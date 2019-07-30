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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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Политика
Сегодня день рождения зампреда правительства и журналиста
30.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, вторник 30 июля 2019
29.07.2019, 22:43
Общество
SOS
В Якутске срочно требуется кровь для девушки в реанимации
29.07.2019, 21:41
Общество
Якутские единороссы провели опрос жителей по оценке деятельности МФЦ
29.07.2019, 21:07
Якутия
Пожар около посёлка Пеледуй Ленского района локализован 26 июля
29.07.2019, 21:03
Происшествия
В Якутии совершил аварийную посадку вертолет ФСБ
29.07.2019, 19:50
Красота & Здоровье
В Верхоянском районе  высадился благотворительный медицинский десант
29.07.2019, 19:49
Якутия
Представители ГУП «ЖКХ РС (Я)» и Сбербанка обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
29.07.2019, 19:47
Якутия
Со станции Нижний Бестях отправился первый регулярный пассажирский поезд
29.07.2019, 19:40
Общество
Денис Тон уволился и покинул Якутск
29.07.2019, 19:20
Общество
Галина Данчикова отметила значимость железнодорожных перевозок в Якутию
29.07.2019, 18:44
Якутия
Состоялось заседание комитета по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо
29.07.2019, 18:11
Официально
График плановых работ энергетиков на 30 июля
29.07.2019, 17:43
Финансы
Яркий WEEKEND в Якутске с Алмазэргиэнбанком
29.07.2019, 17:41
Официально
Задолженность за капитальный ремонт можно погашать частями
29.07.2019, 17:36
Происшествия
Массовое пищевое отравление в Якутии: возбуждено уголовное дело
29.07.2019, 16:50
Якутия
Лето с пользой: завершилась уникальная «Академия творческих каникул»
29.07.2019, 16:10
Политика
Василий Жирков зарегистрирован кандидатом
29.07.2019, 16:04
Происшествия
Следком проводит проверку по взрыву газа в Якутске
29.07.2019, 15:40
Красота & Здоровье
На «Марафон долголетия» приглашает Алевтина Эверстова
29.07.2019, 15:39
Политика
Кандидатом зарегистрирована Мотрена Дьяконова
29.07.2019, 15:25
Официально
ЯТЭК» поможет найти свое призвание
29.07.2019, 14:59
Якутия
Строительство третьей очереди круглогодичной теплицы «Саюри» 
29.07.2019, 14:57
Происшествия
В Якутию вылетел Бе-200 для тушения лесных пожаров
29.07.2019, 14:41
Происшествия
Сахатранснефтегаз: по факту инцидента с бытовым газом в строящемся  доме
29.07.2019, 14:00
Общество
Колония оказалась под «прицелом» прокурора Якутии
29.07.2019, 13:42
Спорт
Эксклюзив
7 Спартакиада — волейбол: Промышленные районы выступили очень плохо, Якутск — безобразно
29.07.2019, 13:00
Политика
Нацпроект «Безопасные автодороги» под контролем
29.07.2019, 12:44
Происшествия
Фотофакт
Селфи на память: пьяная малолетка за рулем устроила ужасное ДТП
29.07.2019, 12:30
Финансы
При поддержке РСХБ открылся новый животноводческий комплекс
29.07.2019, 12:18
Происшествия
Собутыльник похитил у жителя Нерюнгри деньги с банковской карты
29.07.2019, 12:17
Якутск
Резонанс
Фирма, учрежденная сыновьями первого заммэра Якутска, получит из бюджета города 6 млн рублей
29.07.2019, 12:09
Происшествия
Массовое отравление шаурмой в Якутии
29.07.2019, 12:06
Экономика
Якутскэнерго начало выдачу актов готовности систем отопления к осенне-зимнему периоду
29.07.2019, 11:55
Происшествия
В Якутске ночью произошли крупные пожары
29.07.2019, 11:43
Экономика
Объявление
График плановых работ энергетиков на 29 июля (дополнительно)
29.07.2019, 11:30
Происшествия
Фотофакт
Спасатели нашли ягодницу
29.07.2019, 11:19
Светская хроника
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Звезды Якутии на сенокосе!
29.07.2019, 11:07
Происшествия
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Жительница Якутска обратилась в полицию
29.07.2019, 10:55
Экономика
Отдохните в гостевых домиках Орто Дойду и наполнитесь энергией природы!
29.07.2019, 10:42
Происшествия
Внимание, новый вид мошенничества!
29.07.2019, 10:29
Экономика
Таттинские энергетики реконструируют воздушные линии электропередачи
29.07.2019, 10:17
Происшествия
В Якутске перед судом предстала мамочка-хулиганка
29.07.2019, 10:05
Экономика
Железная ветка открывает новые возможности для «Саханефтегазсбыта»
29.07.2019, 9:53
Происшествия
На Кубани задержали уроженца Якутии
29.07.2019, 9:34
Судебная хроника
Жительница Якутии осуждена за жестокое убийство
29.07.2019, 9:22
Происшествия
МЧС: Еще одна страшная трагедия произошла на реке Лена
29.07.2019, 9:17
Якутск
​Диктуй свои законы: III-конкурс Правовых инициатив стартовал в Якутске
29.07.2019, 9:15
Якутск
Гордума Якутска предлагает вернуть субсидии детским садам
29.07.2019, 9:00
Происшествия
Лесопожарная обстановка на территории Якутии
29.07.2019, 1:18
Общество
Сегодня день рождения руководителя, юриста и конкурсного управляющего
29.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный Гороскоп, понедельник 29 июля 2019
28.07.2019, 21:05
Погода
Аномальная жара — погода в Якутске на завтра
28.07.2019, 20:53
Происшествия
Уникальные фотографии последствий взрыва газа в Якутске
28.07.2019, 18:51
Происшествия
Экстра
По факту взрыва газа “Сахатранснефтегаз”создал комиссию
28.07.2019, 16:21
Якутия
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Ягодники Якутии вышли встретить первый пассажирский поезд
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28.07.2019, 14:21
Происшествия
В Якутии произошло 7 пожаров
28.07.2019, 13:29
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30 июля 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп, вторник 30 июля 2019

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак

Предупреждение о Луне

Сегодня, после 5:00, у нас «все ясно», чтобы делать покупки и принимать важные решения. Луна в Раке.

Овен (21 марта-19 апреля)

Родители Овна должны быть настороже сегодня, потому что понедельник часто дает забавную, интенсивную энергию в лучшие времена, но сегодня, это подверженное несчастным случаям время для ваших детей. Поэтому будьте бдительны. Держите глаза открытыми и устраните все возможные опасности. Между тем, социальные обязательства, скорее всего, изменятся.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваш домашний распорядок изменится сегодня из-за чего-то неожиданного. Мелкая бытовая техника может сломаться или могут произойти небольшие поломки. Аргументы за завтраком вероятны. Кто-то, кого ты меньше всего ожидаешь, может постучать в дверь. Одевайся и готовься.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что это знаменательный день для вашего знака. Это касается вождения, езды на велосипеде, бега трусцой – все работает. Даже словесные споры. Поэтому подумайте, прежде чем что-то выпалить. С другой стороны, у вас могут быть оригинальные, гениальные идеи!

Рак (21 июня-22 июля)

Следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное повлияет на них. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. То, что у вас есть, может быть потеряно, украдено или повреждено. Хорошей новостью является то, что у вас может быть умная идея зарабатывания денег!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Солнце в вашем знаке противоречит дикому Урану. Это делает вас беспокойным и импульсивным. Если вы слишком беспокойны и слишком импульсивны, тогда вы станете подверженными несчастным случаям, поэтому делайте все возможное, чтобы стать более внимательным и осознанным. Для вашего же блага, а также для других.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Как и Лев, сегодня вы чувствуете себя беспокойно, но для вас эта энергия происходит за кулисами. Вы можете быть единственным, кто чувствует это, но вы знаете, что это там. Нужно не позволить спровоцировать вас внезапно сделать или сказать что-то опрометчивое. Сохраняйте спокойствие. (Вы можете сделать это.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете встретить настоящего персонажа сегодня. Или, может быть, кто-то из ваших знакомых скажет или сделает что-то, что вас удивит? Вы можете быть удивлены взаимодействием с группой, возможно, потому, что они хотят, чтобы вы присоединились к ним, или потому, что они хотят выгнать вас.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это сложный день, если вы имеете дело с боссами, родителями, полицией или представителями власти. Для начала они могут застать вас врасплох и сделать или сказать что-то, что вас удивит. Или, возможно, вы чувствуете себя мятежным? Вы хотите сказать что-то, что их удивляет! Успокойтесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Планы поездок сегодня каким-то образом прервутся – крошечные или крупные. Если вы путешествуете, дважды проверьте расписание, потому что произойдет что-то неожиданное. Очевидны, конечно, отмены и задержки. Но это могут быть другие мелочи, которые бросают вам вызов. Будьте инициативным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте мудры и подружитесь со своим банковским счетом и узнайте, что происходит с чем-либо, касающимся наследства, страховых споров или общего имущества, потому что произойдет что-то неожиданное. Имейте это в виду, если это требует вашего немедленного внимания.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ожидайте несколько сюрпризов при общении с партнерами и близкими друзьями сегодня. Они могут предложить что-то необычное, например, больше свободы в отношениях или другую договоренность. Или, может быть, что-то незначительное? События не будут разворачиваться, как вы ожидаете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваш рабочий день будет прерван сегодня – почти наверняка. Нехватка персонала, компьютерные сбои, поломки оборудования, отмененные встречи – вот лишь несколько примеров. Зная это заранее, дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностями. Будьте умным.

Если ваш день рождения сегодня

Актёры Арнольд Шварценеггер и Жан Рено, сегодня разделяют ваш день рождения. Вы надежны и становитесь идеальным другом или партнером. Вы очаровательны и дальновидны. Это веселый год. Наслаждайтесь возросшей популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор – выбирайте с умом.

Источник: SAKHALIFE.RU
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