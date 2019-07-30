Ежедневный гороскоп, вторник 30 июля 2019

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

Сегодня, после 5:00, у нас «все ясно», чтобы делать покупки и принимать важные решения. Луна в Раке.

Овен (21 марта-19 апреля)

Родители Овна должны быть настороже сегодня, потому что понедельник часто дает забавную, интенсивную энергию в лучшие времена, но сегодня, это подверженное несчастным случаям время для ваших детей. Поэтому будьте бдительны. Держите глаза открытыми и устраните все возможные опасности. Между тем, социальные обязательства, скорее всего, изменятся.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваш домашний распорядок изменится сегодня из-за чего-то неожиданного. Мелкая бытовая техника может сломаться или могут произойти небольшие поломки. Аргументы за завтраком вероятны. Кто-то, кого ты меньше всего ожидаешь, может постучать в дверь. Одевайся и готовься.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что это знаменательный день для вашего знака. Это касается вождения, езды на велосипеде, бега трусцой – все работает. Даже словесные споры. Поэтому подумайте, прежде чем что-то выпалить. С другой стороны, у вас могут быть оригинальные, гениальные идеи!

Рак (21 июня-22 июля)

Следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное повлияет на них. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. То, что у вас есть, может быть потеряно, украдено или повреждено. Хорошей новостью является то, что у вас может быть умная идея зарабатывания денег!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Солнце в вашем знаке противоречит дикому Урану. Это делает вас беспокойным и импульсивным. Если вы слишком беспокойны и слишком импульсивны, тогда вы станете подверженными несчастным случаям, поэтому делайте все возможное, чтобы стать более внимательным и осознанным. Для вашего же блага, а также для других.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Как и Лев, сегодня вы чувствуете себя беспокойно, но для вас эта энергия происходит за кулисами. Вы можете быть единственным, кто чувствует это, но вы знаете, что это там. Нужно не позволить спровоцировать вас внезапно сделать или сказать что-то опрометчивое. Сохраняйте спокойствие. (Вы можете сделать это.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете встретить настоящего персонажа сегодня. Или, может быть, кто-то из ваших знакомых скажет или сделает что-то, что вас удивит? Вы можете быть удивлены взаимодействием с группой, возможно, потому, что они хотят, чтобы вы присоединились к ним, или потому, что они хотят выгнать вас.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это сложный день, если вы имеете дело с боссами, родителями, полицией или представителями власти. Для начала они могут застать вас врасплох и сделать или сказать что-то, что вас удивит. Или, возможно, вы чувствуете себя мятежным? Вы хотите сказать что-то, что их удивляет! Успокойтесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Планы поездок сегодня каким-то образом прервутся – крошечные или крупные. Если вы путешествуете, дважды проверьте расписание, потому что произойдет что-то неожиданное. Очевидны, конечно, отмены и задержки. Но это могут быть другие мелочи, которые бросают вам вызов. Будьте инициативным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте мудры и подружитесь со своим банковским счетом и узнайте, что происходит с чем-либо, касающимся наследства, страховых споров или общего имущества, потому что произойдет что-то неожиданное. Имейте это в виду, если это требует вашего немедленного внимания.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ожидайте несколько сюрпризов при общении с партнерами и близкими друзьями сегодня. Они могут предложить что-то необычное, например, больше свободы в отношениях или другую договоренность. Или, может быть, что-то незначительное? События не будут разворачиваться, как вы ожидаете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваш рабочий день будет прерван сегодня – почти наверняка. Нехватка персонала, компьютерные сбои, поломки оборудования, отмененные встречи – вот лишь несколько примеров. Зная это заранее, дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностями. Будьте умным.

Если ваш день рождения сегодня

Актёры Арнольд Шварценеггер и Жан Рено, сегодня разделяют ваш день рождения. Вы надежны и становитесь идеальным другом или партнером. Вы очаровательны и дальновидны. Это веселый год. Наслаждайтесь возросшей популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор – выбирайте с умом.