей, потому что сейчас на вашем пути появится неожиданная финансовая поддержка или практическая поддержка со стороны других. Некоторые могут унаследовать. Кто-то может получить деньги от правительства. Вы определенно можете извлечь выгоду из богатства и ресурсов кого-то другого или другого учреждения. Ура!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения полны сюрпризов в последнее время, но это позитивные сюрпризы. Некоторые из вас могут встретить интересного человека, который станет вашим давним другом или партнером. Другие могут получить косвенную выгоду через существующего друга или партнера. Вас ждут хорошие дела.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то удивительное или неожиданное принесет вам пользу благодаря вашей работе, вашей работе или тому, чем вы занимаетесь каждый день. Связанные с работой поездки могут быть бонусом. Вы можете получить повышение или улучшить свою работу. Вы могли бы найти лучшую работу? Хорошие новости о вашем здоровье или домашнем животном могут поднять вам настроение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Позитивные новости о чем-то могут порадовать вас сегодня или на этой неделе. У вас может быть шанс на внезапный и неожиданный отпуск? (Вау!) Или эта привилегия может быть связана с общественным событием, веселым приглашением, многообещающим романом или чем-то, связанным с искусством. Может, это хорошие новости о ваших детях?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете быть в восторге, потому что у вас есть внезапный шанс улучшить свой дом или найти лучший дом. Другие будут в восторге от хороших новостей, касающихся семейных дел. Что бы это ни было — оно сделает вас счастливым! Это благоприятный день для сделок с недвижимостью.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дела идут вверх! Марс в вашем знаке дает вам энергию. Венера в вашем знаке делает вас очаровательным. И сегодня произойдет что-то, возможно, через родственника, брата или сестру или ежедневный контакт, который действительно поднимет вам настроение! Время расположить ваши благословения в алфавитном порядке.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что-то выглядит хорошо с финансовой точки зрения. Сегодня вы можете сесть на денежный поезд. Ищите способы увеличить свой доход. Приветствуйте возможности повышения или более высокооплачиваемой работы. Это благоприятное время для увеличения вашего благосостояния.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Повезло вам! Удачный Юпитер находится в вашем знаке впервые с 2010 года. Сегодня он соединяется с непредсказуемым Ураном, а это означает, что на вашем пути могут внезапно появиться неожиданные услуги и удача. Это может проявляться по-разному, но обязательно будет положительным для вас!

Если ваш день рождения сегодня

Певец Вячеслав Малежик (1947) и актриса Светлана Пермякова (1972) отмечают свой день рождения сегодня. Вы ориентированы на успех, поэтому ваша карьера и ваша работа важны для вас. Вы много работаете и получаете результат! Вы обладаете удивительной способностью преодолевать препятствия. Этот год – год обучения и преподавания. Вы также можете обновить свои духовные или религиозные убеждения. Время в одиночестве будет потрачено с пользой, чтобы помочь вам повысить самосознание.