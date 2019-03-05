Ежедневный гороскоп. Вторник 5 марта 2019

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Сегодня, после 3:30 утра, у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Как правило, вы первый в очереди. Вы получаете первое слово и последнее, потому что нет предела совершенству! Однако сегодня вы предпочитаете отступить и работать в одиночку или за кулисами, потому что так вы чувствует себя лучше. Вы хотите вести себя сдержанно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы стремитесь общаться с другими людьми сегодня, особенно с друзьями или членами групп. Вы будете идентифицировать себя с кем-то и будете готовы сочувствовать ему, поэтому вы можете поговорить по душам. Вы также можете быть связаны с группой сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Независимо от того, хотите ли вы или нет, вы заметны сегодня. Люди замечают вас, особенно боссы и родители. Примите к сведению, потому что это также включает в себя полицию. (Полезно знать.) Вы обнаружите, что несете дополнительную власть во всем, что вы делаете или говорите.

Рак (21 июня — 22 июля)

Как правило, вы являетесь носителем, что означает, что вы обычно путешествуете по причине – бизнес, семья или особый случай. Однако сегодня вы хотите сделать что-то другое. Вам нужна стимуляция и возможность узнать что-то новое! Вы хотите встретить новые лица.

Лев (23 июля — 22 августа)

Теперь вы полны решимости выполнить свою миссию (какой бы она ни была), потому что огненный Марс находится на вершине вашей диаграммы, вороша ваши амбиции. Сегодня вы сосредоточены на собственности, налогах, долгах, страховых вопросах, завещании или наследстве. Все эти дела, которые мы пытаемся игнорировать, но они никогда не исчезнут сами по себе.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поскольку Луна сегодня находится напротив вашего знака, вы должны быть более любезны, чем обычно, когда имеете дело с другими. Будьте готовы идти более, на уступки. Это не значит, что вы отказываетесь от чего-либо или «теряете» – это просто умелое средство с вашей стороны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Оглянитесь вокруг, чтобы увидеть, что вы можете сделать, чтобы работать более эффективно и вести свою жизнь более гладко. Начните с маленьких вещей. Забавно, что такие мелочи, как заправка кровати или стирка, дают вам стимул уверенно решать большие задачи. (Обратное тоже верно.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это игривый, веселый день, а значит, вам нужно выйти и пообщаться! Наслаждайтесь веселыми развлечениями с детьми. Будьте открыты для романтических флиртов и встреч с другими. Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями, потому что Марс находится напротив вашего знака.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам нравится быть на улице. Вы любите видеть небо над головой. Сегодня, однако вы можете захотеть отдохнуть дома, потому что это соответствует вашим потребностям. Может быть, вам нужна передышка? Может быть, ваша домашняя ситуация требует вашего внимания?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Поговорите сегодня с другими, особенно с соседями, родственниками и братьями и сестрами, потому что вам нужно что-то рассказать другим. У вас есть то, что вы хотите сказать, и вам нужна аудитория!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Деньги, финансовые дискуссии, заработок, денежные потоки и покупки – все это для вас сегодня. Что касается ваших финансовых сделок, помните, что в этом году ваше общение с другими действительно принесет вам пользу. Имейте это в виду.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вау – Солнце, Луна, ретроградный Меркурий и ваш правитель Нептун – все в вашем знаке! Это означает, что у всего мира есть влияние Рыб. (Конечно, где-то есть отличная распродажа обуви.) Спросите, что вы хотите, потому что вы можете получить это!

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Елена Яковлева, Екатерина Маликова и Ева Мендес , актер Талгат Нигматулин и немецкая революционерка Роза Люксембург родились в этот день. Вы талантливый, независимый мыслитель. У вас есть собственный ум и вы можете свободно выражать свое мнение. Потому что это будет динамичный год, будьте готовы к действию. Ожидайте свежего волнения! Наслаждайтесь возможностями путешествий и шансами расширить свой кругозор. Будьте открыты для принятия изменений и новых возможностей. Ваша личная свобода – одна из ваших целей в этом году.