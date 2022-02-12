Ежедневный гороскоп: 12 февраля 2022

Оповещение о Луне

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Что-то приятное, но неожиданное может удивить вас сегодня дома. Это может относиться к члену семьи женского пола. Или это может быть спонтанное собрание у вас дома? Возможно, кто-то подскажет планы дальнейших поездок? Это может быть что угодно, но это будет захватывающе.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы встретите новые лица, увидите новые места и будете полны новых идей! Ваша умственная энергия высока и вы мыслите нестандартно. Кроме того, вас привлекают группы и увлекательные люди из других культур. Вы хотите «другого».

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Скорее всего, у вас есть идеи для заработка и новые способы использования того, что у вас уже есть. Между тем, что-то неожиданное может повлиять на ваше богатство и активы сегодня, так что держите ухо востро. Вы можете найти деньги вы можете потерять деньги.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это захватывающий день, потому что Луна находится в вашем знаке, что всегда делает вас немного более эмоциональным, чем обычно и вдобавок к этому Луна танцует с Ураном и удачливым Юпитером. Это означает, что вы будете популярны сегодня. Также следует ожидать внезапных перемен – чего-то инновационного или нового.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это беспокойный день для вас. Тем не менее, вы чувствуете себя позитивно и оптимистично. Однако вы справедливо чувствуете, что может произойти что-то неожиданное, возможно за кулисами и вам интересно, что это будет. Люди, наделенные властью, могут положить на вас глаз.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Друг удивит вас сегодня, надеюсь, чудесным образом. Они могут оплатить счет за обед, или они могут быть щедры к вам в каком-то смысле. Возможно, позиция обратная и вы щедры к другу или даже к группе. Сегодня происходит много импульсивных щедростей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете неожиданно произвести впечатление на своего босса или на кого-то из авторитетных лиц. По общему признанию, какое-то неожиданное событие может привлечь к вам внимание так, как вы этого не хотите. Но, скорее всего, сегодня вы будете сиять в глазах окружающих.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вас могут взволновать неожиданные планы путешествий. Вы можете отправиться куда-нибудь в мгновение ока. (Правда, планы поездок могут измениться или быть перенесены.) Это захватывающий день для возможностей в издательском деле, средствах массовой информации, медицине и юриспруденции. Будьте готовы действовать быстро, если что-то произойдет.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Неожиданные подарки, вкусности и услуги от других могут прийти к вам сегодня. Вы можете использовать это влияние, чтобы добиться успеха в отношениях с банком или кредитным учреждением. Например, вы можете получить кредит или ипотеку. Что бы ни случилось, вы извлечете выгоду из богатства и ресурсов кого-то другого.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам понравится болтать сегодня с партнерами, близкими друзьями и представителями широкой публики, потому что неожиданные вещи будут приятным бонусом. Вы можете встретить кого-то необычного, кто развлекается. Кто-то из ваших знакомых может сделать вам подарок. Дела идут хорошо!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня могут произойти неожиданные поездки, связанные с работой. Вы можете быть удивлены, узнав из других стран или других культур. Это отличный день для спонтанных встреч, связанных с вашей работой, вашим здоровьем или даже вашим домашним животным. Люди будут дружелюбны и заинтересованы во всех вариантах.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это сказочный день для общения. Примите все приглашения на продолжительный обеда. Наслаждайтесь друзьями лично или в Интернете. Вас также порадуют спортивные мероприятия и игры с детьми. Что-то неожиданное может застать вас врасплох, возможно, флирт?

Если ваш день рождения сегодня

Балерина Анна Павлова (1881-1931), учёный Чарльз Дарвин (1809-1882) и актриса Кристина Риччи (1980) родились в этот день. Вас привлекают гуманитарные дела. В глубине души вы идеалист и тоже чудак. Вы не боитесь мыслить нестандартно и отстаивать свою точку зрения. Вот почему вы можете казаться отчужденным и отстраненным. Этот год будет более медленным, с упором на отношения. Доверьтесь своей интуиции.