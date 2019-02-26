Ежедневный гороскоп. Вторник, 26 февраля 2019

21, 22 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня у вас есть сильное желание оторваться от своей повседневной рутины и сделать что-то другое. Может быть незначительное изменение или большое изменение – ваш выбор. Вы могли бы учиться или отправиться в путешествие куда-нибудь? Наслаждайтесь встречами с новыми друзьями из других стран.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня ваши эмоциональные переживания более интенсивны, чем обычно. Вы можете столкнуться с людьми, которые имеют другие взгляды или чувства по поводу проблем. Вы можете желать чего-то, что принадлежит кому-то другому, или вы хотите иметь больший контроль над собственностью.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Поскольку Луна находится напротив вашего знака сегодня, вы сосредоточитесь на своих самых личных отношениях. Если у вас есть конфликт с кем-то из ваших близких, это будет более эмоционально. Предостережение, чтобы не рефлекторно. Найдите минутку, чтобы обдумать и ответить с ясностью и вежливостью.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы должны ставить эмоциональные соображения других перед своими собственными. Это не значит, что вы разыгрываете карту мученика. Это только то, что есть и все. Вы также будете уделять больше внимания домашним ремеслам или домашнему уходу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Романтика сегодня будет эмоциональной. Вы также будете чувствовать себя защищающими и заботиться о других, потому что Луна всегда чрезмерно защищает. Вы определенно будете чувствовать себя защищающим детей сегодня – это точно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если у вас есть возможность сегодня быть дома, вам это понравится. Вам нужна конфиденциальность и уединение. Вы также можете увидеть, как ваши привычки контролируются вашей прошлой обусловленностью.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Разговаривая с другими, вы хотите, выяснить все до мелочей. Вы будете чувствовать, что теряете время, если вынуждены болтать о поверхностных вещах. По иронии судьбы, говорить о погоде раньше было поверхностно – но не теперь!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете испытывать сильные эмоциональные чувства по поводу того, что у вас есть или чего-то, что принадлежит кому-то другому, потому что деньги и имущество значат для вас много сегодня. Возможно, вам придется защищать себя там, где вам действительно нечего делать. (Странно, но бывает.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы чувствуете сильную потребность принадлежать другим сегодня или чувствовать связь с любимыми. Ваше чувство усиливается, что делает вас чувствительными к настроениям и чувствам других. С другой стороны, ваша удача сегодня немного лучше. Ура!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Уединение в прекрасном окружении порадует вас сегодня, желательно на открытом воздухе, вам нравится это большое небо над головой. Возможно, вам не захочется общаться, потому что вы хотите свободно дышать. Мистические и духовные дисциплины заинтригуют вас.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш контакт с друзьями важен сегодня. Вы можете видеть своих друзей или нет, но это осознание придет к вам. Вы также будете чувствовать себя более защищающим и поддерживающим друга, чем обычно. Это также хороший день для изучения ваших жизненных целей. Какие они?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

По какой-то причине подробности о вашей личной жизни могут быть сегодня опубликованы. Например, у вас может быть публичный спор. Или вы можете использовать свое влияние в своей работе, чтобы помочь кому-то еще. Это всегда хорошо.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Оксана Базилевич, актеры Евгений Жариков и Марк Дакаскос родились в этот день. Вы относитесь к себе серьезно. Вы сострадательны, креативны, чувствительны и идеалистичны. В этом году тяжелый труд и оплата труда окупятся. Начните с упрощения своей жизни, чтобы вы могли создать прочную основу. Сосредоточьте свою энергию в одном направлении. Физические упражнения будут важны в этом году. Исследуйте йогу, боевые искусства или бег трусцой – любую физическую дисциплину, которая вам нравится.