Ежедневный гороскоп: 15 ноября 2021

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это идеальный день, чтобы обсудить, как делить что-то вроде наследства, общей собственности или совместной собственности. Это также хороший день, чтобы попросить ссуду или ипотеку.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Выберите сегодня для важного задушевного разговора с близким другом или партнером, потому что сегодня люди согласны и поддерживают друг друга. Они больше хотят видеть картину в целом. Они также будут чувствовать себя более щедрыми по отношению к другим. Эти качества помогают укрепить отношения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня отличное начало недели! Ваш опыт работы будет положительным. Коллеги будут оптимистичны и полезны. Все более щедры друг к другу. Приветствуются отношения с зарубежными странами и людьми из других культур.

Рак (21 июня — 22 июля)

Веселого понедельника! Удачливые Раки уезжают в отпуск. Не упустите любую возможность насладиться искусством, спортивными мероприятиями, игровыми занятиями с детьми, романтическими развлечениями, флиртом, долгим обедом, ужином с другом, общением и хорошими временами. Наслаждайтесь!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день для семейного обсуждения. Точно так же это хороший день, чтобы сделать что-нибудь, чтобы улучшить или расширить что-то, связанное с вашим домом. Такое же положительное влияние принесет пользу и вашей семье. Также хороший день для спекуляции недвижимостью!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный способ начать неделю, потому что вы чувствуете себя уверенно и с надеждой в отношении своего будущего. Из-за этого у вас возникают большие идеи и надежды. Наслаждайтесь общением с ежедневными контактами. Вам понравится узнавать все, что расширяет ваш кругозор.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Берегитесь! Это день солидных денег, который благоприятствует финансовым переговорам, бизнесу, подписанию контрактов, изучению идей зарабатывания денег и поиску новых способов увеличения вашего дохода или небольшого заработка на стороне.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вас не остановить! Вы надеетесь на свое будущее! Такой оптимизм заставляет вас поддерживать большие идеи и быть открытым для предложений других. Вам понравится болтать как с друзьями, так и с широкой публикой. Отличное начало недели!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день для спокойного личного общения. Вы чувствуете себя довольным и счастливым, находясь в собственной шкуре. Вам понравится читать или исследовать в одиночку. Это прекрасный день для отпуска, небольшой встречи с кем-нибудь или возможности расслабиться. Удачного дня!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день, чтобы насладиться компанией других, особенно в группах, клубах и организациях. Вы счастливы участвовать в жизни, потому что хотите быть частью чего-то большего, чем вы сами. Вы хотите сделать мир лучше. Идеальный день для изучения будущих целей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Выглядит здорово! Сегодня вы выглядите для окружающих успешным и сексуальным. Вы сияете! Тот факт, что вы проектируете успех, может быть обусловлен вашим личным успехом или не иметь ничего общего с вашей реальностью. Это может быть просто дым и зеркала. Тем не менее люди восхищаются вами!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планы путешествий и возможность сделать что угодно, чтобы расширить свой кругозор, порадуют вас сегодня. Вы хотите приключений и возможности увидеть новые места и познакомиться с новыми лицами. Вы хотите узнавать что-то новое, поэтому сейчас отличный день для изучения и изучения возможностей в области издательского дела, медицины высшего образования и права.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Игорь Ливанов (1953) и солистка шведской группы «AББA» Анни-Фрид Лингстад (1945) сегодня разделяет ваш день рождения. Вы от природы цените красоту. Вас любят, потому что вы щедры, сердечны и дружелюбны. Вы заботитесь о других. Лично вы хорошо дисциплинированы и трудолюбивы — качества, которые способствуют успеху. Это год для создания некой прочной структуры в своей жизни — в прямом и переносном смысле. В этом году позаботьтесь о своем здоровье. Сосредоточьтесь на физических упражнениях.