Ежедневный гороскоп 15 марта 2022

Оповещение о Луне

13, 14 лунный день. Растущая Луна.

Осторожность! Избегайте покупок или принятия важных решений после 6:45 утра сегодня и до конца дня. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня оповещение о Луне, что означает воздерживаться от трат денег, кроме как на еду и газ. Тем не менее, это конкретное оповещение о Луне находится в творческой части вашей карты, а это означает, что ваша художественная энергия будет расти! Используйте это, как можете. Вы мастер Зодиака.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете лучше всего использовать сегодняшнюю энергию, чтобы сидеть на корточках дома и относиться к семье искренне, более открыто. Это потому, что все сегодня — это оповещение о Луне, которое побудит вас распустить волосы и рассказать все как есть. Отложите важные решения на завтра.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это беззаботный день! В течение всего дня действует оповещение о Луне, которое может заставить вас чувствовать себя нерешительным и неуверенным в том, что делать дальше. Это хороший день для изучения новых идей, а также для мозгового штурма с другими. Подождите до завтра, чтобы решить что-нибудь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Помните об ограничениях сегодняшнего оповещения о Луне, потому что оно происходит в вашем Денежном Доме. Ограничьте расходы на еду и бензин. Отложите важные решения и финансовые дела на завтра.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня практически весь день во Льве Лунная тревога! Это означает, что ваш разум свободно вращается и парит, как воздушный шар с гелием, вырвавшийся из неба. Вам будет легче схватывать творческие идеи, потому что вы можете мыслить нестандартно. Но подождите до завтра, чтобы согласиться на что-нибудь важное.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поскольку сегодня в скрытой части вашей карты происходит оповещение о Луне, это отличный день для медитации, йоги или любой спокойной деятельности, которая помогает успокоить ваш разум и заставить вас чувствовать себя более заземленным. Ограничьте расходы на еду и газ.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Отношения с друзьями, а также с членами групп будут дружескими и возможно, более откровенными, чем обычно, в связи с сегодняшним оповещением о Луне. Тем не менее, не вызывайтесь ни на что и не соглашайтесь ни на что важное.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы высоки, а это значит, что другие люди замечают вас больше, чем обычно, особенно боссы, VIP-персоны и полиция. Из-за оповещения о Луне вы можете ошибиться или запутаться. Не добровольно ни для чего. Подождите до завтра, чтобы взять на себя какие-либо обязательства.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня в течение всего дня действует оповещение о Луне, которое позволит вам исследовать идеи, которые вы обычно не рассматриваете. Вам будет легче слушать людей, взгляды которых отличаются от ваших. Тем не менее, подождите до завтра, чтобы согласиться на что-то важное.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Предупреждение о Луне сегодня, которое действует весь день, происходит в вашем Доме чужих денег. Это означает, что это плохой день для принятия решений о совместном имуществе, налогах, долгах или вопросах страхования. Проведите свое исследование, но подождите до завтра, чтобы подписать пунктирную линию.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня будут нечеткими, потому что напротив вашего знака весь день происходит предупреждение о Луне. Это будет способствовать честному и открытому разговору, но может сбивать с толку. Не держите никого ни в чем сегодня. Все ставки сняты до завтра.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Проблемы на работе могут быть затуманены и запутаны из-за сегодняшнего оповещения о Луне. Ожидайте дефицита и задержек. Продолжайте вести дела как обычно, насколько это возможно, но подождите до завтра, чтобы принять важные решения. (С четырьмя планетами в вашем знаке вы получите все карты.)

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Ева Лонгория (1975) отмечает свой день рождения сегодня. Вы трудолюбивы и ответственны. Вы также очень убедительны, когда хотите. Вы заботливый человек и всегда помогаете другим. В этом году большое внимание уделяется личной ответственности и служению другим, поэтому вы должны тщательно заботиться о себе. На самом деле, некоторые из вас могли бы даже подумать о преображении.