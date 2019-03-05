АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-22
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.80
 74.74
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.03.2019, 0:52
Культура & Образование
Сегодня день рождения звезды эстрады
05.03.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Вторник 5 марта 2019
04.03.2019, 21:55
Общество
Некролог
Коллектив группы «The Prodigy» назвал причину смерти Кита Флинта
04.03.2019, 21:22
Желток
Видео
Необычные блинчики от Иннокентия Тарбахова
04.03.2019, 21:04
Происшествия
Видео
В Якутске большегруз опрокинул светофор
04.03.2019, 20:46
Спорт
Видео
Мас Мэхээлэ-2019. Как это было?
04.03.2019, 20:19
Политика
Instagram
Сардана Авксентьева недовольна
04.03.2019, 19:54
Желток
Instagram
Эпатажная тамада: Это было в 2004 году в Ытык-Кюель
04.03.2019, 19:27
Экономика
Итоги розыгрыша сертификата от СК «Стерх»
04.03.2019, 19:06
Спорт
Боксеры из Якутии стали призерами Кубка России
04.03.2019, 18:48
Желток
Видео
Instagram
Якутская певица в восторге от кавера
04.03.2019, 18:24
Культура & Образование
Дойдулаах суор – хранитель Земли: презентация книги якутского поэта
04.03.2019, 18:11
Политика
Чурапчинские единороссы выделили больной женщине квартиру
04.03.2019, 18:00
Спорт
В Якутске состоялся волейбольный турнир на Кубок депутата
04.03.2019, 17:45
Красота & Здоровье
В Якутске и 17 районах республики превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу
04.03.2019, 17:30
Культура & Образование
Фестиваль близнецов в Якутске собрал участников из восьми улусов
04.03.2019, 17:15
Экономика
Концерн «Сахабулт» представляет Новинку!
04.03.2019, 16:55
Экономика
График плановых работ энергетиков на 4 марта
04.03.2019, 16:40
Культура & Образование
Владимир Егоров поздравил коллектив Хатасской школы с презентацией книги о династии Самсоновых
04.03.2019, 16:20
Культура & Образование
Анонс
Arco Artico представляет концерт «Начиная с классики…»
04.03.2019, 16:05
Политика
Айсен Николаев рассказал, как часть культурного достояния сделать прибыльным делом
04.03.2019, 15:45
Культура & Образование
Начался прием заявок на участие в Международном детском SMART-фестивале «Заяви о себе!»
04.03.2019, 15:37
Общество
8 марта 2019 — Как отдыхаем, выходные и рабочие дни
04.03.2019, 15:30
Происшествия
В Якутске наркоман попытался скрыться от полиции
04.03.2019, 15:15
Судебная хроника
Застройщик задолжал Водоканалу много денег?
04.03.2019, 15:00
Происшествия
Скандал
В Якутске задержан бизнесмен: нелюбовь
04.03.2019, 14:45
Культура & Образование
Третьеклассники из Якутии запустили собственный мультипликационный проект
04.03.2019, 14:30
Якутск
Анонс
О временном перекрытии проспекта Ленина
04.03.2019, 14:15
Культура & Образование
Группа «103» получила Гран-при Республиканского рок-фестиваля
04.03.2019, 14:00
Политика
Айсен Николаев: Испокон веков Земля Олонхо славится истинными самородками
04.03.2019, 13:45
Культура & Образование
Дошкольное образование – инвестиции в будущее
04.03.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Признаки того, что вам надо срочно сменить диету
04.03.2019, 13:15
Политика
Глава Якутии высказал свою позицию по поводу нацпроектов
04.03.2019, 13:00
Судебная хроника
Упорный бутлегер
04.03.2019, 12:45
Политика
Для строительства Ленского моста зарезервировали землю
04.03.2019, 12:18
Происшествия
Как борются с наркоманией в Якутии?
04.03.2019, 12:04
Якутия
Вниманию чурапчинцев
04.03.2019, 11:49
Культура & Образование
Афиша
Метафизика театра
04.03.2019, 11:25
Политика
Шейх Ахмад и Дети Азии
04.03.2019, 11:16
Происшествия
Страшный пожар в Якутске
04.03.2019, 11:06
Судебная хроника
Стала известна судьба бесхозяйных мамонтовых бивней
04.03.2019, 10:54
Судебная хроника
В Якутии осужден опасный рецидивист
04.03.2019, 10:39
Культура & Образование
Возрождение языка – в воспитании подрастающего поколения
04.03.2019, 10:24
Политика
Критика Федота Тумусова старой власти
04.03.2019, 10:14
Спорт
Быстрые, сильные, ловкие: Названы призеры Спартакиады железнодорожников Якутии
04.03.2019, 10:04
Происшествия
Скандал
В Якутске произошло ужасное происшествие
04.03.2019, 9:51
Политика
Прокуратура против мэрии Вилюйска?
04.03.2019, 9:44
Красота & Здоровье
Режим обновления: 8 лучших бьюти-трендов
04.03.2019, 9:38
Политика
Скандал
Алкоголь: Позор всей якутской политики?
04.03.2019, 9:25
Общество
Объявление
Сегодня в Якутии взвоют сирены
04.03.2019, 9:12
Экология
Коротко о погоде
04.03.2019, 9:00
Желток
Досадное фиаско якутянина
04.03.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Понедельник 4 марта 2019
03.03.2019, 23:56
Общество
Эксклюзив
Земляки Эдварда Пекарского поблагодарили жителей Оймяконского района за поддержку
03.03.2019, 23:34
Якутия
Видео
Почему не чистят дороги?
03.03.2019, 22:28
Экономика
ООО «Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали» : Добросовестность  – знаменатель благонадежности субподрядчика
03.03.2019, 22:24
Политика
Выборы в наслегам: уверенная победа кандидатов от «Единой России»
03.03.2019, 21:00
Якутск
Год добрососедства: В Мархе открылся новый каток
03.03.2019, 20:16
Спорт
Футбольная команда «Заря» заняла 1 место!
03.03.2019, 20:10
Общество
Прощеное воскресенье 2019 — что нельзя делать, приметы
03.03.2019, 20:02
Политика
В Арбынском наслеге самые активные жители: свой выбор сделали 62% избирателей
03.03.2019, 20:00
Общество
Масленица 2019: дата, традиции, обычаи и поговорки
03.03.2019, 17:39
Якутия
4 марта в Якутии проверят систему оповещения населения
03.03.2019, 15:57
Политика
Выборы глав наслегов: половина избирателей свой выбор сделала
03.03.2019, 15:11
Политика
В трех наслегах стартовали досрочные выборы глав
03.03.2019, 15:05
Экономика
BASCONI: 1,2 и 3 марта – скидка на все сумки! 
03.03.2019, 13:24
Происшествия
Если пожар в транспортном средстве
03.03.2019, 12:06
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и ребенка при пожаре в Намцах
03.03.2019, 11:58
Желток
Видео
Конкурс строганины на выставке «Рыба Якутии 2019»
03.03.2019, 11:30
Желток
Видео
Монголы перепели знаменитый хит «Чингисхан»
03.03.2019, 11:01
Происшествия
Страшный пожар в Намцах унес жизни женщины и 6-летнего ребенка
03.03.2019, 10:13
Финансы
Бизнес выступил против госрегулирования комиссий за оплату картами
Архив новостей
Гороскоп
5 марта 2019, 0:01
158

Ежедневный гороскоп. Вторник 5 марта 2019

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы

Предупреждение о Луне

Сегодня, после 3:30 утра, у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Как правило, вы первый в очереди. Вы получаете первое слово и последнее, потому что нет предела совершенству! Однако сегодня вы предпочитаете отступить и работать в одиночку или за кулисами, потому что так вы чувствует себя лучше. Вы хотите вести себя сдержанно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы стремитесь общаться с другими людьми сегодня, особенно с друзьями или членами групп. Вы будете идентифицировать себя с кем-то и будете готовы сочувствовать ему, поэтому вы можете поговорить по душам. Вы также можете быть связаны с группой сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Независимо от того, хотите ли вы или нет, вы заметны сегодня. Люди замечают вас, особенно боссы и родители. Примите к сведению, потому что это также включает в себя полицию. (Полезно знать.) Вы обнаружите, что несете дополнительную власть во всем, что вы делаете или говорите.

Рак (21 июня — 22 июля)

Как правило, вы являетесь носителем, что означает, что вы обычно путешествуете по причине – бизнес, семья или особый случай. Однако сегодня вы хотите сделать что-то другое. Вам нужна стимуляция и возможность узнать что-то новое! Вы хотите встретить новые лица.

Лев (23 июля — 22 августа)

Теперь вы полны решимости выполнить свою миссию (какой бы она ни была), потому что огненный Марс находится на вершине вашей диаграммы, вороша ваши амбиции. Сегодня вы сосредоточены на собственности, налогах, долгах, страховых вопросах, завещании или наследстве. Все эти дела, которые мы пытаемся игнорировать, но они никогда не исчезнут сами по себе.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поскольку Луна сегодня находится напротив вашего знака, вы должны быть более любезны, чем обычно, когда имеете дело с другими. Будьте готовы идти более, на уступки. Это не значит, что вы отказываетесь от чего-либо или «теряете»  – это просто умелое средство с вашей стороны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Оглянитесь вокруг, чтобы увидеть, что вы можете сделать, чтобы работать более эффективно и вести свою жизнь более гладко. Начните с маленьких вещей. Забавно, что такие мелочи, как заправка кровати или стирка, дают вам стимул уверенно решать большие задачи. (Обратное тоже верно.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это игривый, веселый день, а значит, вам нужно выйти и пообщаться! Наслаждайтесь веселыми развлечениями с детьми. Будьте открыты для романтических флиртов и встреч с другими. Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями, потому что Марс находится напротив вашего знака.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам нравится быть на улице. Вы любите видеть небо над головой. Сегодня, однако вы можете захотеть отдохнуть дома, потому что это соответствует вашим потребностям. Может быть, вам нужна передышка? Может быть, ваша домашняя ситуация требует вашего внимания?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Поговорите сегодня с другими, особенно с соседями, родственниками и братьями и сестрами, потому что вам нужно что-то рассказать другим. У вас есть то, что вы хотите сказать, и вам нужна аудитория!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Деньги, финансовые дискуссии, заработок, денежные потоки и покупки – все это для вас сегодня. Что касается ваших финансовых сделок, помните, что в этом году ваше общение с другими действительно принесет вам пользу. Имейте это в виду.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вау – Солнце, Луна, ретроградный Меркурий и ваш правитель Нептун – все в вашем знаке! Это означает, что у всего мира есть влияние Рыб. (Конечно, где-то есть отличная распродажа обуви.) Спросите, что вы хотите, потому что вы можете получить это!

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Елена Яковлева, Екатерина Маликова и Ева Мендес , актер Талгат Нигматулин и  немецкая революционерка Роза Люксембург родились в этот день. Вы талантливый, независимый мыслитель. У вас есть собственный ум и вы можете свободно выражать свое мнение. Потому что это будет динамичный год, будьте готовы к действию. Ожидайте свежего волнения! Наслаждайтесь возможностями путешествий и шансами расширить свой кругозор. Будьте открыты для принятия изменений и новых возможностей. Ваша личная свобода – одна из ваших целей в этом году.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
04.03.2019, 10:45
Опросы
Позитив
Интересно
Народное голосование — Кто из президентов Якутии самый уважаемый?
04.03.2019, 10:04
Происшествия
Скандал
В Якутске произошло ужасное происшествие
27.02.2019, 12:09
Политика
В Якутии подписан важный указ
02.03.2019, 13:43
Светская хроника
Фотофакт
Instagram
Мисс Якутия: Как изменилась моя жизнь после конкурса
02.03.2019, 13:20
Общество
Зампред Правительства Якутии: Программу по переселению из ветхого жилья начать нужно немедленно
04.03.2019, 9:44
Красота & Здоровье
Режим обновления: 8 лучших бьюти-трендов
28.02.2019, 14:15
Культура & Образование
Туяра Колодезникова вышла в финал Всероссийского конкурса педагогов
02.03.2019, 12:58
Происшествия
Интервью
Криминалист Якутии Васильев о случаях на местах преступлений
04.03.2019, 9:38
Политика
Скандал
Алкоголь: Позор всей якутской политики?
02.03.2019, 14:34
Путешествия
Фотофакт
Российский блогер не перестает восхищаться Якутией
03.03.2019, 10:01
Происшествия
В Якутске сгорел автомобиль. Виновник – хозяйка
01.03.2019, 11:59
Экономика
Распродажа авиабилетов со скидкой 20%
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
04.03.2019

Итоги розыгрыша сертификата от СК «Стерх»

Политика
04.03.2019

Чурапчинские единороссы выделили больной женщине квартиру

Анонс
Культура & Образование
04.03.2019

Arco Artico представляет концерт «Начиная с классики…»

Анонс
Якутск
04.03.2019

О временном перекрытии проспекта Ленина

Политика
04.03.2019

Глава Якутии высказал свою позицию по поводу нацпроектов

Политика
04.03.2019

Для строительства Ленского моста зарезервировали землю

Политика
04.03.2019

Шейх Ахмад и Дети Азии

Политика
04.03.2019

Критика Федота Тумусова старой власти