Ежедневный гороскоп, вторник 4 июня 2019

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Новолуние в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодняшнее новолуние призывает вас быть внимательным во всех ваших сообщениях. Помните не только о том, что вы говорите, но и о том, как другие реагируют на то, что вы говорите. Вам нужен другой подход? Также знайте, как вы реагируете на то, что другие говорят вам.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Новолуние в этом месяце смещает ваше внимание на деньги и активы плюс ваши ценности. Слишком часто, когда мы смотрим вокруг, мы видим решения, основанные на деньгах, а не на ценностях – семейных ценностях, общественных ценностях или ценностях, которые приносят пользу жизни детей или пожилых людей. К сожалению, деньги – это большой критерий.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня в вашем знаке происходит Новолуние и это единственный раз за весь год, когда это может произойти. Это прекрасная возможность для вас начать что-то новое. Вы можете представить что-то полезное для себя. Не будь слишком амбициозным. Начните с крошечного, но будьте последовательны.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня Новолуние происходит в скрытой части вашей карты, что означает, что вы будете обеспокоены скрытыми событиями или вопросами, происходящими за кулисами или в вашем подсознании. Возможно, вы захотите исследовать свой духовный мир больше, чем обычно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодняшнее новолуние – это ваш шанс подумать о своих надеждах и мечтах на будущее. Если вы поделитесь своими идеями с кем-то, их отзывы помогут вам. Они могут побудить вас ставить цели в установленные сроки. Вы будете более вовлечены в группу.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня новолуние происходит в верхней части графика, что дает вам возможность подумать о своем стиле общения с авторитетными фигурами. Это часто начинается со стиля, который мы испытали в отношении наших родителей. Вам известно ваше отношение к авторитетным фигурам?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это захватывающее новолуние для вас, потому что оно побуждает вас изучать способы обучения, путешествий и делать все, что расширяет ваш мир и жизненный опыт. Куда вы можете пойти? Чему вы можете научиться? Медицина, право, публикации и средства массовой информации также могут открыть двери для вас.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы игривы и вы можете дразнить, однако вы серьезно относитесь к деньгам, особенно к собственности, общим деньгам и общим активам. Сегодняшнее новолуние усиливает ваше внимание к богатству других, собственности, налогам, долгу и наследствам. Вы не будете случайны в этих областях.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня происходит единственное новолуние напротив вашего знака. Это означает, что сегодня один из лучших дней в году для вас, чтобы подумать, как вы можете улучшить ваши самые близкие отношения – браки, партнерские отношения и профессиональные ассоциации.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день, чтобы подумать о том, как вы можете улучшить свою работу, как вы можете улучшить свое здоровье и возможно, как вы можете улучшить уход за своим питомцем. Это определенно день, чтобы спровоцировать улучшения, которые сделают вашу жизнь более гладкой.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что вы можете сделать, чтобы улучшить ваши отношения с детьми? Кроме того, что вы можете сделать, чтобы улучшить свои отношения с романтическим партнером? На более личном уровне вы цените свое творчество? Вы уважаете это? Это вещи для рассмотрения сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодняшнее новолуние – лучший день в году, чтобы подумать о том, как вы можете улучшить свой дом, а также о том, как вы можете улучшить семейные отношения. Ведь семья – это золото. Есть идеи?

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Анджелина Джоли, сыгравшая Джейн Смит в фильме «Мистер и миссис Смит», Лару Крофт в одноименных фильмах и Малефисенту в одноименном фильме разделяет ваш день рождения сегодня. Вы талантливы и уверены в себе. Тем не менее, вы будете усердно работать, чтобы достичь своих собственных высоких целей. Служение другим – ваша тема в этом году с точки зрения ответственности как перед семьей, так и перед собой. Поэтому берегите себя, чтобы вы были сильным ресурсом. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.