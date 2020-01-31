Ежедневный гороскоп — 1 февраля
Лунная тревога
Сегодня обычный день. Луна движется из Овна в Телец.
Овен (21 марта-19 апреля)
Сегодня Луна в вашем знаке, что делает вас более эмоциональным, чем обычно.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Сохраняйте сдержанность сегодня и справляйтесь как можно лучше.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Вы можете чувствовать себя отрезанным от друга сегодня, потому что отношения с другими отдалены или напряжены.
Рак (21 июня-22 июля)
Будьте осторожны сегодня. Все, что вы хотите сделать, может быть заблокировано или с препятствиями.
Лев (23 июля — 22 августа)
Избегайте спорные темы о политике и религии, потому что это трудный день для общения с другими. Даже планы поездок будут неясными.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Вы можете столкнуться с финансовыми проблемами в банках или с имуществом и наследством сегодня. Будьте осторожны.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Сегодня вы должны быть спокойными с другими. Не придавайте излишнего значения словам.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Возможно, вам будет трудно иметь дела с другими сегодня.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Сегодня романтические отношения возможно будут напряженными или трудными. Зная это заранее, не ожидайте слишком многого от кого-либо.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Отношения с членами семьи сегодня могут быть напряженными. Это неподходящий день, чтобы просить одобрения у кого-либо, кто обладает властью.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Это сложный день. Отношения с другими могут быть напряженными. Лично вы сильны и готовы общаться.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Будьте осторожны с финансовыми вопросами сегодня, потому что Луна находится в одном из ваших денежных домов.
Если ваш день рождения сегодня
Певец Юрий Лоза разделяет ваш день рождения сегодня. Вы талантливы, мотивированы и внимательны. Временами ты выглядите необычно. В этом году вы завершаете многие вещи, которые начали девять лет назад, отпуская то, что больше не актуально, и переходя к чему-то новому и другому.
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