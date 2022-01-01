Ежедневный гороскоп: 1 января 2022

Предупреждение о Луне

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Осторожно! Избегайте покупок и принятия важных решений с 3:00 до 18:30 сегодня. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вам может потребоваться больше свободы, особенно если вы чувствуете себя угнетенным кем-то, кто наделен властью, потому что сегодня вы хотите быть независимыми! Вы чувствуете себя чертовски злым и больше не собираетесь этого выносить!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Внезапная возможность путешествовать может выпасть вам сегодня на колени. Или может произойти что-то, что расширяет ваши знания и опыт в мире, возможно, получить образование? Вы можете встретить кого-то необычного из другой культуры. Сегодняшний день полон захватывающих возможностей!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Следите за своим банковским счетом и финансовыми вопросами, потому что что-то неожиданное может повлиять на общую собственность или что-то связанное с вашим отношением к богатству других. Вы можете получить наследство. Возможно, вы захотите узнать больше об общих финансах.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня друг или партнер может познакомить вас с кем-то другим или необычным. А может, вас удивит кто-то из близких? Это потому, что вы сегодня привлечете к себе необычных людей и возможно, необычные мероприятия. Оставайтесь незаметным!

Лев (23 июля — 22 августа)

Обратите внимание на проблемы со здоровьем, которые у вас могут возникнуть сегодня или на то, что связано с вашим питомцем, потому что что-то неожиданное может потребовать вашего внимания. Или это может быть ваша работа. Эти области — потенциальные для чего-то неожиданного или удивительного. Результат может дать вам большую свободу или каким-то образом освободить вас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня к вам может прийти неожиданное приглашение. В качестве альтернативы можно отменить социальные планы или спортивные мероприятия. Между тем, это потенциально опасный день для ваших детей (в том числе для занятий спортом), так что будьте бдительны. Однако это творческий день для артистов или работы в индустрии развлечений и гостеприимства.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то неожиданное может повлиять на ваш дом или семью сегодня. Небольшой прибор может сломаться или может произойти небольшая поломка. У члена семьи могут быть неожиданные новости. Кто-то неожиданный может появиться у вашей двери. Может вспыхнуть бытовая ссора.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что это день, потенциально опасный для несчастных случаев. Тем не менее, удивительные новости, свежее знакомство, новая блестящая идея могут стать замечательными преимуществами. Будьте начеку.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы полны новаторских и прибыльных идей! Возможно, что-то неожиданное может повлиять на ваше богатство и активы. Например. вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Будьте умны и защитите то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения. Подарок или потеря сегодня — все может быть в любом случае.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня идеальный день для новых занятий или новых открытий о себе или окружающем мире, потому что вы энергичны, беспокойны и хотите узнать что-то новое. Ваше любопытство и живая энергия будут привлекать к вам других. Интересный день!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это беспокойный день для вас. У вас такое чувство, что вы ждете, когда что-то случится. Возможно, вы знаете, что произойдет что-то захватывающее? Или, может быть, вам скучно и вы хотите, чтобы произошло что-то захватывающее? (Это тот самый день.) Следите за обновлениями.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете встретить интересную личность, необычную или авангардную. Возможно, кто-то из ваших знакомых сделает что-то, что вас удивит? Не стесняйтесь вступать в живую беседу с другими, потому что у них будут возникать спонтанные, оригинальные идеи.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Сергей Шакуров (1942) и разведчик Ким Филби (1912-1988) родились в этот день. Вы кажетесь спокойным и уравновешенным и подходите к жизни с осторожностью. Однако вы креативны и решительны. Вы гибкие, но лично у вас есть строгий моральный кодекс. Хорошие новости! Это мощный год для вас! Ожидайте признания и возможно, повышения или награды, потому что ваши упорные усилия будут замечены и оценены другими, особенно людьми, находящимися у власти.