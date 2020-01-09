Ежедневный гороскоп 10 января

Лунная тревога



Сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Раке.



Овен (21 марта-19 апреля)



Нечто необычное повлияет на ваш дом и семью сегодня. Возможно, у члена семьи есть интересные новости или неожиданный гость придет?



Телец (20 апреля — 20 мая)



Сегодня полно неожиданностей! Вы можете отправиться в путешествие. Вы можете услышать интересные новости или встретить новых людей.



Близнецы (21 мая — 20 июня)



Следите за своими деньгами, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши активы. Вы можете найти деньги или вы можете потерять деньги.



Рак (21 июня-22 июля)



Сегодня Луна в вашем знаке вместе с диким Ураном. Вот почему вы хотите немного встряхнуться. Вы беспокойны! Вы можете встретить интересного человека, или в вашей жизни может появиться старый друг?



Лев (23 июля — 22 августа)



Это беспокойный день, потому что у вас такое чувство, что что-то должно произойти. Может, так и будет, а может и нет. Это эмоциональное чувство.



Дева (23 августа — 22 сентября)



Сегодня вы можете встретить кого-то интересного. В любом случае, этот человек заинтригует вас. Или, может быть, кто-то, кого вы уже знаете, скажет или сделает что-то, что вас удивит?



Весы (23 сентября — 22 октября)



Разговор с боссом, родителем или кем-то из VIP-персон может вас сегодня удивить. Не переусердствуйте. Не бросайте свою дневную работу.



Скорпион (23 октября — 21 ноября)



Планы поездок возможно будут отменены, изменены или отложены сегодня. В качестве альтернативы, вы можете внезапно отправиться в путешествие.



Стрелец (22 ноября — 21 декабря)



Возможно, стоит проверить свои банковские счета и все, что связано с завещаниями, наследством, страховыми вопросами и имуществом, потому что вы можете что-то упустить из виду.



Козерог (22 декабря — 19 января)



Близкий друг или партнер может сказать или сделать что-то, что застигнет вас врасплох сегодня. Возможно, они захотят как-то изменить отношения?



Водолей (20 января — 18 февраля)



Делайте все возможное, чтобы оставаться в курсе событий на работе сегодня. К счастью, все, что случится, будет незначительным.



Рыбы (19 февраля — 20 марта)



Родители должны быть очень внимательными сегодня. Следите за своими детьми. Романтика также принесет сюрпризы и неожиданные заигрывания.



Если ваш день рождения сегодня



Автор «Буратино» Алексей Толстой сегодня разделяет ваш день рождения. Вы уверены, щедры и практичны. Вы также нежны и крепки. Ваша стойкость и амбиции принесут вам успех. Это год перемен и новых возможностей! Ожидайте приключений и стимулирующих ситуаций. Воспользуйтесь каждым шансом путешествовать и расширять свой мир.