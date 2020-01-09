Ежедневный гороскоп 10 января
Лунная тревога
Сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Раке.
Овен (21 марта-19 апреля)
Нечто необычное повлияет на ваш дом и семью сегодня. Возможно, у члена семьи есть интересные новости или неожиданный гость придет?
Телец (20 апреля — 20 мая)
Сегодня полно неожиданностей! Вы можете отправиться в путешествие. Вы можете услышать интересные новости или встретить новых людей.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Следите за своими деньгами, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши активы. Вы можете найти деньги или вы можете потерять деньги.
Рак (21 июня-22 июля)
Сегодня Луна в вашем знаке вместе с диким Ураном. Вот почему вы хотите немного встряхнуться. Вы беспокойны! Вы можете встретить интересного человека, или в вашей жизни может появиться старый друг?
Лев (23 июля — 22 августа)
Это беспокойный день, потому что у вас такое чувство, что что-то должно произойти. Может, так и будет, а может и нет. Это эмоциональное чувство.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Сегодня вы можете встретить кого-то интересного. В любом случае, этот человек заинтригует вас. Или, может быть, кто-то, кого вы уже знаете, скажет или сделает что-то, что вас удивит?
Весы (23 сентября — 22 октября)
Разговор с боссом, родителем или кем-то из VIP-персон может вас сегодня удивить. Не переусердствуйте. Не бросайте свою дневную работу.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Планы поездок возможно будут отменены, изменены или отложены сегодня. В качестве альтернативы, вы можете внезапно отправиться в путешествие.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Возможно, стоит проверить свои банковские счета и все, что связано с завещаниями, наследством, страховыми вопросами и имуществом, потому что вы можете что-то упустить из виду.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Близкий друг или партнер может сказать или сделать что-то, что застигнет вас врасплох сегодня. Возможно, они захотят как-то изменить отношения?
Водолей (20 января — 18 февраля)
Делайте все возможное, чтобы оставаться в курсе событий на работе сегодня. К счастью, все, что случится, будет незначительным.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Родители должны быть очень внимательными сегодня. Следите за своими детьми. Романтика также принесет сюрпризы и неожиданные заигрывания.
Если ваш день рождения сегодня
Автор «Буратино» Алексей Толстой сегодня разделяет ваш день рождения. Вы уверены, щедры и практичны. Вы также нежны и крепки. Ваша стойкость и амбиции принесут вам успех. Это год перемен и новых возможностей! Ожидайте приключений и стимулирующих ситуаций. Воспользуйтесь каждым шансом путешествовать и расширять свой мир.
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