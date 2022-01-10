Ежедневный гороскоп 10 января 2022

Оповещение о Луне

8, 9 лунный день. Растущая Луна

Избегайте покупок или принятия важных решений с 2:00 до 10:00. После этого Луна переходит из Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Теперь вы производите потрясающее впечатление на других, особенно на боссов и VIP-персон. Тем не менее, будьте предельно ясны в отношении их ожиданий от вас, чтобы они поняли, чего вы хотите. Это своего рода день, когда люди легкомысленны и готовы дать другим поблажку.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вас могут заинтересовать необычные исследования, особенно связанные с духовными вопросами. Вас также могут привлекать учителя или гуру-подобные фигуры из других традиций и зарубежных стран. Скрытые знания и эзотерические темы очаруют вас.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Поскольку сегодня вы сочувствуете другим, особенно тем, кому повезло меньше, вы постараетесь кому-то помочь, если сможете. Это мудрый выбор, ведь что посеешь, то и пожнешь. В конце концов, вы помогаете себе. (Теперь это беспроигрышный вариант.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Отношения с друзьями, супругами и партнерами сегодня будут теплыми и скорее идеалистическими. Вы можете восхищаться этим другим человеком и скорее всего, он будет восхищаться вами в ответ. Разве не любопытно, как мы можем носить наши «критические» очки или наши розовые очки восхищения? Это так просто. Разные взгляды на наш мир.

Лев (23 июля — 22 августа)

Если вы имеете дело со своими проблемами со здоровьем сегодня, будьте осторожны. Вам могут поставить неправильный диагноз, потому что все может быть не так, как кажется. Между тем, у вас может быть консультативный совет для коллеги, потому что вы, безусловно, готовы выслушать кого-то с искренним сочувствием.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете сочувствие и заботу о детях и молодежи. Вы сделаете все возможное, чтобы помочь нуждающимся детям. Лично для меня романтические отношения будут преувеличенными и идеализированными — как в фильмах.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы не только хотите сделать место, где вы живете, более привлекательным и возможно, немного интересным, вы также захотите каким-то образом помочь члену семьи, который нуждается в вашем вкладе. Помните: настоящая щедрость — это давать то, что необходимо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете провести время в мечтах или потеряться в мире фантазий. Однако, с более практической точки зрения, если вы можете помочь кому-то, с кем вы сталкиваетесь в своем повседневном мире, вы это сделаете. Вы слишком хорошо знаете, как небольшая доброта может иметь большое значение.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте очень ясны в переговорах по финансовым вопросам сегодня, потому что все может стать нечетким. Отчасти вы можете интерпретировать вещи так, как хотите, а не так, как они есть на самом деле. Остерегайтесь быть экстравагантным и тратить слишком много на роскошные вещи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы чувствуете теплое сердце и щедрость к другим. Вы видите сквозь то, что является поверхностным и фальшивым и вы видите настоящего человека за их маской. Вот почему вы сочувствуете кому-то и поможете ему, если сможете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам понравится проводить время наедине с собой, потому что одиночество кажется роскошью. Вы можете проводить время в мечтах. Вы также можете дать немного реальной мысли и энергии другим, кто страдает. Вы прекрасно осведомлены о том, что происходит в мире.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете идеализировать друга или возносить его на пьедестал. Или возможно, кто-то сделает это с вами? В любом случае, это не прочная основа для дружбы. Тем не менее, приятно восхищаться своими друзьями. Также хорошо иметь возможность помочь им, когда им нужна ваша помощь. Приятно быть щедрым.

Если ваш день рождения сегодня

Певец, автор песен Род Стюарт (1945) и актриса Валентина Теличкина (1945) отмечают свой день рождения сегодня. Вы зрелы и цените семью. Вы чутки и заботитесь о других, поэтому вас будут привлекать организации, которые помогают тем, кому повезло меньше. Ты тоже авантюрист! Это сильный год для вас. Вы добьетесь власти, лидерства в признании! Ожидайте повышения или награды.