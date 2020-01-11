Ежедневный гороскоп — 12 января

Лунная тревога



Сегодня обычный день. Луна во Льве.



Овен (21 марта-19 апреля)



Сегодня люди замечают вас больше, чем обычно, особенно боссы и VIP-персоны.



Телец (20 апреля — 20 мая)



Избегайте принятия важных решений сегодня. Ваше воображение сегодня усиливается, и вы можете быть полны прекрасных, оригинальных идей! Запишите их, но подождите до завтра.



Близнецы (21 мая — 20 июня)



Сегодня запишите свои идеи по зарабатыванию денег, чтобы обдумать их завтра.



Рак (21 июня-22 июля)



Ваш сильный фокус сейчас на близких друзей и партнерских отношениях. Кроме того, вы усиленно работаете, и это хорошо.



Лев (23 июля — 22 августа)



Вы готовы много работать и веселиться! К счастью, с Венерой напротив вашего знака, отношения с другими превосходны.



Дева (23 августа — 22 сентября)



Это игривое время для вас! Тем не менее, откладывайте важные решения сегодня до завтра.



Весы (23 сентября — 22 октября)



Сегодня личные данные о вашей личной жизни могут стать публичными. Наслаждайтесь общением.



Скорпион (23 октября — 21 ноября)



Сегодня вы хотите немного встряхнуться и сделать что-то другое. Тем не менее, вы можете не знать, что делать?



Стрелец (22 ноября — 21 декабря)



Сегодня вам следует отложить принятие решений о наследовании, имуществе и спорах о страховании. Подождите до завтра. Не ходите по магазинам.



Козерог (22 декабря — 19 января)



Сегодня вы не знаете, что делать с важными отношениями. Не принимайте важных решений сегодня. Определенно.



Водолей (20 января — 18 февраля)



Если вы работаете сегодня, будьте осторожны, потому что Луна может сбить вас с толку и способствовать принятию неправильных решений.



Рыбы (19 февраля — 20 марта)



Сегодня вы находитесь в контакте со своей креативной стороной, поэтому вам легко мыслить нестандартно. Ваше воображение усиливается, и вы полны оригинальных идей! Запишите эти идеи, но подождите до завтра.



Если ваш день рождения сегодня



Рената Литвинова сегодня разделяет ваш день рождения. Вы самоуверенны, но заслуживающие доверия. Поскольку это год преподавания и обучения, вы научитесь чему-то, что задаси вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году.