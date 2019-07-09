Ежедневный Гороскоп, вторник 9 июля 2019

7, 8 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Весах.

Овен (21 марта-19 апреля)

На этой неделе Меркурий, Венера и Марс – все во Льве. Это хорошо для вас, потому что это повышает вашу энергию и делает вас восторженным и готовым к веселью! По общему признанию, ретроградный Меркурий привлечет старое пламя обратно в вашу жизнь. Ожидайте некоторые сюрпризы сегодня – старые или новые!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это быстро меняющееся время, но сегодня вы должны сосредоточиться на доме, семье и личной жизни. Может произойти что-то неожиданное (надеюсь, приятное). Неожиданная компания может заскочить. У члена семьи могут быть удивительные новости. Вы также можете импульсивно купить что-то красивое для вашего дома.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Несмотря на то, что вы сосредоточены на деньгах, денежные потоки и ценности, три планеты призывают вас выйти и делать что-то! Поговорите с кем-нибудь, потому что вы произведете сильное впечатление. Следует признать, что ретроградный Меркурий может привести к задержкам и путанице. Тем не менее, что-то новое и приятное сделает ваш день!

Рак (21 июня-22 июля)

Проблемы с деньгами и денежным потоком сегодня непредсказуемы. Возможно, вы будете импульсивно покупать что-то? Вы также можете найти способ заработать деньги на стороне или получить более высокооплачиваемую работу. Если это так, обратите внимание на места, где вы работали раньше или с кем раньше работали, потому что старые сделки окупаются лучше всего.

Лев (23 июля — 22 августа)

Теперь в вашем знаке три планеты – Меркурий, Венера и Марс. Да, это все о вас, хотя Солнце хочет, чтобы вы были сдержанным. Вероятно, контакт от бывших партнеров и старых друзей. (Они могут быть немного сильными или навязчивыми!) Между тем, неожиданная встреча или приглашение могут вас порадовать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы продолжаете быть популярным. Однако сегодня скрытая энергия находится в игре. Вы можете использовать это в своих интересах, полагаясь на исследования, учебу и работу за сценой таким образом, что все вдруг становится вашим преимуществом. Тайные любовные отношения вероятны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Старые друзья снова в вашей жизни. Встреча с кем-то, возможно, творческим или художественным, порадует вас (и будет трудно игнорировать!). Это может привнести в ваш мир что-то неожиданное или удивительное. Между тем, боссы, родители и VIP-люди будут впечатлены.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете перефразировать старый предмет с боссом или родителем сегодня. Если это так, вы будете высказывать свое мнение. К счастью, кто-то из авторитетных людей поручится за вас или выберет вас. На самом деле, это может вас удивить. Будьте счастливы за все, что встречается на вашем пути.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Внезапная возможность путешествовать может упасть на колени сегодня. Или, может быть, у вас есть шанс пройти курс обучения или что-то изучить? Это отличный день для учебы и письма, потому что вы чувствуете себя активным и позитивным. Идите и возьмите их!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас есть твердое мнение о собственности, наследстве и тому подобное. Вы готовы защищать свои интересы. Ищите неожиданный подарок или услугу из другого источника, что означает, что это отличный день для переговоров для себя.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня непредсказуемы. Кто-то может сделать или сказать то, чего вы меньше всего ожидаете. Старые друзья и бывшие партнеры из прошлого могут застать вас врасплох. Или, возможно, старая проблема с партнером? Надеюсь, все идет хорошо, потому что Венера будет смягчать вещи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Удивление или похвала от начальника порадуют вас сегодня. Вы стремитесь усердно работать, несмотря на то, что ретроградный Меркурий вносит задержки, глупые ошибки и поломки оборудования на работе. Работайте быстро и усердно, потому что вам нужно время для хорошего поведения!

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Екатерина Гусева и Лия Ахеджакова, актер Дмитрий Дюжев сегодня делят ваш день рождения. Вы адаптированы и дружелюбны. Вы также интуитивны, когда имеете дело с другими. Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Вот почему вы заканчиваете многие вещи, которые вы начали девять лет назад. Начните определять, что больше не актуально в вашей жизни. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям.