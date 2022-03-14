Ежедневный гороскоп 14 марта 2022

Оповещение о Луне

12, 13 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Действуйте осторожно, потому что эта неделя начинается с трудной ноты. Возможны агрессивные и внезапные прерывания, которые могут повлиять на ваши деньги, ваше имущество, ваш заработок или дружбу. Держите глаза открытыми. Думайте прежде чем говорите. Знайте, что происходит.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это непростой день. Сегодня люди чувствуют себя мятежными, критическими и даже недоверчивыми друг к другу. Члены семьи, особенно женщины, могут с вами не согласиться. Трудно достичь консенсуса. Вы можете чувствовать такое же сопротивление, когда имеете дело с авторитетными фигурами. Не горячитесь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это классический день для споров о социальных причинах — политике, религии, национальных проблемах или любых разногласиях. Подумайте дважды, прежде чем что-то сказать сегодня, потому что люди обидчивы! Тем не менее, слушайте с уважением, потому что каждый человек верит в свои собственные идеи.

Рак (21 июня — 22 июля)

Следите за своим имуществом сегодня, а также за своими деньгами и активами, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваше богатство или то, чем вы владеете. Это может повлиять на ваш денежный поток. Проверьте банковские реквизиты и соглашения о наследстве. Не будьте случайными или равнодушными к этим вещам.

Лев (23 июля — 22 августа)

«Это был понедельник. Весь день был понедельник». Сегодня Луна в вашем знаке не в ладах с диким Ураном и противоположной Венерой. Это означает, что вам будет сложно общаться с партнерами и близкими друзьями. Вы также можете столкнуться с трудностями при общении с авторитетными фигурами — боссами, родителями и полицией. Оставайтесь спокойными.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Что-то, происходящее за кулисами, может заставить вас понервничать сегодня. Вы будете чувствовать себя беспокойно, даже нервно, независимо от того, знаете ли вы, почему это так или нет. Главное знать, что это кратковременное воздействие, так что не забивайте голову. Примечание. Планы поездок могут внезапно измениться.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Романтические отношения сегодня непросты. Точно так же родители должны быть особенно бдительными и следить за своими детьми, потому что это день, подверженный несчастным случаям для детей. Социальные планы могут внезапно измениться. Спортивные несчастные случаи также вероятны. Будьте начеку.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня другим может быть очевидно, что вы не в ладах с кем-то, возможно, с членом семьи или близким другом. Вы можете быть очень своевольным. Вы часто оказываетесь сильнее, чем вы подозреваете, что пугает других. Расслабьтесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это классический день для споров о теориях, философии и народных верованиях. Религия, политика и национальные проблемы могут быть в смеси. К сожалению, нет людей настолько глухих, как те, кто носит наушники. Не пытайтесь быть правым.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня могут возникнуть споры о деньгах и общем имуществе. Или это могут быть споры, связанные со спортивными мероприятиями или уходом за детьми и их содержанием. Некоторые из вас могут спорить о стоимости светского мероприятия или отпуска. Сегодня дела обстоят рискованно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна не в ладах с Венерой в вашем знаке, а также с вашим правителем Ураном. Это делает всех, включая вас, мятежными и импульсивными. Разочарование может вызвать эти чувства. Очевидно, что это не идеальный день для общения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете столкнуться с разногласиями с кем-то на работе. Возможно, этот спор о скрытой любви? Или это может быть из-за нового современного взгляда на что-то, что выбрасывает традиции в окно. Вещи меняются так быстро, что трудно понять, где стоять. Убедитесь, что вы справедливы и действуете во благо. Таким образом, у вас есть чувство собственного достоинства.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Павел Воля (1979) и физик Альберт Эйнштейна (1879-1955) родились в этот день. Вы умны, креативны, талантливы и разносторонни. У вас активное воображение и вы любите мечтать. Вы легкомысленны, но иногда капризны. Это захватывающий год, полный перемен, прогресса и роста. Это может означать отпустить что-то. Будьте начеку и будьте готовы к новым возможностям!