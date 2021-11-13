Ежедневный гороскоп: 13 ноября 2021

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

После 21:30 сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня ваш ум занят и активен! Таким образом, это мягкое предупреждение не упускать из виду важные детали, особенно касающиеся банковского дела или вопросов, связанных с наследством, совместной собственностью, налогами и долгами. Еще раз проверьте все. Будьте умным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня люди легко возбудимы. Это потому, что Меркурий не в ладах с диким Ураном. Хотя это может создать веселое, возбуждающее настроение в разговоре, оно также может способствовать принятию необдуманных и поспешных решений. Вы можете привлечь к себе кого-то необычного и «разрозненного».

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваша работа может быть прервана сегодня из-за нехватки персонала, отмены встреч, изменения часов работы или неуместных предметов. Машины могут сломаться. С другой стороны, у людей есть умные, далеко идущие идеи и решения старых проблем.

Рак (21 июня — 22 июля)

Родители: будьте бдительны, потому что это день для ваших детей, подверженный риску несчастных случаев. Предупрежден — значит вооружен. Между тем, у всех будут резкие изменения в социальных планах. Или вы можете получить приглашение-сюрприз? Возможны ссоры влюбленных. Избегайте спортивных травм.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня ваш домашний распорядок будет прерван. Небольшие приборы могут выйти из строя или могут произойти незначительные поломки. Кто-то неожиданный может появиться у вашей двери. Будьте терпеливы с членами семьи, чтобы избежать ссор. (Между тем, запасите холодильник и приготовьтесь к неожиданностям.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обратите внимание: это день, когда ваша вывеска подвержена несчастным случаям, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Притормозите и будьте внимательны. Между тем, новые лица, новые места и новые идеи сегодня будут стимулирующими изменениями! Кто знает? Будьте гибкими, чтобы плыть по течению.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Следите за своими деньгами и активами сегодня, потому что на них повлияет что-то неожиданное. Например, вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Будьте умны и защитите то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения. Если вам попался подарок — примите его, потому что это окно возможностей недолгое.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Избегайте задач, требующих осторожности, потому что сегодня вы немного нетерпеливы. Вы беспокойны (что делает любого склонным к ошибкам). Однако вы быстро поймете идеи и быстро воспримете вещи, потому что вы чрезвычайно интуитивно понятны.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы чувствуете беспокойство. Поскольку люди вокруг вас нервничают и двигаются быстро, вы можете не знать, что делать в первую очередь. Найдите минутку, чтобы отдышаться и заземлиться. Хорошая новость заключается в том, что сегодня вам может открыться нечто необычное. Секрет может раскрыться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы должны контролировать тенденцию к прямолинейности, когда разговариваете с другими, потому что у вашего разума как будто нет времени подумать, прежде чем слова вырвутся из вашего рта. Зная это заранее, попробуйте сосчитать до трех, прежде чем говорить. Будьте осмотрительны.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Разговоры с боссами, родителями и VIP-персонами (в том числе с полицией) сегодня могут пойти не так, как надо. Импульсивные, внезапные слова могут вызвать проблемы. Во-первых: никогда не недооценивайте силу вежливости. Во-вторых: подумайте, прежде чем говорить. Ничего не говорите, о чем позже пожалеете. Сделайте вашу жизнь проще.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планы поездок изменятся сегодня — почти наверняка. Это также опасный день, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Неожиданные новости в СМИ могут ошеломить вас или застать врасплох. Новости издалека тоже могут удивить. Оставайтесь спокойным.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Вупи Голдберг (1955), певица Ольга Орлова (1977) и актриса Елена Цыплакова (1958) сегодня делятся своим днем ​​рождения. Вы волевые и смелые. Вы также проницательны, проницательны и способны на юмористическую иронию. Вы чувствительны, идеалисты и верите в то, что нужно бороться за то, что правильно. Этот год более медленный. В частности, вы сосредоточитесь на своих самых близких отношениях, особенно там, где они требуют вашей доброты и внимания. Вы можете изменить чью-то жизнь.