АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
17
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.87
 71.71
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный Гороскоп, вторник 9 июля 2019
08.07.2019, 22:39
Экономика
Акция в магазинах SELA
08.07.2019, 22:27
Экономика
Акция в «Камелек» в честь Дня семьи, верности и любви
08.07.2019, 22:22
Происшествия
Мэрия Якутска нашла земельную мафию?
08.07.2019, 20:40
Политика
В День семьи, любви и верности – призы от «Единой России»
08.07.2019, 19:53
Политика
Сторонники «Единой России» приняли участие в Гражданском форуме
08.07.2019, 19:21
Якутия
В День семьи, любви и верности в Якутии чествовали лучшие семейные пары
08.07.2019, 18:30
Якутия
«Тройной праздник»: на Еланке прошел республиканский фестиваль ямщицкой культуры «Гармонь моя ямщицкая»
08.07.2019, 18:27
Происшествия
Следствие арестовало имущество руководителей «Утума»
08.07.2019, 18:06
Общество
Алмазэргиэнбанк поддержал конкурс «Наша сила в единстве»
08.07.2019, 17:59
Культура & Образование
Фотофакт
ЯГСХА: В помощь выпускнику!
08.07.2019, 17:40
Официально
График плановых работ энергетиков на 9 июля
08.07.2019, 17:30
Общество
Награда за любовь и верность
08.07.2019, 17:19
Общество
Поздравление с Днем семьи, любви и верности от депутата Николая Васильева
08.07.2019, 17:17
Общество
Поздравление Сарданы Авксентьевой с Днем семьи, любви и верности
08.07.2019, 17:12
Происшествия
Золотая скважина: В Якутске возбуждено уголовное дело
08.07.2019, 15:37
Происшествия
Страшная смерть в Нерюнгри — идет расследование
08.07.2019, 14:58
Некролог
Партия «Единая Россия» соболезнует
08.07.2019, 14:57
Экология
Таксы и методика исчисления крупного и особо крупного ущерба за незаконную охоту
08.07.2019, 14:52
Происшествия
Зверское убийство в Якутии: задержан подозреваемый
08.07.2019, 14:02
Светская хроника
Шикарные выходные премьер-министра
08.07.2019, 14:00
Экономика
«Якутскэнерго»: гаражно-строительные кооперативы должны за энергоресурсы более 33 млн рублей
08.07.2019, 13:00
Общество
День Петра и Февронии 2019 – народные традиции и приметы 8 июля
08.07.2019, 13:00
Красота & Здоровье
«Железная леди» второй республиканской
08.07.2019, 12:59
Экономика
Объявление
Касса Энергосбыта едет в Усть-Алданский улус
08.07.2019, 12:47
Происшествия
Жительница Нерюнгри попалась в сети мобильного афериста
08.07.2019, 12:47
Происшествия
Фотографии смертельной аварии в Якутии
08.07.2019, 12:34
Спорт
Сотрудники «Саханефтегазсбыта» на пьедестале почета Игр народов Якутии
08.07.2019, 12:30
Общество
Айхал Габышев: С Днем семьи, любви и верности!
08.07.2019, 12:21
Происшествия
Замужнюю женщину подозревают в чем-то нехорошем
08.07.2019, 12:10
Общество
В Амге появился сквер Человека труда
08.07.2019, 11:58
Экономика
Сергей Ларионов удостоен высокого звания
08.07.2019, 11:46
Происшествия
Крыса укусила ребенка в Якутии
08.07.2019, 11:44
Спорт
Фотофакт
Победители и рекордсмены Игр народов Якутии
08.07.2019, 11:33
Якутия
Фотофакт
Расписание паромов по маршруту Якутск — Нижний Бестях
08.07.2019, 11:21
Якутск
Объявление
В каких кварталах Якутска отключат воду?
08.07.2019, 11:10
Погода
Коротко о погоде в Якутске
08.07.2019, 11:09
Некролог
Некролог
Якутская городская Дума соболезнует
08.07.2019, 10:59
Судебная хроника
Отец-алиментщик забыл о детях
08.07.2019, 10:47
Спорт
Резонанс
У якутского вольника появился шанс выиграть путевку на Олимпиаду
08.07.2019, 10:40
Происшествия
Женщина умерла на борту самолета, летевшего в Якутск
08.07.2019, 10:35
Судебная хроника
Якутянин спустя месяц после УДО совершил преступление
08.07.2019, 10:21
Происшествия
В Якутии разгулялся «красный петух»
08.07.2019, 10:14
Происшествия
Экстра
В Якутии произошло зверское убийство
08.07.2019, 10:09
Экономика
По мосту через Лену началось железнодорожное движение
08.07.2019, 9:45
Происшествия
Ужасная смерть настигла жителя Якутии на работе
08.07.2019, 9:34
Политика
В Якутии депутат лишился мандата из-за …
08.07.2019, 9:31
Некролог
Правление Союза журналистов Якутии соболезнует
08.07.2019, 9:23
Экономика
«Водоканал» оказывает услуги по вывозу ЖБО
08.07.2019, 9:11
Общество
Фотофакт
Пир на весь мир от «Охоты и рыбалки в Якутии»
08.07.2019, 9:00
Общество
Альберт Семенов: Крепкая дружная семья — залог здорового общества
08.07.2019, 8:41
Спорт
Главный тренер сборной России призвал отстранить судью и тренеров борца Бадрудинова
08.07.2019, 8:34
Сахалыы
«Синий иней» сахалыыта
08.07.2019, 8:30
Происшествия
Задержаны жители Якутска по подозрению в хранении наркотических средств
08.07.2019, 7:55
Красота & Здоровье
SMASтерить лицо!
08.07.2019, 6:20
Общество
Петров пост 2019 – что нельзя есть
08.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, понедельник 8 июля 2019
07.07.2019, 21:33
Происшествия
Страшные аварии произошли в Якутске
07.07.2019, 20:58
Спорт
Михаил Иванов завоевал бронзу на Чемпионате России!
07.07.2019, 20:48
Некролог
Руководство республики выражает соболезнование
07.07.2019, 18:30
Якутия
В Нерюнгри обсуждены вопросы реконструкции аэропортов Якутии
07.07.2019, 17:40
Политика
Медведев дал старт новым направлениям работы «Единой России»
07.07.2019, 16:02
Происшествия
Возле элитного дома в Якутске найдены два тела: резонанс
07.07.2019, 16:00
Политика
Критерии малокомплектных школы обсудили в Ил Тумэне
07.07.2019, 13:58
Путешествия
Прекрасный Эквадор и Галапагосские острова!
07.07.2019, 12:17
Происшествия
В центре Якутска загорелось здание
07.07.2019, 10:11
Спорт
Самыми меткими стрелками из лука стали…
07.07.2019, 9:21
Лонгрид
Эксклюзив
Благоустройство при мэре Авксентьевой на примере одной улицы
07.07.2019, 8:58
Официально
В Якутию прибыл федеральный министр транспорта
07.07.2019, 8:57
Экономика
Сергей Ларионов поздравляет с Днем речника
07.07.2019, 0:09
Якутск
Сегодня день рождения депутата
07.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Воскресенье 7 июля 2019
Гороскоп
9 июля 2019, 0:01
130

Ежедневный Гороскоп, вторник 9 июля 2019

7, 8 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Весы

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Весах.

Овен (21 марта-19 апреля)

На этой неделе Меркурий, Венера и Марс – все во Льве. Это хорошо для вас, потому что это повышает вашу энергию и делает вас восторженным и готовым к веселью! По общему признанию, ретроградный Меркурий привлечет старое пламя обратно в вашу жизнь. Ожидайте некоторые сюрпризы сегодня – старые или новые!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это быстро меняющееся время, но сегодня вы должны сосредоточиться на доме, семье и личной жизни. Может произойти что-то неожиданное (надеюсь, приятное). Неожиданная компания может заскочить. У члена семьи могут быть удивительные новости. Вы также можете импульсивно купить что-то красивое для вашего дома.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Несмотря на то, что вы сосредоточены на деньгах, денежные потоки и ценности, три планеты призывают вас выйти и делать что-то! Поговорите с кем-нибудь, потому что вы произведете сильное впечатление. Следует признать, что ретроградный Меркурий может привести к задержкам и путанице. Тем не менее, что-то новое и приятное сделает ваш день!

Рак (21 июня-22 июля)

Проблемы с деньгами и денежным потоком сегодня непредсказуемы. Возможно, вы будете импульсивно покупать что-то? Вы также можете найти способ заработать деньги на стороне или получить более высокооплачиваемую работу. Если это так, обратите внимание на места, где вы работали раньше или с кем раньше работали, потому что старые сделки окупаются лучше всего.

Лев (23 июля — 22 августа)

Теперь в вашем знаке три планеты – Меркурий, Венера и Марс. Да, это все о вас, хотя Солнце хочет, чтобы вы были сдержанным. Вероятно, контакт от бывших партнеров и старых друзей. (Они могут быть немного сильными или навязчивыми!) Между тем, неожиданная встреча или приглашение могут вас порадовать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы продолжаете быть популярным. Однако сегодня скрытая энергия находится в игре. Вы можете использовать это в своих интересах, полагаясь на исследования, учебу и работу за сценой таким образом, что все вдруг становится вашим преимуществом. Тайные любовные отношения вероятны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Старые друзья снова в вашей жизни. Встреча с кем-то, возможно, творческим или художественным, порадует вас (и будет трудно игнорировать!). Это может привнести в ваш мир что-то неожиданное или удивительное. Между тем, боссы, родители и VIP-люди будут впечатлены.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете перефразировать старый предмет с боссом или родителем сегодня. Если это так, вы будете высказывать свое мнение. К счастью, кто-то из авторитетных людей поручится за вас или выберет вас. На самом деле, это может вас удивить. Будьте счастливы за все, что встречается на вашем пути.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Внезапная возможность путешествовать может упасть на колени сегодня. Или, может быть, у вас есть шанс пройти курс обучения или что-то изучить? Это отличный день для учебы и письма, потому что вы чувствуете себя активным и позитивным. Идите и возьмите их!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас есть твердое мнение о собственности, наследстве и тому подобное. Вы готовы защищать свои интересы. Ищите неожиданный подарок или услугу из другого источника, что означает, что это отличный день для переговоров для себя.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня непредсказуемы. Кто-то может сделать или сказать то, чего вы меньше всего ожидаете. Старые друзья и бывшие партнеры из прошлого могут застать вас врасплох. Или, возможно, старая проблема с партнером? Надеюсь, все идет хорошо, потому что Венера будет смягчать вещи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Удивление или похвала от начальника порадуют вас сегодня. Вы стремитесь усердно работать, несмотря на то, что ретроградный Меркурий вносит задержки, глупые ошибки и поломки оборудования на работе. Работайте быстро и усердно, потому что вам нужно время для хорошего поведения!

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Екатерина Гусева и Лия Ахеджакова, актер Дмитрий Дюжев сегодня делят ваш день рождения. Вы адаптированы и дружелюбны. Вы также интуитивны, когда имеете дело с другими. Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Вот почему вы заканчиваете многие вещи, которые вы начали девять лет назад. Начните определять, что больше не актуально в вашей жизни. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
06.07.2019, 12:01
Происшествия
Фотофакт
Возле элитного дома Якутска найдены два тела
06.07.2019, 16:53
Общество
Казачьи забавы и удаль молодецкая…
06.07.2019, 11:21
Официально
Автодорога до села Амга находится в удовлетворительном состоянии
08.07.2019, 10:14
Происшествия
Экстра
В Якутии произошло зверское убийство
06.07.2019, 11:10
Якутия
Глава Якутии посетил парк в Нерюнгри
06.07.2019, 10:50
Политика
Айсен Николаев пригрозил улусам
07.07.2019, 12:17
Происшествия
В центре Якутска загорелось здание
08.07.2019, 9:45
Происшествия
Ужасная смерть настигла жителя Якутии на работе
07.07.2019, 20:48
Некролог
Руководство республики выражает соболезнование
03.07.2019, 8:42
Политика
Эксклюзив
Удастся ли избежать деконсолидации общества в Якутске?
06.07.2019, 8:58
Политика
Шаман Александр Габышев проведет митинг в Чите
08.07.2019, 10:09
Экономика
По мосту через Лену началось железнодорожное движение
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
08.07.2019

Акция в магазинах SELA

Экономика
08.07.2019

Акция в «Камелек» в честь Дня семьи, верности и любви

Политика
08.07.2019

Сторонники «Единой России» приняли участие в Гражданском форуме

Фотофакт
Культура & Образование
08.07.2019

ЯГСХА: В помощь выпускнику!

Общество
08.07.2019

Награда за любовь и верность

Происшествия
08.07.2019

Золотая скважина: В Якутске возбуждено уголовное дело

Происшествия
08.07.2019

Зверское убийство в Якутии: задержан подозреваемый

Светская хроника
08.07.2019

Шикарные выходные премьер-министра