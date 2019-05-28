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Раз и навсегда предотвратить подтопление Сангара — эксперт
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, художника, поэта, режиссера и звезды эстрады
28.05.2019, 0:11
Желток
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Как якутские ВИП-персоны провели выходные?
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Гороскоп
Ежедневный гороскоп вторник 28 мая 2019
27.05.2019, 22:56
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Ульяна Винокурова- профессор года!
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Резонанс
Режим эвакуации в аэропорту «Якутск» снят
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Экономика
Состоялось годовое общее собрание акционеров АО «АК «Железные дороги Якутии»
27.05.2019, 20:01
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В аэропорту «Якутск» объявлена эвакуация 
27.05.2019, 20:00
Судебная хроника
Эксклюзив
Дело Местникова: вину признал частично?
27.05.2019, 19:00
Экономика
Якутскэнерго призывает потребителей-должников рассчитаться за энергоресурсы
27.05.2019, 18:20
Сахалыы
Сири алдьатыы уонна сүһүрдүү иһин эппиэтинэс
27.05.2019, 18:00
Культура & Образование
Анонс
Национальный театр танца приглашает на этнобалет «Дети Белого Солнца»
27.05.2019, 17:50
Культура & Образование
В Якутске состоится творческий вечер музыковеда Татьяны Павловой-Борисовой
27.05.2019, 17:32
Судебная хроника
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В суде оглашены протоколы допросов и очных ставок Николая Местникова
27.05.2019, 17:30
Экономика
Восстановлено электроснабжение села Кыллах, нарушенное пожаром
27.05.2019, 17:20
Финансы
Сотрудники Алмазэргиэнбанка приняли участие в праздновании Ысыаха во Владивостоке
27.05.2019, 17:10
Экономика
График плановых работ энергетиков на 28 мая
27.05.2019, 17:00
Погода
Прогноз погоды на завтра
27.05.2019, 16:50
Происшествия
Дорожный неадекват оказался преступником, объявленным в розыск
27.05.2019, 16:40
Культура & Образование
В Якутске презентуют второй том каталога «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира»
27.05.2019, 16:30
Экономика
АО «Теплоэнергия»: Антирейтинг УК и ТСЖ
27.05.2019, 16:20
Культура & Образование
Анонс
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Минэкологии: «Якутуголь» загрязняет реку Чульман ионами аммония, стронция и марганца
27.05.2019, 16:00
Экономика
Аэропорт «Якутск» приглашает посетить зал повышенной комфортности
27.05.2019, 15:50
Спорт
Колибабчук и Вааранмаа – абсолютные чемпионы Европы по мас-рестлингу
27.05.2019, 15:40
Культура & Образование
В АГИКИ прошла дискуссионная площадка профессорского форума 
27.05.2019, 15:30
Культура & Образование
Эксклюзив
Дмитрий Дюжев: Якутия – это всегда что-то загадочное и неизведанное
27.05.2019, 15:10
Экология
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В Якутии запечатлели облако в форме орла
27.05.2019, 15:00
Культура & Образование
Два якутских лицея вошли в программу дополнительного образования РАН
27.05.2019, 14:50
Культура & Образование
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12-13 июня — «Белые ночи с «Бичик»
27.05.2019, 14:40
Культура & Образование
Якутский кинофестиваль перенесли на март 2020 года
27.05.2019, 14:20
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27.05.2019, 14:00
Финансы
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Дневник ЛОРП: Доставлен груз на Амгу и Олекминск
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Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Авиапарк и летный состав ЧукотАВИА
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Якутия
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27.05.2019, 13:00
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Гороскоп
28 мая 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп вторник 28 мая 2019

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы

Предупреждение о Луне

Сегодня до 9 вечера у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня у вас есть хорошие идеи для зарабатывания денег, которыми вы хотите поделиться с родителями, боссом или кем-то, кто занимает авторитетное положение. К сожалению, вы немног не уверенны. Это понятно, потому что сегодня такой день. Не волнуйтесь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете чувствовать смущение, когда разговариваете с другом сегодня или с группой. Эта путаница может быть связана с планами поездок или с издательством, высшим образованием, медициной и законодательством. Тем не менее, всем будет приятно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Люди заметят вас сегодня. Они могут подойти к вам и спросить ваше мнение о чем-то или ваше разрешение. Если это так, вы будете немного колебаться, потому что вы не уверены. Это может относиться к скрытому вопросу или общей собственности, наследству или чужой собственности.

Рак (21 июня-22 июля)

Даже если вы участвуете в составлении планов поездок или планов, связанных с высшим образованием, правовыми вопросами, публикациями или средствами массовой информации – вы не уверены в том, что делать. Очень вероятно, друг поможет вам. Прислушайтесь к совету кого-то старше или опытнее.

Лев (23 июля — 22 августа)

Если вы принимаете решения о наследовании, завещаниях и общем имуществе, дважды проверьте свои данные, потому что, с одной стороны, вы готовы строить долгосрочные планы и это хорошо. Тем не менее, кое-что сбивает с толку также в работе. Не позволяйте этой путанице вас поднять.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы должны разместить других сегодня. Будьте готовы идти больше на уступки. Приложите усилие, чтобы увидеть, откуда приходит другой человек. Возможно, вы захотите научить чему-то детей сегодня. Планы поездок также выглядят привлекательно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Трудно получить 100% сегодня, потому что есть элемент неуверенности в себе, который пронизывает то, что вы делаете сегодня. Тем не менее, у вас есть внимание и желание работать. У вас также есть поддержка, практическая, финансовая или иная, которая вам нужна.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня ваше воображение находится на пределе, поэтому этот день может принести творческие результаты тем, кто занимается искусством или развлечением. Это идеальный день для длинного ланча или отдыха. Отношения с другими людьми теплые. Вы также на вершине практических вещей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Не заставляйте себя сегодня. И Солнце и Луна находятся в положениях, где вам нужно немного подтянуться и сотрудничать с другими. Вы получите удовольствие от отдыха дома и укрытия. Разговор с родственницей, возможно, мамой, может быть значительным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете чувствовать себя немного в разных целях. Вы дружелюбны и общительны и вы хотите быть практичным и строить планы на будущее. Тем не менее, трудно сосредоточиться. Возможно, даже трудно поверить в себя, потому что что-то нечеткое, кажется, мешает вашему мыслительному процессу. Идите в завтра. Расслабьтесь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Возможно, вы захотите что-то купить сегодня или можете иметь дело с финансовыми вопросами. Если это так, дважды проверьте все свои данные, потому что Нептун на картинке, что означает, что возможны путаница и даже обман. Оставайтесь проницательным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это немного мечтательный день. Вам понравится разговаривать с другими, кто-то старше или опытнее может дать вам совет. Тем не менее, вам захочется спрятаться и откладывать действия, потому что вы не совсем готовы делать что-то. Не сегодня.

Если ваш день рождения сегодня

Алексей Лебединский, питерский певец, более известный как «профессор Лебединский». В 1990-е годы его песни (особенно «Я убью тебя, лодочник») были очень известны и популярны и Алексей Немов – известный российский гимнаст, четырёхкратный олимпийский чемпион сегодня делятся твоим днем ​​рождения. У вас активный ум, который может легко заскучать. Вам нравится быть активным. Поздравляю, потому что это ваше время сбора урожая. Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Это также, почему вы будете пользоваться повышенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха.

Источник: SAKHALIFE.RU
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