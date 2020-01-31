Ежедневный гороскоп — 1 февраля

Лунная тревога

Сегодня обычный день. Луна движется из Овна в Телец.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня Луна в вашем знаке, что делает вас более эмоциональным, чем обычно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сохраняйте сдержанность сегодня и справляйтесь как можно лучше.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете чувствовать себя отрезанным от друга сегодня, потому что отношения с другими отдалены или напряжены.

Рак (21 июня-22 июля)

Будьте осторожны сегодня. Все, что вы хотите сделать, может быть заблокировано или с препятствиями.

Лев (23 июля — 22 августа)

Избегайте спорные темы о политике и религии, потому что это трудный день для общения с другими. Даже планы поездок будут неясными.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете столкнуться с финансовыми проблемами в банках или с имуществом и наследством сегодня. Будьте осторожны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы должны быть спокойными с другими. Не придавайте излишнего значения словам.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Возможно, вам будет трудно иметь дела с другими сегодня.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня романтические отношения возможно будут напряженными или трудными. Зная это заранее, не ожидайте слишком многого от кого-либо.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с членами семьи сегодня могут быть напряженными. Это неподходящий день, чтобы просить одобрения у кого-либо, кто обладает властью.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это сложный день. Отношения с другими могут быть напряженными. Лично вы сильны и готовы общаться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте осторожны с финансовыми вопросами сегодня, потому что Луна находится в одном из ваших денежных домов.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Юрий Лоза разделяет ваш день рождения сегодня. Вы талантливы, мотивированы и внимательны. Временами ты выглядите необычно. В этом году вы завершаете многие вещи, которые начали девять лет назад, отпуская то, что больше не актуально, и переходя к чему-то новому и другому.