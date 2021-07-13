Ежедневный гороскоп: 13 июля 2021

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

После 1:30 утра сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня хочется повеселиться! Наслаждайтесь играми с детьми, спортивными мероприятиями, общественными мероприятиями, долгими обедами, мини-отпусками и всем, что связано с искусством. Романтика будет процветать и это идеальный день для свидания. Вы также можете строить планы на будущий отпуск.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день, чтобы развлекаться дома и наслаждаться компанией семьи и друзей. Вы также можете подумать о косметическом ремонте или сделать что-нибудь, чтобы сделать свой дом более красивым. Переговоры по недвижимости пройдут хорошо, потому что люди будут сотрудничать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вам понравится общаться с другими людьми сегодня, особенно с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Это прекрасный день, чтобы познакомиться с новыми людьми и завязать новые знакомства. Вы находитесь в таком позитивном настроении, что свежими, благодарными глазами будете видеть красоту своего повседневного окружения. Это веселый день!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день для бизнеса и коммерции. Ищите способы увеличить свой доход. Изучите финансовые переговоры, которые принесут вам пользу. На самом деле, держите карманы открытыми, потому что на вашем пути могут быть подарки и вкусности. Делая покупки, вы купите красивые вещи для себя и близких.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это важный день для вас, потому что Луна, Венера и Марс находятся во Льве. К вам будут привлечены люди! Между тем, вы можете попросить вселенную об одолжении, потому что, скорее всего, все будет хорошо. Вы очаруете всех, кого встретите!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Уединение в красивой обстановке придется вам сегодня по душе. Хотя это хорошее время для вас, и вы общаетесь с молодыми людьми, тем не менее, сегодня вам нужна передышка, поэтому вам нужно тихое место, чтобы перегруппироваться и собраться вместе. Побалуйте себя.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Отличный день, чтобы пообщаться с другими! Вам понравится проводить время с друзьями или общаться с клубами, группами и ассоциациями. Вас порадует общение с людьми искусства. Вы также можете соревноваться с группой. Добрый день, чтобы поделиться с кем-нибудь своими целями на будущее.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Люди впечатлены вами, особенно начальники, родители, учителя и полиция. Вы хорошо выглядите для них и готовы взять на себя ответственность дипломатическим путем. Потому что у вас высокий уровень, то есть сегодня о вас говорят. К счастью, они говорят хорошие вещи.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сделайте что-нибудь другое сегодня, потому что вы хотите приключений и стимуляции! Если вы умеете путешествовать — это было бы прекрасно. Если вы не можете путешествовать, отправляйтесь туда, где раньше не бывали. Вам также понравится слышать новые идеи и узнавать новое. Может начаться роман с кем-то «другим».

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день для переговоров по поводу общего имущества, споров о страховании и наследства. Люди будут подчиняться вам, даже если возникнет спор. А пока наслаждайтесь открытием нового места.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня отношения с близкими друзьями и партнерами теплые и полезные. Тем не менее, в идеале вы должны сотрудничать и быть готовы быть более мягким. Если вы так сделаете, все будет гладко и приятно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Несмотря на то, что эта неделя была для вас веселой, сегодня вы стремитесь усердно работать и добиваться результатов. Вы сделаете это с дипломатичностью и обаянием, поэтому другие вам помогут. Тем не менее сегодня вам, возможно, придется работать от имени кого-то другого.

Если ваш день рождения сегодня

Венгерский скульптор, архитектор, изобретатель самого известного в мире кубика Эрне Рубик (1944), актер Харрисон Форд (1942) и актриса Анна Снаткина (1983) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы трудолюбивы, дисциплинированы, сосредоточены и обладаете сильным чувством долга. И все же вы можете быть непокорным. У вас также необычное чувство юмора. В этом году вы ищите правду. Вы хотите понять мудрость, поэтому вы приветствуете в своей жизни больше уединения и тишины. Это определенно год обучения и преподавания.